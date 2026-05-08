Brandul românesc de smoothie-uri Sloop a pornit în urmă cu peste un deceniu din dorința de a construi produse sănătoase și simple pentru consumatori, spune Melania Damian, fondatoarea companiei, într-un interviu acordat Economedia. Antreprenoarea povestește că tranziția de la consultanță la business-ul din industria alimentară a venit neașteptat, dar a reprezentat o provocare pe care a acceptat-o „cu capul înainte”.

„Nu m-aș fi gândit niciodată că o să intru în antreprenoriat așa, dar m-a provocat foarte mult ideea”, afirmă Melania Damian.

Înainte de lansarea Sloop, fondatorii au petrecut aproximativ un an analizând piața locală și căutând oportunități. Inițial, nu aveau în vedere un produs anume, ci mai degrabă intenția de a crea un brand românesc orientat către produse considerate mai sănătoase.

Ulterior, compania s-a concentrat pe categoria smoothie-urilor și a sucurilor fresh nepasteurizate.

Fondatoarea Sloop spune că una dintre cele mai mari provocări rămâne asigurarea constantă a materiilor prime. Compania folosește ingrediente provenite din mai multe zone internaționale, inclusiv Egipt, California, Spania, Grecia sau Africa, pentru a evita blocajele generate de condițiile climatice sau schimbările legislative.

„Nu aducem portocale doar dintr-o singură sursă, ci trebuie mai multe”, explică antreprenoarea.

Aceasta subliniază că probleme precum seceta sau noile reglementări din anumite regiuni pot afecta întreaga industrie. „Dacă se întâmplă o secetă în California sau apar noi reglementări în Africa, atunci toată industria este afectată”, spune Melania Damian.

Pe lângă costurile cu materia primă, compania resimte puternic și creșterea costurilor cu energia. Produsele Sloop sunt procesate prin tehnologia HPP (high pressure processing), care presupune un consum ridicat de energie.

„Această tehnologie este foarte intensivă din punct de vedere al consumului de energie și se resimte imediat în costurile de producție”, afirmă fondatoarea companiei.

În plus, întregul lanț logistic presupune păstrarea produselor la temperaturi controlate, de la producție până la rafturile magazinelor, ceea ce adaugă costuri suplimentare cu energia pentru depozitare și transport.

În ceea ce privește evoluția business-ului, Melania Damian spune că Sloop a înregistrat în ultimii ani o creștere de aproximativ 3-5%, însă compania a ales să prioritizeze stabilitatea și dezvoltarea sustenabilă a brandului.

„Ne-am îndreptat foarte mult atenția spre stabilitate, spre a nu afecta produsul”, explică ea, adăugând că investițiile în marketing și dezvoltarea echipei rămân esențiale pentru modelul de business al companiei.