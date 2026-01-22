Fac precizarea încă de la început că „fără să te îngrași” înseamnă alimente cu densitate calorică mică, care permit porții generoase și control al apetitului, nu mâncat fără limite. Se întâmplă câteodată să avem o foame de nestăvilit și atunci putem apela la genul acesta de alimente sau feluri de mâncare. Pe de altă parte, este foarte important să înțelegem de fiecare dată de unde vin aceste pofte și să ne organizăm programul de mese astfel încât relația noastră cu mâncarea să fie una cât se poate de previzibilă și relaxată.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Supă clară de legume cu proteine (≈ 60-80 kcal / porție mare)

Ingrediente:

morcov

țelină

ceapă

dovlecel

varză sau conopidă sau fasole verde

1 ou bătut sau puțină carne de pui/curcan fiartă

sare, piper, verdeață

Cum se face:

Fierbi legumele în apă cu sare. La final:

fie adaugi un ou bătut și amesteci

fie pui câteva bucăți de pui fiert

De ce funcționează:

volum mare, poți mânca relaxat până te saturi

foarte puține calorii

ține de foame

hidratantă

Perfectă la prânz sau seara. Nu uita ca micul dejun să fie bine reprezentat în proteine.

Salată mare de legume + iaurt (≈ 100 kcal / bol mare)

Ingrediente:

roșii

castraveți

salată verde

ridichi

3 linguri mari cu iaurt grecesc 2%, ce vor masca de fapt lipsa uleiului ca liant între legume

sare, lămâie, verdeață, ceapă verde

Cum se face:

Amesteci legumele și folosești iaurtul ca dressing.

De ce funcționează:

fibre multe, datorită legumelor

proteine, prin prezența iaurtului grecesc

impact minim asupra insulinei

impact bun asupra digestiei și constipației

Poate fi mâncată oricând, chiar și seara târziu.

Omletă din albușuri cu legume (≈ 90-110 kcal)

Ingrediente:

3-4 albușuri

spanac / ciuperci / dovlecel / ardei / ceapă

sare, piper

Cum se face:

Gătești fără ulei sau cu puțin spray de gătit.

De ce funcționează:

proteină pură, oul fiind proteina ce se absoarbe cel mai bine

sațietate mare, conținut ridicat de proteine

foarte puține calorii

omleta satură foarte bine. Numai gândul că mănânci omleta îți dă o stare plăcută de confort

Ideală la mic dejun sau cină.

Iaurt cu arome (≈ 120 kcal / bol)

Ingrediente:

200 g iaurt grecesc 2%, alege un iaurt scurs de zer ca să fie mai cremos

scorțișoară / vanilie

câteva fructe de pădure (opțional) sau bucăți de ananas sau măr

De ce funcționează:

proteine multe

digestie lentă

ține pofta de dulce sub control, prezența aromelor ducându-ne cu gândul la o gustare de răsfăț, un desert

Bun ca gustare sau cină ușoară.

Legume la tigaie fără ulei + sos de soia (≈ 100 kcal)

Ingrediente:

broccoli

dovlecel

conopidă

ardei

sos: soia sau iaurt + usturoi + sare sau muștar amestecat cu iaurt

Cum se face:

Tragi legumele în tigaie antiaderentă cu puțină apă, nu ulei. Poți pune eventual puțin unt.

De ce funcționează:

poți mânca o porție îndestulătoare de legume

calorii puține

mesteci mult, sațietatea vine pe măsură ce mesteci mâncarea cu maximă prezență în acel moment

Poate fi mâncat ca masă sau gustare.

De ce aceste alimente NU îngrașă?

Pentru că:

au densitate calorică mică, poți mânca o porție mare într-un buget de calorii modest

conțin multă apă și fibre

nu stimulează excesiv insulina

permit porții mari fără exces caloric

Poți mânca des din aceste preparate, dar: