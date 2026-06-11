Iunie este una dintre cele mai generoase luni pentru cei care vor să mănânce produse locale. Roșiile românești, dovleceii, guliile, cartofii noi și cireșele au intrat în plin sezon, iar oferta din magazine reflectă tot mai mult producția locală.

În această perioadă, până la 100% dintre fructele și legumele care pot fi cultivate în România și se află la raft provin de la agricultori români. Roșiile cu moț, roșiile roz și cele tip inimă de bou, cireșele, vinetele și ardeiul gras Bianca sunt aprovizionate exclusiv din surse locale.

Pornind de la câteva dintre produsele aflate la promoție în această perioadă, am construit un exemplu de meniu pentru o zi, cu un buget de aproximativ 50 de lei.

Ce punem în coș

Produsele de bază pentru meniul zilei pot include:

1 kg dovlecei românești (3,99 lei);

roșii românești cocktail Carrefour la Piață (11,99 lei);

2 gulii românești (2,29 lei/bucată);

cartofi albi Carrefour la Piață, cu reducere prin programul Act for Good;

1 kg cireșe românești (19,99 lei).

Valoarea totală rămâne în jurul pragului de 50 de lei, lăsând loc și pentru câteva ingrediente pe care mulți le au deja în casă, precum ouă, iaurt, verdețuri sau pâine integrală.

Mic dejun: omletă cu roșii și salată de gulie

Ziua poate începe cu o omletă simplă, servită alături de roșii românești și o salată proaspătă de gulie. Gulia aduce fibre și un aport important de vitamina C, iar roșiile sunt printre cele mai apreciate legume ale sezonului.

Gustare: un bol cu cireșe

Vedetele începutului de vară sunt fără îndoială cireșele. Dulci, aromate și bogate în antioxidanți, acestea reprezintă o gustare potrivită între mese.

Prânz: dovlecei la cuptor cu iaurt și verdețuri

Dovleceii sunt printre cele mai accesibile legume ale sezonului. Pot fi preparați la cuptor, cu puțin iaurt și mărar, rezultând o masă ușoară și sățioasă pentru zilele călduroase.

Cină: cartofi copți cu salată de roșii

Cartofii albi pot deveni baza unei cine simple, alături de o salată de roșii și verdețuri de sezon. Preparatul este ușor de făcut și valorifică ingredientele aflate acum la maturitate naturală.

Cum aplicăm regula 5-4-3-2-1

Pentru a încuraja o alimentație variată și echilibrată, Carrefour promovează metoda de cumpărături 5-4-3-2-1, recomandată de nutriționiști.

Aceasta presupune:

5 porții de legume;

4 porții de fructe;

3 surse de proteine;

2 porții de cereale integrale;

1 sursă de grăsimi sănătoase.

Modelul îi poate ajuta pe consumatori să își construiască mai ușor mesele zilnice și să includă o varietate mai mare de alimente în dietă.

Alegerea produselor locale susține și agricultura românească

În spatele fructelor și legumelor de la raft se află o rețea de peste 2.000 de fermieri, agricultori, legumicultori și artizani locali care colaborează cu Carrefour România.

Alegerea produselor românești aflate în sezon înseamnă acces la alimente proaspete, dar și susținerea producției locale. În plus, produsele cultivate și recoltate aproape de momentul consumului ajung mai repede la raft și păstrează caracteristicile specifice sezonului.

Pentru cei care își planifică mesele în funcție de oferta momentului, luna iunie este una dintre cele mai bune perioade pentru a umple coșul cu legume și fructe românești, profitând în același timp de promoțiile disponibile la raft și în programul de loialitate Act for Good.