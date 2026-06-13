O adevărată bijuterie de rețetă culeasă „de pe teren” și pe care Mircea Groza a scris-o în graiul autentic din Sălaj. Care de obicei are nevoie de traducere în limba română de azi. Mai întâi zice tradiția se face o supă limpede de iepure (o zamă), carnea și legumele se scot, zeama se strecoară, iar gustul final se construiește printr-un „pârgălaș” (un rântaș ușor, potolit cu zeamă de roșii) în care se întorc carnea, rădăcinoasele tăiate și pastele făcute în casă (gârtienele).
Eu am făcut ceva modificări, pentru că am vrut să pun păstăi de fasole verde proaspete.
În satele din Sălaj, când se tăia „on iepuroi bun”, din pulpe se făcea încingală (tocană), iar din restul bucăților, grumaz, coaste, inimă și rărunchi, se urzea o zamă clară cu gust desăvârșit.
Eu am pus picioare întregi de iepure că asta am găsit.
Carne de iepure (bucăți cu os)
3 morcovi, 1 pătrunjel, 1 țelină mică, 1 ardei roșu
Ceapă și usturoi verde cu tot cu cozi sau ceapă normală
O legătură de frunze de țelină și 3 fire de cimbru verde
Piper, boia și sare.
Câteva linguri de pastă de roșii sau 100 g de bulion
Câteva linguri de ulei, eu pun de măsline.
Pentru paste, dacă nu le luăm gata făcute cum am procedat eu, facem un aluat de tăieței tăiat pătrățele de 1 cm și răsucit rapid ca un fus apoi lăsat la uscat.
„Numa atâta îţ mai aduc die amintie, cum faci gârtienile: faci pătură ca pântru tomaji, tai coscuţă, aşe, cam die on ţenti, şi răsuceşti gârtienile cu fusu… Da repedie trebe să-ţ umble mânurile, că, die nu, să uscă pătura şi greu le mai răsuceşti!”
„Am mai dat şi noi la alţîî, da şi tăieam, bugăt die ies tăieam câtie on iepuroi bun! […] Vez die sare! După on clocot, ai gătat zama! S-aveţ sănătatie! Dumniezo v-ajutie!”
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