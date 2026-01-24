Când nu știi ce să gătești și cum ți-ai putea face viața mai ușoară ca să nu stai în fiecare zi în bucătărie, suntem aici să te ajutăm. Pe fondul frigului din aceste zile de iarnă avem nevoie de mâncare consistentă, „de lingură”, cum zic mediteraneenii, tocănițe și supe sau ciorbe. Și desigur putem face și batch cooking.

Iată ce vă propunem pentru meniul acestei săptămâni

Luni 26 ianuarie

Pentru micul dejun un chec preparat clasic, cu apă minerală. Pentru prânz o supă de pui cu găluște, iar la cină putem încerca o mâncare cu dovlecei, în stil tucesc.

Marți 27 ianuarie

Un breakfast mai lejer că la prânz avem ceva caloric, așa că facem un shake de fructe și/sau legume cu lapte vegetal și fulgi de ovăz. La prânz mac and cheese cu un ingredient secret, mai altfel. Iar pe seară o cină lejeră recomandată direct de nutiționist.

Miercuri 28 ianuarie

La micul dejun pâine proaspătă cu zacuscă de casă. Dacă ai timp fă o pâine naan să vezi ce bună e. La prânz avem pilaf cu legume (poți pune și carne) ca la mama acasă. Iar pe seară un comfort food de iarnă, tartine calde cu brânză și mix de legume alături.

Joi 29 ianuarie

La micul dejun cheesecake japonez, da, din cel viral, cu biscuiți și iaurt. La masa de prânz o tocăniță de cartofi dulci cu mazăre, iar seara alegem o rețetă prietenoasă cu silueta o omletă din albușuri cu multe legume.

Vineri 30 ianuarie

Dimineață putem degusta un orez cu lapte din ăla de care făcea bunica. La prânz pregătim repede supă cremă de ciuperci cu cârnăciori la cuptor sau prăjiți. Iar pe seara ne delectăm cu ceva paste carbonara cu guanciale adevărată.

Sâmbătă 31 ianuarie

La micul dejun am avea timp să facem un lighean de minciunele, gogoșile alea subțiri și crocante care se mănâncă pe loc. Dăm drumul și la o ciorbă de burtă pentru prânz, facem mujdei și scoatem gogoșari de la murat, că ne trebuie la ciorbă. Iar seara, ne vom mulțumi cu o fasole bătută și o salată de varză murată.

Duminică 1 februarie

Dacă ți se pare că sună exotic kartochka, e cartoful desert pe care îl găseai în cofetăriile comuniste. Prepară-ți puțină nostalgie, că se face ușor La prânz ficat preparat în stil venețian cu mămăligă românească. Iar pe seara facem o plăcintă cu pui.

Rețetele le găsiți pe g4food.