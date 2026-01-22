Mâncarea de cartofi este întotdeauna un succes, cel puțin la mine în familie. De multe ori îmi place să înlocuiesc clasicii cartofi cu varianta lor „dulce” care crește mai puțin glicemia. În plus sunt un antiinflamator digestiv și extrem de gustoși. Ca să iasă delicioși trebuie să nu-i fierbi prea mult, ceea ce scurtează și timpul de gătit. Numai avantaje, așa-i? La mâncarea mea de cartofi dulci cu mazăre pe care v-o propun azi.

Ingrediente pentru mâncarea de cartofi dulci cu mazăre

3-4 cartofi dulci

100 de grame de boabe de mazăre proaspătă sau o conservă mică

1 ceapă

2 căței de usturoi

2-3 linguri de ulei de măsline extravirgin

Boia sau pastă de ardei, 1 linguriț sau 2

Apă sau supă de legume, să acopere cartofii

Mărar proaspăt sau uscat

Sare, piper (după gust).

Preparare

Se curăță cartofii, se taie cuburi.

Curățăm, tocăm mărunt ceapa. Eu le-am făcut la blender ca să meargă mai repede. Încingem uleiul în cratiță, călim legumele vreo 5 minute.

Puteți servi mâncarea de cartofi cu salată, murături, o salată de sfeclă, ce vă place. Sau poate fi o garnitură la carne.

Poftă bună!