Cel mai bun mic dejun pentru sănătatea intestinului, potrivit gastroenterologilor: combinația simplă care ajută digestia și energia

07 mai 2026, Nutriție
Un mic dejun bun nu înseamnă doar energie până la prânz. Potrivit gastroenterologilor, primele alimente consumate dimineața influențează digestia și microbiomul intestinal. Iar trei specialiști au recomandat exact aceeași combinație pentru sănătatea intestinului, potrivit Parade.

Dr. Vikas Taneja, gastroenterolog la Hackensack Meridian Jersey Shore University Medical Center, Dr. Rucha Shah, gastroenterolog și hepatolog la HonorHealth, și Dr. Andrew Moore, gastroenterolog în cadrul Endeavor Health și coordonator al secției de gastroenterologie de la Swedish Hospital, explică cum arată micul dejun ideal.

Dacă există un mic dejun simplu pe care medicii gastroenterologi îl aprobă aproape fără rezerve, acesta este format din iaurt grecesc, fructe și nuci. Combinația oferă fibre, probiotice, grăsimi bune, proteine și antioxidanți — exact de ceea ce microbiomul intestinal are nevoie pentru a funcționa corect.

„Începerea zilei cu un mic dejun potrivit poate face minuni pentru intestin”, spune Dr. Vikas Taneja, gastroenterolog la Hackensack Meridian Jersey Shore University Medical Center, pentru Parade.

Specialistul explică faptul că sistemul digestiv găzduiește trilioane de bacterii benefice, iar alimentația de dimineață influențează direct echilibrul acestora.

De ce funcționează această combinație

Iaurtul grecesc aduce probiotice și proteine

Potrivit gastroenterologului Rucha Shah, iaurtul grecesc este bogat în probiotice — bacterii benefice care susțin diversitatea microbiomului intestinal.

În plus, conținutul ridicat de proteine contribuie la senzația de sațietate și poate reduce poftele alimentare de peste zi.

„În loc să cheltuiești bani pe suplimente probiotice scumpe, poți obține beneficii similare din câteva linguri de iaurt grecesc”, explică medicul.

Nucile și semințele hrănesc bacteriile bune

Nucile, migdalele sau semințele conțin:

  • fibre
  • grăsimi sănătoase
  • polifenoli

Aceste substanțe hrănesc bacteriile benefice din intestin și contribuie la producerea acizilor grași cu lanț scurt, compuși asociați cu reducerea inflamației și protejarea mucoasei intestinale.

Nucile conțin și grăsimi nesaturate sănătoase, inclusiv omega-3.

Fructele susțin digestia și tranzitul intestinal

Fructele completează perfect combinația datorită fibrelor și antioxidanților.

Printre cele mai recomandate:

  • afine
  • kiwi
  • banane
  • mere

Kiwi este unul dintre fructele cel mai bine studiate pentru sănătatea digestivă. Unele cercetări arată că două fructe kiwi pe zi pot ajuta tranzitul intestinal și pot reduce disconfortul abdominal.

Greșelile care transformă un mic dejun sănătos într-unul ultraprocesat

Medicii spun că acest tip de mic dejun poate deveni rapid mai puțin prietenos cu digestia dacă alegerea ingredientelor nu este atentă. Deși iaurtul cu fructe pare o opțiune sănătoasă la prima vedere, multe variante din supermarket conțin cantități mari de zahăr adăugat și ingrediente ultraprocesate.

„Fructele de la baza unor iaurturi sunt mai degrabă un gem sau un jeleu decât fructe adevărate”, avertizează Dr. Rucha Shah. „Ajungi să consumi mult zahăr fără să îți dai seama, chiar dacă ai impresia că faci o alegere sănătoasă.”

Specialiștii recomandă citirea etichetei și alegerea unui iaurt grecesc simplu, fără arome sau adaosuri dulci.

Nici granola din comerț nu este întotdeauna varianta ideală. Unele produse pot conține:

  • siropuri
  • zahăr adăugat
  • arome artificiale
  • uleiuri rafinate
  • ingrediente ultraprocesate

Din acest motiv, gastroenterologii recomandă o combinație cât mai simplă și apropiată de ingredientele naturale:

  • iaurt grecesc simplu
  • fructe proaspete
  • nuci sau migdale crude
  • semințe de chia, in ori cânepă

Pentru un plus de gust, poate fi adăugată o cantitate mică de miere, însă fără exces. Ideea principală, spun medicii, este ca micul dejun să ofere fibre, proteine și grăsimi bune fără să vină la pachet cu prea mult zahăr sau ingrediente procesate.

Alte idei de mic dejun recomandate de gastroenterologi

Dr. Andrew Moore spune că există și alte variante de mic dejun care pot susține sănătatea intestinului, atât timp cât sunt bazate pe ingrediente simple și cât mai puțin procesate.

Printre opțiunile pe care le recomandă frecvent se numără:

  • două ouă, de obicei preparate simplu, alături de o felie de pâine integrală
  • ovăz simplu cu banane și afine
  • smoothie-uri preparate cu iaurt grecesc, kiwi, spanac, țelină apio, măr, suc de lămâie și banană

Medicul spune că aceste combinații oferă un echilibru bun între fibre, proteine și grăsimi sănătoase, ajutând atât digestia, cât și nivelul de energie din prima parte a zilei.

„Îmi plac aceste variante pentru că sunt făcute în mare parte din ingrediente cât mai puțin procesate și conțin fibre, proteine și grăsimi bune”, explică Dr. Moore. „Oferă energie constantă pe parcursul dimineții și, pentru că nu au mult zahăr adăugat, pot reduce poftele alimentare sau scăderile bruște de energie.”

Cele 3 reguli pentru un mic dejun prietenos cu intestinul

1. Alege alimente cât mai puțin procesate

Alimentele integrale oferă fibre și compuși benefici pentru microbiom, spre deosebire de produsele ultraprocesate bogate în zahăr și aditivi.

2. Consumă cât mai multe tipuri de alimente

Diversitatea alimentară susține diversitatea bacteriilor intestinale. Specialiștii recomandă alternarea fructelor, nucilor, cerealelor integrale și alimentelor fermentate.

3. Include alimente fermentate

Iaurtul, chefirul sau varza murată pot aduce bacterii benefice direct în intestin și susțin sănătatea digestivă pe termen lung.

