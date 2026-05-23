Pregătim un meniu pentru întreaga săptămână, 3 mese pe zi, mic dejun, prânz și cină. Și desigur putem să ne organizăm foarte bine și să facem batch cooking.Iată ce vă propunem pentru următoarele 7 zile.

Luni 24 mai

Pentru micul dejun, lăsăm de cu o seară înainte la înmuiat ovăz în lapte, de vacă sau vegetal. Dimineață punem doar fructe și nuci, puțină miere sau sirop de arțar și micul dejun e gata.

La prânz avem pui lemonato, în stil grecesc.

La cină, cartofi dulci la cuptor cu sos de iaurt și usturoi.

Marți 25 mai

La micul dejun bem un kefir și ne facem un sandwich cu ou și avocado.

La prânz pregătim o tortilla, o omletă spaniolă cu cartofi și o salată de sfeclă.

Seara, țușpais de dovlecei cu smântână.

Miercuri 26 mai

Facem un shake din chia și lapte vegetal, plus câteva căpșuni și curmale.

Pentru prânz cârnați durdulii cu legume la cuptor și salată verde. Punem și ceva ceapă verde, castraveți și ridichi în salată.

Și pe seară o supă cremă din broccoli cu crutoane de pâine unsă cu brânză.

Joi 27 mai

La micul dejun, un pandișpan cu fructe, căpșuni de pildă sau cireșe.

La masa de prânz, pește la cuptor sau file de pește tras în tigaie cu sos olandez și orez basmati.

Iar seara, chifteluțe de curcan cu piure de mazăre.

Vineri 28 mai

Pentru micul dejun, un sandwich cu brânză cottage și roșii.

La prânz merge o porție de pui hawaian cu ananas și legume.

Iar pe seară, salată de paste gata în 20 de minute.

Sâmbătă 29 mai

Dimineață începem cu o felie de prăjitură de ciocolată (încercați prăjitura „de criză”).

La prânz, facem o varză proaspătă (sau acrp dacă vă place mai mult) cu carne de porc bine marinată înainte de a o găti și făcută slow împreună cu varza.

Iar seara, preparăm un wrap rapid.

Duminică 30 mai

Pentru dimineață o clătită cu umplutură dulce ori sărată.

La prânz, supă cu găluște, din pui gustos fiert pe îndelete, cu morcov fiert și găluște de griș pufoase.

Iar pentru seară, carnea de la supă o amestecăm cu ceva legume fierte, castraveți murați, ouă și maioneză și facem o salată de pui de te lingi pe degete .

Rețetele le găsiți pe G4Food.ro.