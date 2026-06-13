Pentru mulți oameni, renunțarea la deserturile preferate este una dintre cele mai dificile schimbări atunci când încearcă să adopte un stil de viață mai sănătos. Totuși, există un aliment dulce care apare frecvent pe lista recomandărilor nutriționiștilor: ciocolata neagră, scrie publicația Parade.

Specialiștii spun că aceasta poate aduce beneficii pentru sănătatea cardiovasculară și reprezintă o alegere mai bună decât ciocolata cu lapte. Dar poate contribui și la scăderea colesterolului?

De ce este considerată ciocolata neagră benefică pentru inimă

Potrivit cardiologilor citați de publicația Parade, consumată cu moderație, ciocolata neagră poate susține sănătatea cardiovasculară datorită conținutului ridicat de flavanoli, compuși antioxidanți care se găsesc în boabele de cacao.

Dr. Minhal Makshood, cardiolog specializat în prevenția bolilor cardiovasculare, explică faptul că flavanolii pot reduce stresul oxidativ și inflamația, doi factori implicați în dezvoltarea aterosclerozei, procesul prin care se formează depozite de grăsime pe pereții arterelor.

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În plus, acești compuși pot limita oxidarea colesterolului LDL („colesterolul rău”), fenomen asociat cu formarea plăcilor ateromatoase.

Ciocolata neagră conține și magneziu și potasiu, două minerale importante pentru funcționarea sistemului cardiovascular.

La rândul său, cardiologul Joel Kahn afirmă că ciocolata neagră stimulează producția de oxid nitric, o substanță care ajută la relaxarea vaselor de sânge și îmbunătățește circulația. Acest efect poate contribui la reducerea tensiunii arteriale și, implicit, la scăderea riscului de boli cardiovasculare.

Ce efect are asupra colesterolului

Beneficiile asupra colesterolului există, însă nu sunt spectaculoase, avertizează specialiștii.

Dr. Makshood spune că flavanolii influențează în principal tensiunea arterială, iar efectele directe asupra colesterolului LDL sunt relativ modeste. Totuși, situația se schimbă atunci când ciocolata neagră înlocuiește consumul regulat de ciocolată cu lapte.

Comparativ cu aceasta, ciocolata neagră conține mai puțin zahăr și mai puține grăsimi saturate, doi factori care pot contribui la creșterea nivelului colesterolului LDL.

Reducerea aportului de grăsimi saturate rămâne una dintre cele mai eficiente strategii alimentare pentru scăderea colesterolului. În același timp, limitarea zahărului adăugat poate reduce riscul de rezistență la insulină, creșterea trigliceridelor și acumularea kilogramelor în plus.

Potrivit medicului Joel Kahn, persoanele care consumă zilnic ciocolată cu lapte și o înlocuiesc cu ciocolată neagră ar putea observa schimbări ale profilului lipidic după aproximativ patru săptămâni.

Cu toate acestea, specialiștii subliniază că rezultatele depind de întregul stil alimentar și de alte modificări ale stilului de viață.

Câtă ciocolată neagră este recomandată

Deși are beneficii, ciocolata neagră rămâne un aliment bogat în calorii. O porție de aproximativ 30 de grame poate furniza între 150 și 170 de calorii.

Medicii recomandă alegerea produselor cu un conținut ridicat de cacao și consumul în cantități moderate. O bucățică de ciocolată neagră după cină poate fi suficientă pentru a satisface pofta de dulce fără a afecta echilibrul alimentar.

Experții atrag atenția că o dietă sănătoasă nu presupune eliminarea completă a alimentelor preferate, ci consumul lor cu măsură. În acest context, ciocolata neagră poate avea loc într-un regim alimentar echilibrat și poate reprezenta o alternativă mai bună la multe alte deserturi procesate.