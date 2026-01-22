Rețetele Juanitei Video

VIDEO | Rețetele Juanitei | Mâncare de cartofi dulci cu mazăre, o rețetă reinterpretată aflată undeva între mâncarea tradițională de cartofi și ghiveciul de legume

Ioana Costescu 22 ianuarie 0 comentarii
mancare cartofi mazare Foto: G4Food

Mâncarea de cartofi este întotdeauna un succes, cel puțin la mine în familie. De multe ori îmi place să înlocuiesc clasicii cartofi cu varianta lor „dulce” care crește mai puțin glicemia. În plus sunt un antiinflamator digestiv și extrem de gustoși. Ca să iasă delicioși trebuie să nu-i fierbi prea mult, ceea ce scurtează și timpul de gătit. Numai avantaje, așa-i? La mâncarea mea de cartofi dulci cu mazăre pe care v-o propun azi.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food:

- articolul continuă mai jos -

Ingrediente pentru mâncarea de cartofi dulci cu mazăre

3-4 cartofi dulci

100 de grame de boabe de mazăre proaspătă sau o conservă mică

1 ceapă

2 căței de usturoi

2-3 linguri de ulei de măsline extravirgin

Boia sau pastă de ardei, 1 linguriț sau 2

Apă sau supă de legume, să acopere cartofii

Mărar proaspăt sau uscat

Sare, piper (după gust).

Preparare

Se curăță cartofii, se taie cuburi.

Curățăm, tocăm mărunt ceapa. Eu le-am făcut la blender ca să meargă mai repede. Încingem uleiul în cratiță, călim legumele vreo 5 minute.

Adăugăm cartofii, eu am pus și mazărea tot acum că era proaspătă și fragedă. Lăsăm să fiarbă la foc mediu-mic. Când cartofii sunt aproape fierți (cam în 10 minute sunt gata dacă nu i-ați tăiat prea mari), pune sare, piper, boia sau pastă de ardei, bulionul de roșii și mai lăsăm câteva minute. Dacă folosiți mazăre din conservă acum o puneți și pe ea. În prealabil trebuie scursă și spălată.

Stingem focul și punem mărarul tocat mărunt.

Puteți servi mâncarea de cartofi cu salată, murături, o salată de sfeclă, ce vă place. Sau poate fi o garnitură la carne.
Poftă bună!
, , , , , ,

By Ioana Costescu

Citește și

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *