08 mai 2026, Rețete
Cum sunt în realitate cinci preparate virale care fac furori pe rețele/ Deserturi cu „lipici” în online, dar și în bucătăria de acasă
Foto: Gemini AI
Cuprins
  1. Pe net contează numărul de vizualizări nu gustul
  2. Rețetele analizate sunt virale, dar și „mâncabile”

Când vezi pe rețelele sociale dulciuri care adună milioane de vizualizări ți se par absolut delicioase. Influencerii le laudă și rețetele circulă de la unul la altul. Majoritatea devin adevărate „provocări”. Cum sunt ele în realitatea însă? Unele sunt acceptabile, altele sunt ceva îngrozitor, scrie El Pais.

Pe net contează numărul de vizualizări nu gustul

Cei care s-au încumetat să testeze preparatele virtuale poate ar trebui premiați pentru curajul de a degusta invențiile virale de pe TikTok. Să consumi aceste experimente culinare doar pentru a vedea dacă merită efortul este o formă de suferință care, spun ei, ar trebui recompensată.

Deși rețelele sociale sunt pline de „monștri culinari”, există și excepții care se dovedesc a fi comestibile. De exemplu aceste patru deserturi cu fructe extrem de populare.

Rețetele analizate sunt virale, dar și „mâncabile”

Iată lista „suspecților” care au trecut de testul gustului:

  1. „Snickers” din banane (propus de @marillewellyn): O alternativă care promite gustul celebrului baton proteic, dar folosind fructe.

  2. Foietaj cu nectarine/piersici (de la @lilyghodrati): Un desert vizual care a cucerit Instagramul.

  3. Biluțe de afine (@bakedlean): Gustări rapide care promit să fie „light”.

  4. Struguri trași în ciocolată (@coconutandbliss): O combinație simplă, dar extrem de virală.

Dacă aceste rețete merită un loc în rețetele tale favorite sau ar trebui să rămână doar pe ecranul telefonului, depinde de echilibrul dintre aspectul lor „instagramabil” și gustul real. Unele s-au dovedit a fi soluții ingenioase, în timp ce altele au confirmat că nu tot ce arată bine în 15 secunde pe TikTok este și bun de mâncat.

