Astăzi vin colindătorii cu Moș Ajun-ul. „Ne dați ori nu ne dați, fasole cu cârnați”, colindul acestei seri. Dacă n-ați terminat pregătirile iată cum se face o fasole bătută în câteva minute.
Ingrediente pentru fasolea bătută
- 400 de gr de fasole gata fiartă, din conservă dacă nu ați fiert deja
- 50 de g de ulei de măsline sau floarea soarelui
- 2-3 căței de usturoi
- 2-3 cepe pentru caramelizat sau ceapă gata preparată cumpărată de la magazin (caramelizată, uscată, crocantă)
- Sare, piper, boia.
Preparare
- Într-un blender se pune fasolea din borcan. Se adaugă puțină apă (mai puneți ulterior dacă e prea legată), câteva linguri de ulei, sare, piper și cățeii de usturoi curățați și spălați.
- Se blendează bine până ajunge ca o pastă untabilă. Nu trebuie să fie nici prea tare, dar nici să curgă.
- O punem într-un castron de servit și preparăm ceapa caramelizată. Puteți să luați și ceapă gata caramelizată, prăjită, uscată, care se găsește în supermarket. În acest caz decorați faolea exact înainte de a o servi pentru a nu se înmuia ceapa.
- Adăugați deasupra fasolei un strat de ceapă preparată, în care ați pus și o linguriță de boia de ardei, pentru culoare.
- Serviți cu cârnati proaspeți prăjiți sau făcuți la grătar/cuptor și cu murături.
Poftă bună și Crăciun fericit!