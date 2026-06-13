Armenia este una dintre destinațiile care îi surprind pe călători nu doar prin peisajele spectaculoase și patrimoniul cultural impresionant, ci și prin gastronomia sa. De la celebrul lavash și până la vinurile produse într-una dintre cele mai vechi regiuni viticole din lume, bucătăria armeană spune o poveste despre tradiție, ospitalitate și identitate. Roxana și Costin de la Stamps On The Passport au povestit, pentru G4Food, cum au descoperit gusturile și cultura culinară a Armeniei.

În spatele proiectului de travel Stamps On The Passport se află Roxana și Costin, doi călători pasionați care explorează destinații din întreaga lume în căutarea experiențelor autentice. În Armenia au descoperit nu doar una dintre cele mai vechi culturi creștine din lume, ci și o gastronomie în care tradițiile, ospitalitatea și istoria se regăsesc în fiecare preparat.

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Așezată la răscrucea dintre Europa și Asia, Armenia și-a construit identitatea culinară prin influențe venite din Caucaz, Orientul Mijlociu și vechile rute comerciale ale regiunii. Rezultatul este o bucătărie sinceră, bazată pe ingrediente simple, preparate cu răbdare și împărțite aproape întotdeauna în jurul unei mese generoase.

„Armenia nu este o destinație de bifat, ci una de trăit”

De ce ați ales să vizitați Armenia?

„Există destinații pe care le alegi pentru obiective turistice și există locuri pe care le alegi pentru un gând: „oare cum este acolo?”. Armenia a fost pentru noi din a doua categorie.

Nu era pe lista clasică de „bucket list”, dar tocmai asta ne-a atras. Un colț de Caucaz despre care știam puțin, dar care apărea mereu în contexte vechi: mănăstiri cocoțate pe stânci, tradiții păstrate intacte și o bucătărie despre care localnicii vorbesc cu un fel de mândrie liniștită.

Ne-am dat seama că Armenia nu este o destinație „de bifat”, ci una de trăit. Și, inevitabil, de gustat.

Pentru că aici, mâncarea nu este doar parte din cultură. Este cultură.”, au povestit Roxana și Costin.

Dacă istoria și patrimoniul religios atrag anual mii de turiști, gastronomia este una dintre cele mai autentice modalități prin care poate fi descoperită Armenia. Multe dintre preparatele tradiționale sunt păstrate aproape neschimbate de generații și continuă să ocupe un loc important în viața de zi cu zi.

Cum arată gustul Armeniei?

„Primul contact cu bucătăria armeană a fost simplu și memorabil: lavash.

Pâinea subțire, coaptă în cuptorul tradițional numit tonir, este nelipsită de la orice masă. Dar ceea ce ne-a surprins a fost felul în care este servită: ruptă direct cu mâna, împărțită între toți și folosită ca bază pentru aproape orice.

Lavash cu brânză locală și ierburi proaspete a devenit rapid unul dintre acele momente în care simplitatea bate orice preparat sofisticat. Uneori era însoțită de rodie – fie semințe, fie suc – iar combinația dulce-acrișoară dădea mesei un contrast neașteptat.”, au descris călătorii de la Stamps On The Passport.

Lavash, pâinea devenită simbol național

Lavashul este unul dintre cele mai cunoscute simboluri gastronomice ale Armeniei. Prepararea sa tradițională a fost inclusă în patrimoniul cultural imaterial UNESCO, iar în multe comunități continuă să fie realizată după metode transmise din generație în generație.

„Apoi am descoperit khorovats, grătarul armean. Nu este doar mâncare, ci un eveniment. Carne de porc sau miel, friptă încet pe jar, servită simplu, cu ceapă și lavash. Nimic complicat, dar gustul are acea intensitate care vine din foc și timp, nu din tehnică.”, au mai spus aceștia.

Khorovats, preparatul care adună familia la masă

Considerat unul dintre preparatele emblematice ale Armeniei, khorovats este prezent la sărbători, reuniuni de familie și întâlniri cu prietenii. Simplitatea ingredientelor este compensată de timpul acordat preparării și de importanța momentului petrecut împreună.

„Dolma a fost următorul capitol – frunze de viță umplute cu carne și orez, gătite lent. Un preparat care apare în multe culturi, dar în Armenia are o identitate proprie, mai aromată și mai „caldă” decât ne așteptam.

