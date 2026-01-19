Checul cu apă minerală este una dintre acele rețete vechi, transmise din generație în generație, care au fost extrem de populare mai ales în perioadele în care gospodinele căutau deserturi simple, ieftine și ușor de făcut. Fără lapte și fără unt, acest chec era considerat o soluție rapidă pentru un dulce de casă reușit, folosind ingrediente la îndemână, prezente aproape în orice bucătărie.

În multe familii, rețeta de chec cu apă minerală era nelipsită din caietele îngălbenite de timp. Apa minerală carbogazoasă avea rolul de a face aluatul mai aerat, rezultatul fiind un chec pufos, care se păstra bine câteva zile. De asemenea, era o rețetă des folosită în perioadele de post, dar și atunci când se dorea un desert rapid pentru musafiri.

Rețetă veche de chec cu apă minerală

Ingrediente:

3 ouă

200 g zahăr

250 ml apă minerală carbogazoasă

100 ml ulei

300 g făină

1 plic praf de copt

1 plic zahăr vanilat

coajă rasă de lămâie sau portocală (opțional)

2 linguri cacao (opțional)

Mod de preparare:

Ouăle se bat cu zahărul și zahărul vanilat până când compoziția devine deschisă la culoare. Se adaugă uleiul, apoi apa minerală, turnată treptat, amestecând ușor. Se încorporează făina cernută împreună cu praful de copt, iar la final se adaugă coaja de citrice, pentru aromă.

Compoziția se toarnă într-o tavă de chec tapetată cu hârtie de copt.

Pentru un chec marmorat, o parte din aluat se amestecă cu cacao și se adaugă alternativ în tavă. Checul se coace în cuptorul preîncălzit la 170–180 de grade Celsius, timp de aproximativ 40–45 de minute, până când trece testul scobitorii.

După coacere, checul se lasă la răcit, apoi se poate porționa. Simplu și pufos, checul cu apă minerală rămâne și astăzi un desert apreciat, o dovadă că rețetele vechi pot fi la fel de bune și în bucătăriile moderne.