Business-ul care te ajută să scapi de gătit o lună întreagă și îți umple congelatorul cu mâncare sănătoasă, preparată la tine acasă/ „Vine o bucătăreasă acasă și ne pregătește mâncare”

05 iun. 2026, HoReCa
Business-ul care te ajută să scapi de gătit o lună întreagă și îți umple congelatorul cu mâncare sănătoasă, preparată la tine acasă/ „Vine o bucătăreasă acasă și ne pregătește mâncare”
Foto: Instagram Cook and go
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne in Discover Urmărește-ne in Discover
Cuprins
  1. Cum s-a născut ideea? Totul a pornit de la un musafir
  2. 20 de caserole, 40 de porții
  3. De ce are succes un astfel de concept?

Trăim într-un ritm din ce în ce mai alert, iar după o zi lungă la birou, traficul din marile orașe și oboseala acumulată, ultimul lucru pe care ți-l dorești este să te apuci de curățat ceapă, de spălat vase sau de pregătit oale cu mâncare. În acest context, un cuplu din Spania a transformat o problemă de familie într-o afacere de succes care ar putea revoluționa și stilul de viață al oricui: serviciul prin care un bucătar privat vine la tine acasă și îți umple congelatorul cu mâncare pentru o lună, relatează La Vanguardia.

Afacerea se numește Cook&Go și a fost lansată în Barcelona. Conceptul este simplu, dar extrem de eficient: un chef vine direct în bucătăria ta și, în doar patru ore, prepară nu mai puțin de 40 de porții de mâncare din cinci rețete diferite, pe care apoi le împarte în 20 de caserole gata de pus la congelator.

Cum s-a născut ideea? Totul a pornit de la un musafir

Povestea a început în 2018, pe când cele două inițiatoare ale afacerii (Paula și Sagrida) locuiau în Madrid și erau vizitate des de fratele Sagridei, balerin profesionist. „Când se întorcea dintr-un turneu, venea și mânca tot ce găsea prin frigider”, povestesc ele amuzate. Pentru a-și proteja propriile provizii, fetele au început să îi gătească acestuia porții mari de mâncare pe care le congelau în caserole, astfel încât omul să aibă mâncare oricând.

- articolul continuă mai jos -

Ceea ce a început ca o soluție în familie s-a transformat, la finele anului 2024, într-un business oficial. Astăzi, echipa lor a ajuns să livreze peste 50-60 de astfel de servicii în fiecare lună, având sute de clienți fideli.

20 de caserole, 40 de porții

Serviciul este gândit special pentru a le reda oamenilor timpul liber, fără a-i obliga să sacrifice calitatea meselor sau să apeleze zilnic la fast-food sau aplicații de livrare.

  • Alegerea meniului: Clientul își alege cele 5 preparate dintr-o listă variată de rețete (carne, pește, legume, supe creme sau variante vegetariene). Ca bonus, fetele oferă mereu și un desert.

  • Cumpărăturile: Pe baza meniului ales, clientul primește o listă exactă de ingrediente pe care trebuie să le cumpere proaspete înainte de sosirea bucătarului.

  • Gătitul la tine acasă: Chef-ul vine la data stabilită, folosește ustensilele din bucătăria ta (sau vine cu trusa proprie, dacă este nevoie) și lasă în urmă 20 de caserole pline cu mâncare caldă, dar și o bucătărie curată.

  • Fără garnituri: Singurul lucru pe care bucătarii nu îl pregătesc sunt carbohidrații (orez, paste, cartofi), deoarece aceste garnituri își pierd textura după decongelare. Sunt însă garnituri simple pe care oricine le poate fierbe în câteva minute înainte de masă.

Mâncarea preparată nu conține conservanți și este gătită tradițional, la foc mic. Depozitate în congelator, porțiile pot rezista fără probleme între două și trei luni.

De ce are succes un astfel de concept?

Fondatoarele afacerii explică faptul că succesul proiectului vine și dintr-o realitate socială: tradiția gătitului riscă să se piardă, în condițiile în care femeile nu mai sunt doar casnice, ci au cariere active până la vârste înaintate.

