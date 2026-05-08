Mulți oameni evită peștele congelat, considerând că este inferior celui proaspăt. Marian Cuzdrioreanu, antreprenor în industria pescărească, fondator Victorița Pescărița și președinte RO-FISH, cunoscut ca „Don Mariano”, spune însă că problema nu este congelarea, ci modul în care produsul este ales și preparat acasă. Într-un interviu acordat G4Food, antreprenorul explică ce trebuie urmărit la cumpărare și care este una dintre cele mai frecvente greșeli făcute în bucătărie.

„Sunt două etape: etapa alegerii materiei prime și etapa preparării. Și este foarte simplu. Nu vă fie frică de peștele congelat. Trebuie să știți că trebuie să aibă aceleași calități pe care le are și peștele proaspăt. Haideți să le enumerăm”, dezvăluie acesta.

Cum recunoști un pește bun

Marian Cuzdrioreanu spune că alegerea materiei prime este primul pas esențial.

În cazul peștelui proaspăt, acesta recomandă să fie urmărite câteva semne clare:

mirosul specific mediului din care provine;

carnea fermă;

ochii limpezi;

solzii care nu se desprind ușor;

burta fermă, nu moale.

„El are un miros specific mediului din care provine, fie apă sărată, fie apă dulce. Carnea este fermă, nu este fleșcăită. Peștele congelat este, de obicei, decapitat și eviscerat, deci nu mai avem problema branhiilor. Iar la cel proaspăt, ochii trebuie să fie limpezi, solzii să nu se desprindă ușor, iar burta, dacă este întreg, trebuie să fie fermă, nu moale.

Vreau să vorbesc în termeni simpli, pe care îi înțelegem cu toții. Deci peștele congelat și fructele de mare trebuie să îndeplinească aceleași calități ca și peștele proaspăt”, a spus Don Mariano.

Detaliul important de pe etichetă

Un lucru pe care mulți oameni îl ignoră este eticheta produsului. Marian Cuzdrioreanu recomandă alegerea produselor marcate drept „sea frozen”, adică pește congelat direct pe mare, imediat după captură.

„Și, foarte important, citiți eticheta. De exemplu, la peștele congelat, vă sugerez să cumpărați pește care a fost pescuit și congelat pe mare („sea frozen”). De ce? Pentru că este congelat imediat după captură. Dacă nu, durează mai mult până ajunge la procesare. Citind eticheta, vă dați seama cât de proaspăt este produsul și acest lucru este esențial”, a mai explicat acesta.

Greșeala care strică cel mai des peștele congelat

Potrivit antreprenorului, una dintre cele mai frecvente greșeli este modul în care oamenii decongelează peștele.

„O greșeală frecventă pe care o face lumea și care depreciază peștele congelat este decongelarea în apă caldă sau la microunde. Greșit. Peștele trebuie decongelat lent, în frigider, de la o zi la alta. Cel mult poate fi lăsat în bucătărie, după care îl spălați și îl preparați în funcție de ce doriți”.

Interviul face parte din seria G4Food dedicată business-urilor din HoReCa și poate fi urmărit integral pe canalele G4Food, unde Marian și Costin Cuzdrioreanu vorbesc despre dezvoltarea unei afaceri de familie într-o piață în care consumul de pește rămâne scăzut.