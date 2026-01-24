Nu-i așa că atunci când afară e frig și zăpadă ți-e dor de un lighean de minciunele calde tocmai scoase din tuciul cu ulei încins sau din cuptorul cald? Pentru că asta era vremea la care bunica frământa aluatul cu miros de iaurt sau zer și coajă proaspăt rasă de lămâie și apoi punea pe rând minciunelele în formă de fundiță în ulei la gătit, iar aromele năpădeau toată casa.

Le pudra cu zahăr din belșug și veneai cu ochii mijiți de somn, abia coborât din pat într-o zi de duminică (căci pe vremea aceea se lucra și sâmbăta, mergeai și la școală) și furai repede o coptură fierbinte și un pahar cu lapte cald. Așa făceam noi față frigului și de afară și din casă.

În popor li se mai spune și cirighele, uscățele sau pancove, dar eu le-am apucat ca minciunele. Pot fi prăjite în baie de ulei, cum făcea bunica, sau coapte în cuptor, să fie mai dietetice.

Minciunele ca ale bunicii, prăjite sau coapte

Ingrediente

2 ouă

4 linguri de zahăr(opțional poți să nu pui deloc sau să pui mai puțin)

Un praf de sare

200 de g de unt la temperatura camerei

200 de g de iaurt în care se amestecă 1/2 linguriță de bicarbonat stins cu zeamă de lămâie

Esență de vanilie

Coajă rasă de portocală sau lămâie

Făină cât cuprinde ar zice rețeta bunicii, cam 500-600 de g.

Preparare minciunele

Se lasă untul, iaurtul și ouăle să ajungă la temperatura camerei. Se cerne făina.

Se pune făina într-un vas de amestecat, poate fi și robot. Se adaugă ouăle, iaurtul cu bicarbonat stins, zahăr, sare și arome și se frământă cu grijă până totul e uniform, omogen, elastic și nu se mai lipește. Se lasă la frigider aluatul învelit pentru 30 de minute.

Se întinde foaie, subțire ca să iasă minciunele crocante. Se taie romburi cu o fantă la mijloc și se formează minciunele, trecând un capăt prin fanta centrală. Poți folosi pentru tăiat Să aibă forme de fundiță lunguiață.

Se prăjesc în ulei, întorcându-le de pe o parte pe alta să nu se ardă. Sau se pun pe tavă, pe foaie de copt la cuptorul preîncălzit la 180 de grade C pentru 15-20 de minute. Trebuie urmărit să nu se ardă.

Când s-au mai răcit puțin se dau prin zahăr praf aromatizat cu vanilie.