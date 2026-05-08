Rareș Vintileanu, chef bucătar la Trattoria Buongiorno din Piața Victoriei, e de 15 ani în bucătărie și a avut parte de multe întâmplări haioase. L-am întrebat care a fost cea mai amuzantă situație din istoria sa de bucătar?

„Cred că s-a întâmplat chiar când am început. Eram la pizza și pizzarul m-a pus să-i întorc pizzele în cuptor. Eu am luat ultima pizza și am pus-o peste a treia, pe a doua peste prima… am făcut un dezastru acolo! Mi-a zis imediat: „Rareș, treci în spate să nu te mai văd!”. Era nervos atunci, dar acum ne amintim cu plăcere. Ne și distrăm în bucătărie și așa timpul trece mai ușor”, râde Rareș.

