Restricțiile severe și dietele bazate pe interdicții totale pot face mai mult rău decât bine pe termen lung. În cel mai nou episod al podcastului „Fântâna de sănătate”, de la G4Food, antrenorul personal Marius Ionuț Butnaru vorbește despre o abordare mai echilibrată a alimentației, bazată pe disciplină, flexibilitate și lipsa vinovăției alimentare.

Cu peste 25 de ani de experiență în armată și mai bine de un deceniu în fitness și antrenorat, Butnaru spune că relația sănătoasă cu mâncarea nu se construiește prin perfecțiune, ci prin consecvență și sustenabilitate.

Cum arată regula „80% disciplină, 20% poftă”

Întrebat care este relația sa cu mâncarea, antrenorul a răspuns:

„La întrebarea aceasta pot să răspund doar într-o fază: it’s complicated. Adică eu știu să-i educ pe alții cum să mănânce, dar în ceea ce mă privește sunt… de fapt nu, mint. E exact ceea ce fac ce zice popa. Adică 80% disciplină, 20% poftă pentru mine. Un echilibru practic în felul ăsta. Așa văd eu lucrurile. Nu am început să mănânc ca să compensez sportul. Eu am început sportul la o vârstă fragedă. Iar partea cu alimentația nu a fost o chestiune la care m-am aplecat atunci. Eram copii, sportul e sport, la Colegiul Militar mâncarea era bună și nu prea. Și acum îmi aduc aminte de salamul și de cașcavalul pe care le primeam și erau la limita expirării. Chiar și la atletism, erau expirate. Făceam performanță, la nivelul nostru, ca să zic așa. ”

De ce vinovăția alimentară poate face mai mult rău

Potrivit acestuia, una dintre cele mai mari greșeli este demonizarea anumitor alimente și transformarea meselor într-o sursă constantă de stres și vinovăție. În locul unei relații rigide cu mâncarea, el recomandă o abordare flexibilă, în care micile plăceri alimentare își au locul lor.

„Uitându-mă la mine acum, să nu vreau să vorbesc de clienți, eu când vreau să mănânc o pizza, mănânc o pizza, nu două felii. Nu mă învinovățesc. Știu că e doar o chestiune de moment și că următoarele trei zile voi reveni la disciplina anterioară. Și că-s doar niște calorii în plus.”

Mesajul lui este simplu: echilibrul contează mai mult decât perfecțiunea.

Cum faci diferența între foame și poftă

Antrenorul spune că presiunea de a mânca „perfect” poate duce, paradoxal, la excese și episoade de pierdere a controlului alimentar. În schimb, relaxarea și flexibilitatea îi ajută pe oameni să distingă mai ușor între foamea reală și pofta emoțională.

„De asta încerc eu să zic când fac educație nutrițională. În momentul în care ești relaxat și nu ai o anumită presiune că trebuie să mănânci așa, trebuie să mănânci așa, elimini și chestia asta de a te duce în momente extreme. Nu o elimin de tot, dar o reduci destul de mult. În momentul în care ești relaxat, ai șanse destul de mari să faci diferența între a mânca că tu ai nevoie sau că e o mare poftă.”

„Nu cred în alimente interzise”

El respinge și ideea existenței unor „alimente interzise”, explicând că sustenabilitatea este mai importantă decât restricția severă.

„De aia nu cred eu în alimente interzise. Există oameni care mănâncă aproape perfect din punct de vedere culinar și nu au niciun rezultat. Sunt oameni care, ceea ce fac și eu cu ai mei clienți, introducem acele mici plăceri astfel încât să poți duce chestiunea asta pe termen lung.

În opinia sa, cheia rezultatelor nu stă într-o dietă urmată perfect câteva săptămâni, ci într-un stil de viață pe care îl poți menține ani la rând, fără frustrări și fără sentimentul constant că „ai greșit” dacă ai ieșit din plan.

Podcastul integral „Fântâna de sănătate”, realizat de nutriționistul Tania Fântână, poate fi urmărit pe site-ul G4Food, pe canalul de YouTube G4Food.

