Pregătim un meniu pentru întreaga săptămână, 3 mese pe zi, mic dejun, prânz și cină. Și desigur putem să ne organizăm foarte bine și să facembatch cooking. Iată ce vă propunem pentru următoarele 7 zile.

Luni 18 mai

Pentru micul dejun, lăsăm de cu o seară înainte la înmuiat ovăz în lapte, de vacă sau vegetal. Dimineață punem doar fructe și nuci, puțină miere sau sirop de arțar și micul dejun e gata.

La prânz avem orez cu carne în stil spaniol.

La cină, un hummus de sfeclă cu biscuiți de casă.

Marți 19 mai

La micul dejun bem un kefir și ne facem un sandwich cu ou și avocado.

La prânz pregătim o fripturică de curcan marinat în iaurt și curry cu piure de legume.

Seara, crochete de mămăligă cu brânză și sos de smântână.

Miercuri 20 mai

Facem un shake din chia și lapte vegetal, plus câteva căpșuni și curmale.

Pentru prânz cârnați cu piure de cartofi și salată de legume de sezon.

Și pe seară un gazpacho clasic sau de cireșe.

Joi 21 mai

La micul dejun, budincă de căpșuni.

La masa de prânz, pește file gătit la abur cu cartofi și ouă fierte la abur și sos de ardei și roșii.

Iar seara, chifteluțe de dovlecei cu sos de iaurt și tahină.

Vineri 22 mai

Pentru micul dejun, un sandwich cu brânză cottage și roșii.

La prânz merge o porție de ficăței de pui cu ceapă și legume crocante trase la tigaie..

Iar pe seară, paste cu somon gata în 20 de minute.

Sâmbătă 23 mai

Dimineață începem cu ouă poșate și salată de roșii.

La prânz, ciolan cu sau fără fasole/varză.

Iar seara, preparăm o supă miso.

Duminică 24 mai

Pentru dimineață o clătită, frittata.

La prânz, ciorbă românească din coaste de porc și tăieței de casă, cu multe legume.

Iar pentru seară, pește prăjit cu mujdei.

