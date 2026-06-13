Oradea a găzduit, în premieră națională, prima ediție a campionatului județean „Școala de Gust”, o competiție dedicată elevilor din liceele și colegiile care pregătesc viitorii profesioniști ai gastronomiei românești. Evenimentul a avut loc ieri, 12 iunie, la Colegiul Tehnic „Traian Vuia” și a reunit opt echipe de elevi pasionați de arta culinară, dornici să își testeze abilitățile într-un concurs organizat după standardele competițiilor gastronomice profesioniste.

Fiecare unitate de învățământ participantă a fost reprezentată de câte o echipă formată din doi concurenți, chef și commis, coordonați de un profesor îndrumător. În pregătirea pentru concurs, elevii au beneficiat de mentoratul unor membri ai Asociației Naționale a Bucătarilor și Cofetarilor din Turism (ANBCT), organizație care a coordonat și jurizarea competiției.

Gastronomia românească, reinterpretată de noua generație

Tema concursului a fost construită în jurul identității gastronomice românești și a modului în care tradițiile culinare pot fi reinterpretate într-o manieră modernă și creativă.

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„Scopul acestui campionat este să aducă elevii cât mai aproape de realitatea competițiilor gastronomice profesioniste și să le ofere contextul în care pot înțelege ce înseamnă rigoarea, organizarea, presiunea timpului și construcția unui concept culinar complet”, a declarat Cezar Munteanu, președintele ANBCT și al juriului.

„Tema competiției vorbește despre identitate, despre gust și despre capacitatea noii generații de a privi gastronomia românească într-o cheie actuală, creativă și profesionistă. Ne dorim ca elevii să înțeleagă că performanța începe din școală”, a afirmat Cezar Munteanu, potrivit transilvaniabusiness.ro.

”Dacă ne dorim bucătarii, cofetarii și brutarii de mâine, trebuie să investim în ei încă din școală”

În cadrul festivității de premiere, organizatorii au evidențiat importanța investiției în educația profesională și în susținerea tinerilor care aleg o carieră în domeniul ospitalității.

„Copiii aceștia trebuie crescuți, susținuți și încurajați să iubească această meserie. Vorbim despre profesii care construiesc identitatea gastronomică a unei țări. Dacă ne dorim bucătarii, cofetarii și brutarii de mâine, trebuie să investim în ei încă din școală”, a transmis președintele ANBCT.

Totodată, organizatorii au mulțumit partenerilor și sponsorilor care au contribuit la realizarea competiției, precum și Inspectoratului Școlar Județean Bihor, primul inspectorat din România care a susținut acest proiect educațional.

Colegiul Tehnic „Ioan Ciordaș” din Beiuș, marele câștigător!

Marele premiu al primei ediții „Școala de Gust” a revenit echipei Colegiului Tehnic „Ioan Ciordaș” din Beiuș, formată din elevii Iuga Adrian Laurențiu și Codoban Natalia Florina.

Locul al doilea a fost ocupat de echipa Liceului Tehnologic Nr. 1 Salonta, reprezentată de Sârca Petruța și Alexa Rus, în timp ce podiumul a fost completat de Colegiul Economic „Partenie Cosma” din Oradea, prin elevii Hengye Sebastian Attila și Adrian Galis.

Juriul a acordat și o serie de premii speciale pentru performanțe remarcate la diferite capitole ale competiției, de la cel mai bun aperitiv și cel mai bun fel principal până la originalitate, plating, organizare și reducerea risipei alimentare.

Ce preparat a cucerit juriul

Echipa câștigătoare din Beiuș a impresionat printr-un meniu inspirat din ingredientele și gusturile locale.

La gustarea caldă, concurenții au pregătit un file de păstrăv confiat, servit cu mămăligă din păsat și boia afumată, sos de pătrunjel și leurdă, mere murate în suc de sfeclă roșie, crumble din fulgi de porumb cu lămâie și crocant din slănină afumată.

Felul principal a fost reprezentat de un mușchiuleț de porc în crustă de bacon și pudră de hribi, servit alături de ștrudel vărzar, morcovi noi, sfeclă roșie, gălbiori și păstăi de mazăre sotate, completate de un sos de hribi cu cimbrișor și tuile din sfeclă roșie.

Preparatele au demonstrat nu doar tehnică și atenție la detalii, ci și capacitatea elevilor de a valorifica ingredientele locale într-o prezentare modernă și competitivă.

Etapa națională a competiției, în luna octombrie!

Prima ediție a competiției „Școala de Gust” a confirmat existența unei noi generații de tineri pasionați de gastronomie, pregătiți să transforme această meserie într-o carieră de succes.

După succesul etapei județene, organizatorii pregătesc deja ediția națională a competiției, care va avea loc în luna octombrie, tot la Oradea, și care va reuni cele mai bune echipe de elevi bucătari din întreaga țară.