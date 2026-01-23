Dacă în ce privește carnea, ecuația rețetei perfecte este destul de simplă, cu legumele e ceva mai complicat. Important este să găsim echilibrul între toate componentele preparatului pentru a avea un gust de ciorbă sau supă unitar, elementele să se îmbine, dând o aromă umami și fără ca vreunul să predomine sau să iasă în evidență.

Raportul carne – apă

În general, fie ciorbă fie supă se pun 3 litri și jumătate pentru fiecare kilogram de carne. Sigur că poate fi și mai multă și mai puțină carne în oală, în funcție de cantitate ajustăm și apa în care o fierbem.

Câte legume punem în supă sau ciorbă

În cazul în care preparatul are și carne și legume, la cantitățile de mai sus adăugăm legume variate pentru a transfera în apa de fierbere gusturi cât mai diverse. Neapărat 1 morcov, 1 albitură, o bucată de țelină, o ceapă, dar pot fi și alte legume pe care le îndrăgim (fiecare după gustul propriu): dovlecel, ardei, fasole, mazăre, cartof, conopidă etc.

În principiu, cantitatea totală de legume va fi cam ca cea de carne.

În cazul în care vorbim de o ciorbă sau supă preparată doar din legume, principiul va fi să punem cât mai multe tipuri de legume și să creștem cantitatea acestora. Vom avea peste un 1 kg de legume combinate, chiar 1 kg jumătate la 3 litri de apă.

Câtă apă punem la supa cremă

Dacă la supele și ciorbele despre care deja am vorbit, cei mai experimentați pot regla cantitățile și „din ochi”, cel mai greu este de estimat cantitatea de apă necesară pentru supa cremă. Pentru că acest tip de supe nu trebuie să fie piureuri, dar nici apă chioară. Principiul este, să curgă, dar să aibă textură cremoasă. Iată în continuare o rețetă cu video care dezvăluie cum trebuie să arate și câtă apă conține o supă cremă.

Rețeta pas cu pas de supă cremă de ciuperci

Ingrediente

400 de g de ciuperci de mai multe feluri

2 cartofi (200 de g)

1 ceapă (150 de g)

Sare, piper, pătrunjel verde

1,3 litri de apă.

Preparare

Se spală ciupercile, se pun într-o cratiță. Se adaugă ceapa și cartofii, după ce evident i-am curățat și spălat. Se pune apa, sarea și piperul și totul la foc mediu până când cartofii sunt fierți.

Apoi cu un blender pasăm totul bine până ajunge la consistența lichidă și cremoasă pe care o vedeți în video-ul de mai jos. Chiar dacă eu am folosit thermomix-ul pentru rapiditate și comoditate, dacă fierbeți și blendați clasic este același lucru.

La final corectați sarea și piperul după gust și puteți pune în supă și smântână de gătit, direct în cratiță sau în farfurii, atunci când o serveți.

Procentul între legume și apă este perfect, iar textura impecabilă. Poftă bună!