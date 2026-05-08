Vicepremierul Tanczos Barna, ministru interimar al Agriculturii, a avertizat vineri, în cadrul unei vizite în județul Bihor, că producătorii de carne de porc din România traversează o perioadă extrem de dificilă. Scăderea bruscă a prețului la vânzarea animalelor în viu pune în pericol marii fermieri din vestul țării, transmite Agerpres.

Prețuri mici și presiunea pestei porcine

În urma consultărilor cu unii dintre cei mai importanți producători din Arad, Bihor, Satu Mare și Sălaj, oficialul a identificat principalele puncte de criză:

Prăbușirea prețurilor: Fermierii vând porcul în viu sub costurile de producție, motiv pentru care se caută mecanisme pentru un „preț corect”.

Pesta porcină africană: Guvernul pregătește noi reglementări pentru controlul mișcării animalelor și gestionarea populației de mistreți, în încercarea de a stopa transporturile ilegale care sabotează fermele comerciale.

Prezența la raft: Se dorește o colaborare mai strânsă cu marii retaileri pentru ca vitrinele magazinelor să fie ocupate într-o pondere mai mare de carne românească proaspătă.

Măsuri pentru extinderea exporturilor către Republica Moldova

O soluție identificată pentru surplusul de producție și stabilizarea pieței este deschiderea exporturilor către Republica Moldova. Săptămâna viitoare sunt programate discuții oficiale la Chișinău pentru a stabili detaliile unei colaborări bilaterale în acest sector.

Investiții record în infrastructura de apă din Bihor

Pe lângă criza din zootehnie, vizita ministrului a vizat și obiective de infrastructură finanțate prin PNRR:

Barajul Leșu: A început procesul de umplere a barajului, după o reabilitare de 206 milioane de lei. Este singurul proiect de acest tip din țară finanțat prin PNRR. Polderul Sălard: A fost vizitat primul polder digitalizat din România (acumulare nepermanentă de apă), o investiție de 37 milioane de lei menită să prevină inundațiile în județul Bihor.

Noile reglementări privind comercializarea cărnii de porc vor fi lansate în dezbatere publică în perioada imediat următoare, autoritățile promițând măsuri rapide pentru a proteja atât consumatorii, cât și producătorii locali.