Rețete

„Ne dați ori nu ne dați, fasole cu cârnați”, este leitmotivul culinar al serii de Ajun de Crăciun/ Cu sau fără cârnați, cu ceapă sau usturoi, fasolea bătută este obligatorie

Ioana Radu 24 decembrie 0 comentarii
ne-dati-ori-nu-ne-dati-fasole-cu-carnati-ajun-craciun Foto: Dreamstime

Astăzi vin colindătorii cu Moș Ajun-ul. „Ne dați ori nu ne dați, fasole cu cârnați”, colindul acestei seri. Dacă n-ați terminat pregătirile iată cum se face o fasole bătută în câteva minute.

Ingrediente pentru fasolea bătută

  • 400 de gr de fasole gata fiartă, din conservă dacă nu ați fiert deja
  • 50 de g de ulei de măsline sau floarea soarelui
  • 2-3 căței de usturoi
  • 2-3 cepe pentru caramelizat sau ceapă gata preparată cumpărată de la magazin (caramelizată, uscată, crocantă)
  • Sare, piper, boia.

Preparare

  • Într-un blender se pune fasolea din borcan. Se adaugă puțină apă (mai puneți ulterior dacă e prea legată), câteva linguri de ulei, sare, piper și cățeii de usturoi curățați și spălați.
  • Se blendează bine până ajunge ca o pastă untabilă. Nu trebuie să fie nici prea tare, dar nici să curgă.
  • O punem într-un castron de servit și preparăm ceapa caramelizată. Puteți să luați și ceapă gata caramelizată, prăjită, uscată, care se găsește în supermarket. În acest caz decorați faolea exact înainte de a o servi pentru a nu se înmuia ceapa.
  • Adăugați deasupra fasolei un strat de ceapă preparată, în care ați pus și o linguriță de boia de ardei, pentru culoare.
  • Serviți cu cârnati proaspeți prăjiți sau făcuți la grătar/cuptor și cu murături.

Poftă bună și Crăciun fericit!

Ioana Radu

