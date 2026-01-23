Guanciale sau pancetta? O dilemă care în Italia are aproape valoarea shakespeareanei „to be or not to be”. Există două grupări opuse, fiecare își susține propriile argumente și motivații, dar fără o reală miză, dincolo de plăcerea – poate, uneori nevoia? – polemicii.

În realitate, rețeta, sau mai corect spus rețetele, sunt transmise pe cale orală și nu există o versiune oficială așa zis „carbonara 0riginală” de spaghetti alla carbonara. Motiv pentru care fiecare e absolut liber să o facă așa cum preferă și explicația pentru care variantele care circulă nu au limite ca număr și posibilități.

Totuși, există un curent de gândire majoritar care spune că maximul de rezultat îl putem obține doar dacă folosim guanciale, și nu pancetta. Sunt, ambele, preparate tradiționale din carnea de porc, cu cantități de grăsime considerabile. Guanciale e ceva mai gras, pentru că e obținut din ceafă, în timp ce pancetta se obține din bucățile de pe abdomen și uneori este și ușor afumată.

Pe lângă ele, ouă, brânză pecorino, deși unii folosesc parmezan și nu e niciun sacrilegiu în asta. Cu amendamentul că pecorino oferă un gust mai decis. Și mai e nevoie și de o cantitate bună de piper proaspăt măcinat. Și, desigur, pastele, ideal spaghetti dar merg și altele, în lipsă.

Iată însă cate sunt secretele unor paste carbonara reușite din perspectiva tehnicii. Pașii corect urmați sunt mult mai importanți decât în sine ce ingrediente alegem.