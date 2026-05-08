După o masă mai grea, senzația de balonare, crampele sau disconfortul abdominal pot apărea mai repede decât ne-am dori. Iar pentru multe persoane, serile sunt momentul în care digestia pare să devină mai lentă și mai sensibilă. Potrivit dieteticienilor, un obicei simplu poate face diferența: o cană de ceai de mentă băută după cină, notează EatingWell.

Această băutură caldă și fără cofeină este frecvent recomandată pentru susținerea digestiei și calmarea simptomelor digestive ușoare, precum balonarea, greața sau disconfortul abdominal.

Cum ajută ceaiul de mentă digestia

Specialiștii explică faptul că menta conține mentol, un compus cunoscut pentru efectele sale relaxante asupra musculaturii tractului digestiv.

„Menta este bogată în mentol, un relaxant al musculaturii netede, despre care s-a demonstrat că reduce crampele și durerea”, explică Gabrielle Kishner, dietetician nutritionist.

După masă, mușchii tractului gastrointestinal se contractă pentru a deplasa alimentele prin sistemul digestiv. Uneori însă, aceste contracții pot deveni prea puternice sau dezorganizate, ceea ce poate provoca gaze, crampe și senzația de abdomen tensionat.

Potrivit specialiștilor, mentolul poate ajuta la relaxarea acestor mușchi și la reducerea spasmelor digestive.

„Această relaxare musculară susține digestia optimă și permite eliminarea mai rapidă a gazelor după masă, reducând balonarea și crampele”, spune Kerry Conlon, specialist în nutriție.

Poate calma și greața

Ceaiul de mentă este folosit frecvent și pentru reducerea senzației de greață.

„Ceaiul de mentă poate avea efecte antiemetice, ceea ce înseamnă că poate ajuta la reducerea grețurilor și a senzației de vomă”, afirmă dieteticianul Avery Zenker.

O parte dintre studiile existente au analizat în special efectele uleiului de mentă, însă cercetătorii spun că inclusiv aroma mentei poate contribui la calmarea stomacului.

Faptul că băutura este caldă, blândă cu stomacul și fără cofeină o face o alegere potrivită după cină, mai ales atunci când apare senzația de prea plin sau disconfort digestiv.

Digestia este influențată și de stres

Specialiștii atrag atenția că digestia nu depinde doar de ceea ce mâncăm, ci și de starea sistemului nervos.

Stresul și mesele luate pe fugă pot menține organismul într-o stare de alertă care afectează digestia și sensibilitatea intestinală.

În schimb, ritualurile liniștitoare de după masă pot avea efectul opus.

„Este posibil ca inclusiv comportamentul de a bea ceai de mentă să susțină digestia. Ritualul de a-l prepara, de a încetini ritmul și de a-l consuma conștient poate avea un impact benefic asupra digestiei”, spune Avery Zenker.

Ce băuturi este bine să eviți după masă

Dieteticienii spun că anumite băuturi pot agrava simptomele digestive, mai ales la persoanele sensibile.

Printre acestea se numără:

băuturile carbogazoase, care pot accentua balonarea

alcoolul, care poate irita tractul digestiv

băuturile bogate în cofeină, care pot provoca disconfort, crampe la unele persoane

În schimb, pe lângă ceaiul de mentă, specialiștii recomandă și:

ceaiul de ghimbir

ceaiul de mușețel

apa simplă

Digestia sănătoasă începe cu obiceiurile zilnice

Experții subliniază că nicio băutură nu poate compensa o alimentație dezechilibrată. Pentru o digestie sănătoasă pe termen lung, cele mai importante rămân mesele echilibrate, consumul suficient de fibre, alimentele fermentate și gestionarea stresului. Ceaiul de mentă poate fi însă un obicei simplu și plăcut care completează aceste lucruri și ajută organismul să se relaxeze după masă.