O cutie de mac and cheese semipreparat promite o masă rapidă, gata în zece minute. Este soluția clasică pentru seri grăbite și gusturi nostalgice. Dar cu doar câteva minute în plus și mult mai puține ingrediente, rezultatul poate fi radical diferit, arată CNN. Autoarea premiată de cărți de bucate Samin Nosrat propune o variantă simplificată, dar mult mai bogată în gust. În cel mai recent volum al său, „Good Things: Recipes and Rituals to Share With People You Love”, Nosrat revine la rețetele de confort și explică de ce mac and cheese-ul nu are nevoie de sosuri complicate. Ea descrie acest preparat drept „mătușa elegantă și discretă a mac and cheese-ului din cutie”. Ideea centrală este simplitatea, dublată de tehnică.

Apa de la paste, ingredientul ignorat

Secretul acestei rețete este un ingredient care există deja în orice bucătărie. Apa în care fierb pastele, bogată în amidon, este cheia unui sos cremos și lucios. Costă, practic, nimic.

De obicei, topirea brânzei direct peste paste duce la separarea grăsimii de proteine. Rezultatul este un amestec uleios, lipsit de omogenitate. Dar apa de la paste schimbă complet acest proces, deoarece amidonul ajută la emulsificare și leagă ingredientele într-un sos fin și stabil. Dacă apa este bine sărată, așa cum recomandă Nosrat, preparatul este deja condimentat din interior. Un pumn de sare în apa de fierbere este suficient pentru a echilibra gustul final.

Brânzeturi simple, efect maxim

Rețeta se bazează pe combinația dintre ricotta, parmezan ras fin și apă de la paste. Ricotta oferă cremozitate, parmezanul aduce profunzime și savoare, iar apa de la paste le unește într-un sos care acoperă perfect pastele. Nosrat spune că nu este nevoie de pași suplimentari sau de sos bechamel. Totul se întâmplă într-o singură oală, rapid și eficient. Preparatul este aproape la fel de simplu ca varianta din cutie, dar cu un rezultat net superior.

Mac and cheese-ul reinterpretat este extrem de flexibil. Aproape orice tip de paste poate fi folosit, deși formele scurte sunt cele mai potrivite. Penne, rigatoni sau orecchiette rețin sosul și ingredientele mai bine. Parmezanul poate fi înlocuit cu Grana Padano, Asiago maturat sau Pecorino Romano. Ricotta poate fi substituită cu brânză cottage cu granulație mică, pentru un gust ușor diferit, dar la fel de cremos.

Legumele sunt opționale, dar recomandate. Mazărea proaspătă sau congelată adaugă dulceață și prospețime. În funcție de sezon, pot fi folosite broccoli, sparanghel, boabe de fasole sau porumb.

Iată o rețetă de paste cremoase într-o singură oală, cu ricotta și mazăre:

Ingrediente

– Sare grunjoasă

– 450 g paste uscate, orice formă

– 340 g mazăre decojită, proaspătă sau congelată

– 450 g ricotta din lapte integral, bine scursă

– 100 g parmezan ras fin, plus extra pentru servire

– Piper negru proaspăt măcinat

– Un pumn mare de frunze de busuioc

Mod de preparare

Se aduce la fierbere o oală mare cu apă bine sărată. Se adaugă pastele și se fierb aproape al dente. Cu unul până la trei minute înainte de final, se adaugă mazărea. Se păstrează o cană din apa de fierbere, apoi pastele și mazărea se scurg.

Oala goală se pune din nou pe foc mic. Se adaugă ricotta și parmezanul și se amestecă. Se pun pastele și mazărea și se amestecă energic. Apa de fierbere se adaugă treptat, până când sosul ajunge la consistența dorită. Se potrivește gustul cu sare și piper. La final se adaugă busuiocul rupt cu mâna.

Preparatul se servește imediat, cu parmezan suplimentar deasupra.