Iarna aduce, firesc, pofta de mâncare caldă și consistentă. Nu este o slăbiciune sezonieră, ci un răspuns normal al organismului la frig și la nevoia de confort. Confuzia apare atunci când comfort food-ul este asociat automat cu mâncare grea, ultraprocesată sau comandată pe fugă. În realitate, mesele cu adevărat reconfortante sunt adesea cele gătite acasă, din ingrediente simple și bine alese.

În loc să ne luptăm cu aceste pofte, le putem folosi în favoarea noastră. O tocăniță, o ciorbă proaspătă sau o felie de pâine cu brânză caldă pot fi mese echilibrate, dacă pornesc de la ingrediente de calitate și sunt completate cu legume, fibre și grăsimi bune.

Comfort food nu înseamnă junk food

Mâncarea reconfortantă gătită acasă vine cu un avantaj clar: controlul. Știm ce ajunge în farfurie, putem regla porțiile și combina alimentele astfel încât să ne țină de cald, dar și să susțină nivelul de energie și imunitatea. Diversitatea alimentară contează mai ales iarna, când organismul are nevoie constant de vitamine, minerale și fibre. Un microbiom intestinal variat este asociat cu o imunitate mai bună și o stare generală de bine.

Și pentru că în sezonul rece alimentația joacă un rol esențial în susținerea imunității, obiceiurile sănătoase încep chiar din coșul de cumpărături. Până pe 27 ianuarie, peste 500 de produse marcă proprie Carrefour beneficiază de o reducere de 25% prin scanarea codului Act For Good din aplicație. În ofertă intră legume, cereale integrale, brânzeturi maturate, carne de calitate, lactate – ce ai nevoie pentru mese delicioase și variate.

Cum arată o masă de iarnă echilibrată

Programul „Frigiderul cu Bun Gust” al Carrefour România pleacă de la ideea că gustul nu vine din rețete complicate, ci din alegeri simple, ingrediente de sezon, locale sau cât mai puțin procesate, folosite zilnic, fără rigiditate. De aici vine și regula 5-4-3-2-1, recomandată de Carrefour și Dr. Mihail Pautov, ușor de aplicat în organizarea meselor zilnice: cinci tipuri de legume, patru tipuri de fructe, trei surse de proteine, două tipuri de cereale integrale și o sursă de grăsime sănătoasă. Nu într-o singură masă, ci pe parcursul zilei. Este un cadru flexibil, nu o listă rigidă.

Aplicată iarna, această formulă se traduce prin mese calde, dar variate. De exemplu:

Tocăniță lent gătită din pulpă de porc Carrefour Extra, cu ciuperci feliate, morcovi și conopidă, alături de o salată simplă din iceberg crocant. Este sățioasă, bogată în proteine și fibre, fără să fie grea.

din pulpă de porc Carrefour Extra, cu ciuperci feliate, morcovi și conopidă, alături de o salată simplă din iceberg crocant. Este sățioasă, bogată în proteine și fibre, fără să fie grea. Un burger făcut în casă din hamburgeri de vită Carrefour Extra, poate deveni o masă echilibrată dacă este servit cu multă salată, broccoli tras rapid la tigaie și câteva felii de cașcaval topit. Cartofii pot fi pregătiți la cuptor, din cartofi rustic Carrefour Extra, cu puțin ulei și condimente.

din hamburgeri de vită Carrefour Extra, poate deveni o masă echilibrată dacă este servit cu multă salată, broccoli tras rapid la tigaie și câteva felii de cașcaval topit. Cartofii pot fi pregătiți la cuptor, din cartofi rustic Carrefour Extra, cu puțin ulei și condimente. Tartine calde cu brânză Brie sau Camembert Carrefour Classic, completate cu mix de ciuperci și o mână de fasole verde. O masă simplă, potrivită pentru o seară friguroasă, când vrei ceva rapid, dar consistent.

Brânzeturi, legume și echilibru

Brânzeturile sunt adesea vedetele comfort food-ului de iarnă. Topite, gratinate sau adăugate la final, oferă senzația de răsfăț. Diferența o fac porția și contextul. O raclette sau un Beaufort Carrefour Extra pot face parte dintr-o masă echilibrată atunci când sunt însoțite de legume, nu doar de pâine sau cartofi prăjiți.

Sursa foto: Carrefour RomâniaLa fel de importantă este varietatea de legume. Broccoli, amestecul mexican, ciupercile, gălbiorii sau conopida pot fi baza unor mese diferite, fără mult efort. Proaspete sau congelate, își păstrează nutrienții și se integrează ușor în meniul zilnic. În plus, Dr. Pautov recomandă o porție mică de murături în saramură în fiecare zi, mai ales în sezonul rece, când digestia are nevoie de sprijin suplimentar. Murăturile în saramură sunt probiotice naturale: bacteriile vii din fermentație echilibrează flora intestinală și susțin imunitatea.

Gustări și deserturi, fără excese

Iarna aduce și pofta de dulce. Nu e nevoie de interdicții, ci de alegeri mai bune. Migdalele coapte fără sare, mixurile de fructe uscate și semințe, sursă de grăsimi bune, sau câteva pătrățele de ciocolată amăruie cu portocale sau mango pot încheia o masă sau pot fi gustări între mese, fără să dezechilibreze alimentația. Fructele rămân gustările ideale: satisfac pofta de ronțăială, au aport crescut de fibre și un indice glicemic mai scăzut comparativ cu dulciurile procesate.

Gătești acasă, economisești inteligent

Mesele pregătite acasă oferă control nu doar asupra ingredientelor, ci și asupra cheltuielilor. Planificarea pe câteva zile, folosirea ingredientelor de sezon și reducerea risipei transformă gătitul într-un obicei sustenabil, nu într-un efort.

Comfort food-ul de iarnă nu trebuie să fie o abatere, ci o rutină plăcută. Cu ingrediente potrivite și puțină atenție la combinații, mesele de acasă pot fi, în același timp,reconfortante și echilibrate.

Pentru inspirație, produsele incluse în ofertă pot fi descoperite în catalogul online de pe carrefour.ro sau din aplicația Carrefour.