Directorul general al Autorității Naționale Fitosaniare, Romeo Șoldea, avertizează că autorizațiile de urgență acordate pentru utilizarea unor produse de protecție a plantelor nu trebuie transformate într-o regulă, în condițiile în care numărul substanțelor active disponibile pentru agricultură este în continuă scădere la nivel european.

Potrivit acestuia, există riscul ca derogările acordate în situații excepționale să fie utilizate tot mai des pentru a compensa lipsa unor alternative eficiente pe piață.

„Autorizațiile de urgență trebuie să rămână doar un instrument excepțional, utilizat doar în situații justificate și foarte bine fundamentate. Dacă acest instrument ar deveni o practică frecventă, înseamnă clar că există dezechilibre majore între ritmul în care sunt impuse restricțiile și disponibilitatea pe piață a soluțiilor reale pentru agricultură”, a declarat Romeo Șoldea.

„Trebuie să ne asigurăm că fermierii au la timp instrumentele necesare”

Șeful Autorității Naționale Fitosanitare a subliniat că diminuarea numărului de substanțe active reprezintă o provocare la nivel european, nu doar pentru România. În opinia sa, soluția nu este extinderea derogărilor, ci dezvoltarea unor alternative sustenabile și menținerea unui cadru legislativ predictibil pentru fermieri și industrie.

Oficialul a indicat trei direcții esențiale pentru menținerea echilibrului în sector: dezvoltarea alternativelor sustenabile, predictibilitatea legislativă și susținerea inovării în domeniul protecției plantelor.

În același timp, Romeo Șoldea a precizat că rolul Autorității Naționale Fitosanitare este de a gestiona rapid aceste situații, astfel încât fermierii să aibă acces la instrumentele necesare fără a fi compromise standardele de siguranță și fără încălcarea legislației europene.

„Trebuie să ne asigurăm că fermierii au la timp instrumentele necesare, dar fără a compromite standardele de siguranță și fără a încălca legislația europeană”, a mai spus acesta.