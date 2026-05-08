VIDEO | Fondatoarea Sloop: „Nu m-aș fi gândit niciodată că o să intru în antreprenoriat așa” / Costurile cu energia și materia primă pun presiune pe producătorii de smoothie-uri

08 mai 2026, Retail
Brandul românesc de smoothie-uri Sloop a pornit în urmă cu peste un deceniu din dorința de a construi produse sănătoase și simple pentru consumatori, spune Melania Damian, fondatoarea companiei, într-un interviu acordat Economedia. Antreprenoarea povestește că tranziția de la consultanță la business-ul din industria alimentară a venit neașteptat, dar a reprezentat o provocare pe care a acceptat-o „cu capul înainte”.

„Nu m-aș fi gândit niciodată că o să intru în antreprenoriat așa, dar m-a provocat foarte mult ideea”, afirmă Melania Damian.

Înainte de lansarea Sloop, fondatorii au petrecut aproximativ un an analizând piața locală și căutând oportunități. Inițial, nu aveau în vedere un produs anume, ci mai degrabă intenția de a crea un brand românesc orientat către produse considerate mai sănătoase.

„Nu aducem portocale doar dintr-o singură sursă, ci trebuie mai multe”

Ulterior, compania s-a concentrat pe categoria smoothie-urilor și a sucurilor fresh nepasteurizate.

Fondatoarea Sloop spune că una dintre cele mai mari provocări rămâne asigurarea constantă a materiilor prime. Compania folosește ingrediente provenite din mai multe zone internaționale, inclusiv Egipt, California, Spania, Grecia sau Africa, pentru a evita blocajele generate de condițiile climatice sau schimbările legislative.

„Nu aducem portocale doar dintr-o singură sursă, ci trebuie mai multe”, explică antreprenoarea.

Aceasta subliniază că probleme precum seceta sau noile reglementări din anumite regiuni pot afecta întreaga industrie. „Dacă se întâmplă o secetă în California sau apar noi reglementări în Africa, atunci toată industria este afectată”, spune Melania Damian.

„Ne-am îndreptat foarte mult atenția spre stabilitate, spre a nu afecta produsul”

Pe lângă costurile cu materia primă, compania resimte puternic și creșterea costurilor cu energia. Produsele Sloop sunt procesate prin tehnologia HPP (high pressure processing), care presupune un consum ridicat de energie.

„Această tehnologie este foarte intensivă din punct de vedere al consumului de energie și se resimte imediat în costurile de producție”, afirmă fondatoarea companiei.

În plus, întregul lanț logistic presupune păstrarea produselor la temperaturi controlate, de la producție până la rafturile magazinelor, ceea ce adaugă costuri suplimentare cu energia pentru depozitare și transport.

În ceea ce privește evoluția business-ului, Melania Damian spune că Sloop a înregistrat în ultimii ani o creștere de aproximativ 3-5%, însă compania a ales să prioritizeze stabilitatea și dezvoltarea sustenabilă a brandului.

„Ne-am îndreptat foarte mult atenția spre stabilitate, spre a nu afecta produsul”, explică ea, adăugând că investițiile în marketing și dezvoltarea echipei rămân esențiale pentru modelul de business al companiei.

Domeniile Davidescu estimează afaceri de 17,3 milioane de lei în 2025, în creștere cu peste 28%. Crama anunță extinderea în retail și HoReCa
Cartelul chipsurilor din Italia: Trei giganți ai snacksurilor, amendați cu peste 23 de milioane de euro după ani de „concurență de fațadă”
INTERVIU | Cum au cucerit K-drama și ramenul România: povestea businessului care a intuit obsesia românilor pentru mâncarea coreeană / Saenuri Park: „Am intrat într-o piață care nu exista încă”
VIDEO | Micul dejun devine experiență personală, nu doar rutină, arată studii recente / „Interesul pentru produse cu proteină, fibre, cereale integrale sau fără zaharuri adăugate este în creștere”
VIDEO | Corcodușele au ajuns la 200-250 lei/kg în piețele din România / Anul trecut se vindeau cu 20 de lei / Cererea, mai mare pe fondul unui trend viral pe TikTok
Raport | Cadmiul din îngrășăminte ajunge în alimentele de bază, precum cerealele, grâul, orezul și cartofii / Cum este posibil
Ceaiul verde, asociat cu un risc mai mic de boli cardiovasculare. Dieteticienii recomandă 2-4 căni pe zi
Laptele vegetal: cum îl alegem și cât de sănătos este de fapt? Tania Fântână (nutriționist): Nu toate băuturile vegetale sunt automat „mai sănătoase”
VIDEO | Romeo Șoldea, Autoritatea Națională Fitosanitară: „Autorizațiile de urgență nu trebuie să devină o practică obișnuită în agricultură”
FOTO | De la curier în Anglia la propria cultură de căpșuni în România. Afacerea de familie crescută pas cu pas într-un sat din Olt / „Cu banii de pe primul solar am mai făcut încă unul. Acum am ajuns la câteva mii de mp de cultură în solar și în câmp”
