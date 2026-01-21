ABC în bucătărie

Găluștele tari sau înecăcioase sunt una dintre cele mai frecvente frustrări din bucătărie, mai ales când rețeta pare corectă. Soluția nu ține de ingrediente speciale sau tehnici complicate, ci de un gest mic, pe care oricine îl poate aplica.

Secretul este aerarea compoziției și odihna ei înainte de gătire. După ce amesteci ouăle cu grișul și sarea, nu fierbe găluștele imediat. Lasă aluatul să stea 10-15 minute. În acest timp, grișul absoarbe lichidul uniform, iar structura devine stabilă. Rezultatul este o gălușcă ușoară, care se umflă frumos în apă sau supă, fără să se întărească.

La fel de important este modul de amestecare. Compoziția trebuie bătută ușor cu furculița, nu frecată sau lucrată excesiv. Mișcările line încorporează aer, iar aerul este cel care dă textura pufoasă. Un aluat prea dens sau prea amestecat va produce găluște compacte, indiferent de timp sau foc.

Și fierberea contează. Apa sau supa trebuie să clocotească ușor, nu în valuri. Găluștele puse în lichid care fierbe agresiv se strâng și devin tari la exterior. Focul mic și răbdarea sunt suficiente.

Este un truc banal, dar ignorat des. Odihna aluatului și amestecarea delicată schimbă complet rezultatul. Fără ingrediente în plus, fără măsurători complicate, doar cu puțină atenție la detalii.

Rețetă tradițională de supă cu găluște pufoase

Supa cu găluște este una dintre cele mai simple și mai constante rețete din bucătăria românească. Are puține ingrediente, dar cere atenție la pași. Dacă sunt respectați, rezultatul este o supă limpede, cu găluște moi și aerate.

Ingrediente pentru supă

1 pui mic sau 2 pulpe cu os

1 ceapă

1 morcov

1 rădăcină mică de pătrunjel

1 felie de țelină

sare

apă

Ingrediente pentru găluște

2 ouă

6-8 linguri griș

1 praf de sare

Mod de preparare

Pune carnea la fiert în apă rece, cu un praf de sare. Când începe să fiarbă, îndepărtează spuma. Adaugă legumele întregi sau tăiate gros și lasă supa să fiarbă la foc mic, aproximativ o oră, până când carnea este bine pătrunsă. Strecoară supa dacă vrei să fie foarte limpede.

Pune supa strecurată din nou pe foc și adu-o la punctul de fierbere ușoară. Cu o linguriță umezită, formează găluștele și adaugă-le în supă. Fierbe la foc mic 8-10 minute, fără clocot puternic. Găluștele se vor umfla și vor deveni pufoase.

Stinge focul și lasă supa acoperită încă 5 minute înainte de servire. Se mănâncă simplă sau cu puțin pătrunjel verde, tocat fin.