Trăim într-un ritm din ce în ce mai alert, iar după o zi lungă la birou, traficul din marile orașe și oboseala acumulată, ultimul lucru pe care ți-l dorești este să te apuci de curățat ceapă, de spălat vase sau de pregătit oale cu mâncare. În acest context, un cuplu din Spania a transformat o problemă de familie într-o afacere de succes care ar putea revoluționa și stilul de viață al oricui: serviciul prin care un bucătar privat vine la tine acasă și îți umple congelatorul cu mâncare pentru o lună, relatează La Vanguardia.

Afacerea se numește Cook&Go și a fost lansată în Barcelona. Conceptul este simplu, dar extrem de eficient: un chef vine direct în bucătăria ta și, în doar patru ore, prepară nu mai puțin de 40 de porții de mâncare din cinci rețete diferite, pe care apoi le împarte în 20 de caserole gata de pus la congelator.

Cum s-a născut ideea? Totul a pornit de la un musafir

Povestea a început în 2018, pe când cele două inițiatoare ale afacerii (Paula și Sagrida) locuiau în Madrid și erau vizitate des de fratele Sagridei, balerin profesionist. „Când se întorcea dintr-un turneu, venea și mânca tot ce găsea prin frigider”, povestesc ele amuzate. Pentru a-și proteja propriile provizii, fetele au început să îi gătească acestuia porții mari de mâncare pe care le congelau în caserole, astfel încât omul să aibă mâncare oricând.

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Ceea ce a început ca o soluție în familie s-a transformat, la finele anului 2024, într-un business oficial. Astăzi, echipa lor a ajuns să livreze peste 50-60 de astfel de servicii în fiecare lună, având sute de clienți fideli.

20 de caserole, 40 de porții

Serviciul este gândit special pentru a le reda oamenilor timpul liber, fără a-i obliga să sacrifice calitatea meselor sau să apeleze zilnic la fast-food sau aplicații de livrare.

Alegerea meniului: Clientul își alege cele 5 preparate dintr-o listă variată de rețete (carne, pește, legume, supe creme sau variante vegetariene). Ca bonus, fetele oferă mereu și un desert.

Cumpărăturile: Pe baza meniului ales, clientul primește o listă exactă de ingrediente pe care trebuie să le cumpere proaspete înainte de sosirea bucătarului.

Gătitul la tine acasă: Chef-ul vine la data stabilită, folosește ustensilele din bucătăria ta (sau vine cu trusa proprie, dacă este nevoie) și lasă în urmă 20 de caserole pline cu mâncare caldă, dar și o bucătărie curată.

Fără garnituri: Singurul lucru pe care bucătarii nu îl pregătesc sunt carbohidrații (orez, paste, cartofi), deoarece aceste garnituri își pierd textura după decongelare. Sunt însă garnituri simple pe care oricine le poate fierbe în câteva minute înainte de masă.

Mâncarea preparată nu conține conservanți și este gătită tradițional, la foc mic. Depozitate în congelator, porțiile pot rezista fără probleme între două și trei luni.

De ce are succes un astfel de concept?

Fondatoarele afacerii explică faptul că succesul proiectului vine și dintr-o realitate socială: tradiția gătitului riscă să se piardă, în condițiile în care femeile nu mai sunt doar casnice, ci au cariere active până la vârste înaintate.