Lahmajoun ne-a dus într-o zonă complet diferită: o lipie subțire cu carne tocată, roșii și condimente, adesea numită „pizza armeană”, deși are o istorie mult mai veche decât orice pizza modernă. Se mănâncă rapid, din mers, aproape ca street food, dar cu o profunzime de gust surprinzătoare.

Kebapul armean, mai simplu și mai direct decât variantele turistice, ne-a confirmat același lucru: bucătăria de aici nu încearcă să impresioneze, ci să rămână autentică.”, au explicat ei.

Rețete care poartă influențele unei regiuni întregi

Poziționarea Armeniei la intersecția unor importante rute comerciale a influențat puternic gastronomia locală. Multe preparate au rădăcini comune cu cele din Orientul Mijlociu și Caucaz, însă au evoluat în timp într-o identitate culinară distinctă.

„Un alt moment surprinzător a fost peștele alb de Sevan, servit proaspăt din zona lacului Sevan. Simplu, ușor sărat, cu o textură delicată, este genul de preparat care nu are nevoie de nimic în plus ca să te convingă. Gustul lui pare legat direct de loc — de apă, de aerul rece și de liniștea locului.”, și-au amintit cei doi.

Lacul Sevan și una dintre cele mai apreciate specialități locale

Lacul Sevan este unul dintre simbolurile Armeniei și una dintre cele mai importante atracții naturale ale țării. Situat la aproape 2.000 de metri altitudine, acesta este renumit atât pentru peisaje, cât și pentru preparatele din pește servite în localitățile din jurul său.

„Și apoi vin deserturile și băuturile, unde Armenia devine surprinzătoare din nou.

Gata – prăjitura tradițională cu unt și zahăr – are gust de sărbătoare de familie, nu de patiserie comercială. Iar compoturile de casă, servite aproape la orice masă, sunt un detaliu aparent mic, dar care spune multe despre cultura ospitalității.

Un detaliu interesant: rodia este un simbol național al Armeniei, asociată cu fertilitatea și viața. O vezi peste tot – în mâncare, în suveniruri, în povești.

Iar lângă toate acestea apare ceva care desăvârșește totul: vinul.

Armenia este considerată una dintre cele mai vechi regiuni viticole din lume, cu urme de producție a vinului de acum aproximativ 6000 de ani, inclusiv în zona sitului Areni-1. Asta schimbă complet felul în care privești fiecare pahar: nu mai e doar vin, ci o tradiție care vine dintr-unul dintre cele mai vechi capitole ale civilizației.”, au povestit aceștia.

Rodia și vinul, două simboluri ale identității armene

Puține țări au o legătură atât de veche cu viticultura precum Armenia. Descoperirile arheologice de la Areni-1 au adus dovezi ale producerii vinului în urmă cu aproximativ 6.000 de ani, consolidând reputația regiunii drept una dintre cele mai vechi zone viticole din lume.

„Oare de ce nu am vizitat mai devreme această țară?”

Ce ne-a rămas în minte după această experiență?

„Oare de ce nu am vizitat mai devreme această țară? Este întrebarea care ne-a rămas în minte la finalul călătoriei în Armenia.

O țară cu natură spectaculoasă și extrem de diversă, unde într-o singură zi poți trece de la munți dramatici la văi verzi și sate liniștite. O țară cu biserici vechi așezate în locuri pitorești, parcă alese special pentru a-ți tăia respirația. Și, peste toate, o bucătărie sinceră, caldă și surprinzător de bună.

Aici, mâncarea nu este grăbită, cum nici oamenii nu sunt. Se pune pe masă în cantități generoase, se împarte, se discută în jurul ei. Fiecare masă pare mai degrabă un motiv de întâlnire decât o necesitate.

Ne-a rămas în minte focul de la khorovats, mirosul de lavash proaspăt și modul inedit de preparare, inclus în patrimoniul UNESCO al bunurilor imateriale, paharul de vin care poartă o istorie de mii de ani și felul în care totul părea conectat: pâinea, carnea, fructele, compoturile – toate simple, dar profund ancorate în tradiție.”au concluzionat cei de la Stamps On The Passport.

Mai mult decât o destinație gastronomică

Pentru cei care călătoresc prin gusturi, Armenia oferă o combinație rară de istorie, tradiții și gastronomie. De la lavashul copt în cuptoare tradiționale și până la vinurile produse într-una dintre cele mai vechi regiuni viticole ale lumii, fiecare masă spune o poveste despre identitatea unei țări care și-a păstrat autenticitatea.

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