„Mamele și bunicile noastre făceau pe vremuri exact ceea ce face Cook&Go astăzi pentru familiile ocupate”, conchid cele două antreprenoare, care plănuiesc deja să își extindă rețeaua și în alte orașe mari.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

HoReCa
04 iun.
Chef Alex Petricean, despre competiția neloială și fluctuația de personal din restaurantele din România: „Am schimbat zece generații de bucătari în șapte ani”
Chef Alex Petricean, despre competiția neloială și fluctuația de personal din restaurantele din România: „Am schimbat zece generații de bucătari în șapte ani”
HoReCa
04 iun.
VIDEO | Francesco Magaldi, antreprenorul care a renunțat la Italia pentru Botoșani: „Am deschis o cafenea. Am simțit că aparțin acestui loc” / „Românii sunt mai deschiși la noutate decât noi, italienii”
VIDEO | Francesco Magaldi, antreprenorul care a renunțat la Italia pentru Botoșani: „Am deschis o cafenea. Am simțit că aparțin acestui loc” / „Românii sunt mai deschiși la noutate decât noi, italienii”
HoReCa
03 iun.
Radu Vona (consultant HoReCa): „Un restaurant poate fi o fantezie foarte scumpă pentru investitori”. De ce localurile pline nu garantează succesul financiar, iar „like-urile nu plătesc facturile”?
Radu Vona (consultant HoReCa): „Un restaurant poate fi o fantezie foarte scumpă pentru investitori”. De ce localurile pline nu garantează succesul financiar, iar „like-urile nu plătesc facturile”?
HoReCa
02 iun.
Chef Alex Petricean: „În doi ani nu ai cum să devii chef” /„Nu există o structură de evoluție profesională. Asta este una dintre marile probleme ale industriei”
Chef Alex Petricean: „În doi ani nu ai cum să devii chef” /„Nu există o structură de evoluție profesională. Asta este una dintre marile probleme ale industriei”
HoReCa
01 iun.
Pizza Hut, aproape de o schimbare de proprietar. Yum! Brands negociază vânzarea lanțului către un fond de investiții american
Pizza Hut, aproape de o schimbare de proprietar. Yum! Brands negociază vânzarea lanțului către un fond de investiții american

Cele mai noi articole

VIDEO Alina Donici, Artesana: „Dacă nu poți citi ingredientele, nu consuma acel produs” / Cum citim corect etichetele și de ce produsele ultra-procesate ne îndepărtează de mâncarea adevărată
VIDEO Alina Donici, Artesana: „Dacă nu poți citi ingredientele, nu consuma acel produs” / Cum citim corect etichetele și de ce produsele ultra-procesate ne îndepărtează de mâncarea adevărată
Capcana dietelor restrictive/ Nutriționist: Cu cât mănânci mai puțin, cu atât mai multă grăsime abdominală poți acumula
Capcana dietelor restrictive/ Nutriționist: Cu cât mănânci mai puțin, cu atât mai multă grăsime abdominală poți acumula
România cere o Politică Agricolă Comună solidă și echitabilă / Senatorul Sebastian Cernic, în Parlamentul European: „Fermierii români au dreptul la subvenții egale pe hectar cu ceilalți fermieri din Uniunea Europeană”
România cere o Politică Agricolă Comună solidă și echitabilă / Senatorul Sebastian Cernic, în Parlamentul European: „Fermierii români au dreptul la subvenții egale pe hectar cu ceilalți fermieri din Uniunea Europeană”
VIDEO | Fântâna de sănătate | Diabetul gestațional, poftele din sarcină și miturile care pun presiune pe viitoarele mame. Dr. Livia Apostol: „Nu mâncăm pentru doi, ci ne hrănim inteligent pentru doi”
VIDEO | Fântâna de sănătate | Diabetul gestațional, poftele din sarcină și miturile care pun presiune pe viitoarele mame. Dr. Livia Apostol: „Nu mâncăm pentru doi, ci ne hrănim inteligent pentru doi”
Delicii de sezon în Piața Matache/ Festivalul Cireșelor și al Căpșunilor în weekend
Delicii de sezon în Piața Matache/ Festivalul Cireșelor și al Căpșunilor în weekend