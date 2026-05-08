Pentru chef Mihai Toader, bucătăria neo-românească nu înseamnă doar reinterpretarea unor rețete vechi, ci un proces continuu de cercetare și recuperare a memoriei culinare locale. El a fost invitat la podcastul Disputandum, moderat de Cosmin Dragomir la G4Food. Mihai Toader a explicat cum la restaurantul Soro Lume, fiecare preparat are în spate o poveste, o tehnică veche sau o experiență culeasă direct din satele României. Chef-ul spune că stilul său culinar s-a construit în ani de documentare pe teren, dincolo de bucătăria clasică de restaurant. „De când m-am apucat de stilul ăsta neo-românesc, pentru mine a fost o continuă cercetare”, spune Mihai Toader.

Alături de prietenul său Bogdan, Mihai Toader merge de ani de zile prin sate și microregiuni din România pentru a descoperi ce se gătește, ce se cântă și ce obiceiuri definesc fiecare zonă.

O parte din această muncă a fost documentată și în proiectul video „Fragmente”. Însă chef-ul spune că cercetarea există dincolo de camerele de filmat și face parte din stilul lor de viață. „Dacă mergem într-un weekend într-un sat anume, încercăm să căutăm ce se mănâncă acolo, ce se cântă în zona respectivă. Nu trebuie neapărat să ne filmăm. Este un stil de viață”, explică acesta.

Tehnici vechi aduse în bucătăria modernă

Toader spune că esența bucătăriei neo-românești este tocmai această punte între trecut și prezent. Tehnicile vechi, descoperite în comunități locale, sunt adaptate și reinterpretate într-o formă contemporană. „Filozofia mea a fost să îmbin tehnici vechi de pe teritoriul României și să le aduc în modernism”, spune chef-ul.

Restaurantul Soro Lume este, în viziunea lui, rezultatul direct al acestor căutări. „Tot ce găsesc la Soro Lume a fost inspirat de oameni, de tehnici, de zone, de micro-regiuni, de povești”, afirmă Mihai Toader.

Poveștile locale ajung în farfurie

Un exemplu recent este unul dintre noile preparate din meniu, numit „Primăvara în Cucuteni”. Preparatul este inspirat dintr-o poveste reală despre foametea din 1946, din zona Moldovei. Chef Mihai Toader a descoperit-o în timpul cercetărilor sale. Mai precis, în satul Cucuteni, Mihai Toader a întâlnit un localnic care i-a povestit cum familia sa a supraviețuit într-o perioadă de secetă severă și lipsuri extreme, bazându-se pe plante spontane culese din natură. „M-a inspirat foarte tare și m-a emoționat atât de mult încât am creat un dish bazat pe urzici și floră spontană de primăvară”, spune el.

La Soro Lume, filosofia neo-românească nu se oprește la ingrediente. Modul de gătit este și el parte din concept. Preparatele sunt făcute pe foc de lemne, pe plite și în cuptoare adaptate, într-un mod care păstrează legătura cu tehnicile tradiționale. Pentru Mihai Toader, acest stil de gătit nu este despre nostalgie, ci despre autenticitate și continuitate. Într-o perioadă în care gastronomia modernă merge tot mai mult spre tehnologie și standardizare, chef-ul mizează pe rădăcini, cercetare și memorie colectivă. Iar în farfuriile sale, România nu este doar reinterpretată, ci povestită.