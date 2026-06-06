Pregătim un meniu pentru întreaga săptămână, 3 mese pe zi, mic dejun, prânz și cină. Și desigur putem să ne organizăm foarte bine și să facembatch cooking.Iată ce vă propunem pentru următoarele 7 zile.

Luni 8 iunie

Pentru micul dejun, lăsăm de cu o seară înainte la înmuiat ovăz în lapte, de vacă sau vegetal. Dimineață punem doar fructe și nuci, puțină miere sau sirop de arțar și micul dejun e gata.

La prânz avem un gulaș cu carne de porc sau vită și găluște de făină.

La cină, supă cremă din broccoli și cartof.

Marți 9 iunie

La micul dejun bem un kefir și ne facem un sandwich cu ou și avocado.

La prânz pregătim un piept de curcan la grătar cu țușpais de mazăre.

Seara, o salată de frunze, brânză de capră și capșuni.

Miercuri 10 iunie

Facem un shake din chia și lapte vegetal, plus câteva căpșuni și curmale.

Pentru prânz pui teriaki, gătit rapid într-o singură oală.

Și pe seară o supă rece de castraveți.

Joi 11 iunie

La micul dejun, un pandișpan cu fructe, căpșuni de pildă sau cireșe.

La masa de prânz, vinete turcești.

Iar seara, salată nicoise cu legume, ouă și ton.

- articolul continuă mai jos -

Vineri 12 iunie

Pentru micul dejun, un sandwich cu brânză cottage și roșii.

La prânz o porție de paste cu sos de avocado, roșii cherry și parmezan.

Iar pe seară, un pește la grătar cu un sos fin de unt și legume trase la tigaie.

Sâmbătă 13 iunie

Dimineață începem cu o felie de prăjitură de ciocolată (încercați prăjitura „de criză”).

La prânz, facem un preparat care s-a viralizat pe rețelele sociale, crousty, cu pui crocant, orez basmati și un sos cremos cu arome asiatice.

Iar seara, preparăm ceva mai frugal, o salată cu verdețuri, fructe și roșii, plus o bruschettă cu brânză feta sau brie, după gust.

Duminică 14 iunie

Pentru dimineață o clătită cu umplutură dulce ori sărată.

La prânz, cârnați perfecți pe grătar cu un piure de cartofi dulci și o salată de varză nouă.

Iar pentru seară, o baba ganoush din vinete, dovlecei copți și voabe de rodie, cu sos de tahină.

Rețetele le găsiți pe G4Food.ro.