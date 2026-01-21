Această rețetă tradițională pe care v-am mai propus-o în forma pilafului sârbesc , e ceva ce se gătește în toate familiile românești și chiar balcanice. Cu variații, dar în esență din orez și legume. Foarte ușor de preparat, cu multe legume (ce avem prin frigider), sățioasă și delicioasă. Copiii nu refuză această mâncare și, chiar și pentru adulții cu un regim alimentar mai drastic, merge o lingură drept garnitură la o farfurie cu friptură sau pește.

Ingrediente pilaf

1 ceapă

1 ardei roșu și un ardei verde

1 morcov

1 dovlecei

Câteva linguri de ulei de măsline

1 măsură de orez și 3 de apă sau supă

sare și piper (după gust)

2 căței de usturoi

pătrunjel verde tocat (opțional).

Preparare

Se curăță și se toacă mărunt legumele. Se pun la călit în ulei pentru 10 minute. Eu le-am pus în cooker pentru a fierbe orezul la oala sub presiune. Dar le faceți în tigaie identic.

Peste legume se aruncă și orezul, se călește un minut. Se adaugă apă sau supă. Eu pun 3 măsuri de apă sau supă la 1 de orez. Deci la o cană de orez, 3 de apă sau supă.Puneți și sare, piper, după gust.

Se fierbe orezul 12 minute în cooker la programul de orez sau în oala cu presiune și vreo 18 dacă fierbeți pe aragaz la foc mediu-mic.

Lăsați încă 10 minute pilaful acoperit.

Poate fi mâncat ca fel principal sau îl puteți servi ca garnitură. E perfect de luat la pachet la birou sau la școală, iar dacă ești vegan va fi exact pe gustul tău (evident dacă supa pe care o pui e de legume). Merge și cu puțină brânză feta, telemea, burduf sau brânză proaspătă de capră sfărâmată deasupra.

Poftă bună!