María Branyas Morera, femeia care a trăit până la 117 ani, i-a uimit pe cercetători chiar și după moarte. Analizele au arătat că microbiomul său intestinal semăna mai degrabă cu cel al unei persoane mult mai tinere, iar unul dintre obiceiurile ei zilnice a atras imediat atenția specialiștilor: consuma trei iaurturi în fiecare zi, potrivit Foodandwine.

Ce înseamnă, de fapt, să îmbătrânești sănătos? O echipă de cercetători a încercat să răspundă la această întrebare analizând cazul Maríei Branyas Morera, considerată cea mai longevivă persoană din lume înainte de moartea sa, în 2024, la vârsta de 117 ani și 168 de zile.

Studiul, publicat în revista Cell Reports Medicine, a analizat mai multe sisteme biologice importante — ADN-ul, expresia genelor, proteinele și microbiomul intestinal. Rezultatele au arătat că Branyas avea mai multe caracteristici asociate cu longevitatea: gene protectoare, trigliceride scăzute, colesterol HDL („bun”) ridicat și un metabolism surprinzător de sănătos pentru vârsta ei.

Însă cel mai neașteptat detaliu a fost legat de intestinul său.

Microbiom intestinal „mai tânăr” decât vârsta din buletin

Cercetătorii au descoperit că microbiomul Maríei Branyas Morera era extrem de divers — o caracteristică asociată de regulă cu tinerețea și cu o stare bună de sănătate.

În mod normal, diversitatea bacteriilor intestinale scade odată cu înaintarea în vârstă. În cazul ei însă, flora intestinală a rămas bogată în bacterii benefice chiar și în ultimii ani de viață.

Printre bacteriile identificate în cantități mari s-au aflat speciile Bifidobacterium, asociate în numeroase studii cu rezistența organismului, imunitatea și longevitatea.

Specialiștii cred că acest microbiom „tânăr” ar fi putut contribui la reducerea inflamației și la menținerea unui sistem imunitar eficient până la o vârstă extrem de înaintată.

Alimentul simplu pe care îl consuma zilnic

Un detaliu aparent banal i-a făcut pe cercetători să ridice sprâncenele: María Branyas Morera avea obiceiul să mănânce trei iaurturi pe zi.

Iaurtul, mai ales cel care conține culturi vii și active, este considerat unul dintre alimentele benefice pentru microbiomul intestinal. Produsele fermentate ajută la hrănirea bacteriilor „bune” și pot contribui la echilibrul florei intestinale.

Totuși, cercetătorii atrag atenția că studiul analizează un singur caz și nu poate demonstra direct că iaurtul a fost secretul longevității sale.

De ce este sănătatea intestinului atât de importantă

Specialiștii spun că intestinul joacă un rol esențial în modul în care îmbătrânește organismul.

Potrivit dieteticianului Renee Korczak, între 70 și 80% din sistemul imunitar se află în intestin. Microbiomul ajută organismul să controleze inflamația, să combată agenții patogeni și să mențină echilibrul imunitar.

Expertul în longevitate Mark Kovacs explică faptul că bacteriile intestinale contribuie la sănătate în trei moduri importante:

ajută la reglarea inflamației;

mențin integritatea barierei intestinale;

transformă fibrele și compușii vegetali în substanțe benefice pentru organism.

Printre aceste substanțe se numără acizii grași cu lanț scurt, precum butiratul, asociat cu reducerea inflamației și protejarea intestinului.

Cum arată un microbiom intestinal sănătos

Nu există o formulă perfectă a microbiomului, spun cercetătorii. În schimb, un intestin sănătos este definit prin:

diversitate mare de bacterii benefice;

capacitatea de a rezista stresului, schimbărilor alimentare sau bolilor;

nivel redus de inflamație;

digestie eficientă și producție optimă de compuși benefici.

Ce alimente susțin sănătatea intestinului

Experții recomandă o alimentație variată, bogată în plante și produse fermentate. Printre alimentele considerate benefice pentru microbiom se numără:

Alimente vegetale

fructe precum fructele de pădure, merele, bananele, kiwi sau rodiile;

legume verzi, broccoli, ceapă, usturoi, sparanghel;

fasole, linte și cartofi.

Produse fermentate

iaurt cu culturi vii;

chefir;

kimchi;

varză murată;

miso.

Grăsimi considerate benefice

ulei de măsline extravirgin;

avocado;

nuci și semințe;

pește gras precum somonul, macroul sau heringul.

Potrivit specialiștilor, microbiomul poate începe să se schimbe în doar câteva zile după modificarea alimentației, însă efectele stabile apar de obicei după săptămâni sau luni.

Longevitatea nu depinde doar de alimentație

Cercetătorii subliniază că nu există un singur „secret” al longevității. Pe lângă alimentație și sănătatea intestinului, contează și activitatea fizică, somnul, stresul, conexiunile sociale, evitarea fumatului și consumul redus de alcool.

Genetica are și ea un rol important, însă stilul de viață poate influența modul în care aceste gene se exprimă de-a lungul vieții.