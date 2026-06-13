Lista cabinetului lui Eugen Tomac/Nicolae Istudor, fost secretar de stat în Guvernul Năstase, rămâne în cărți pentru MADR

13 iun. 2026, Articole / Reportaje
Lista cabinetului lui Eugen Tomac/Nicolae Istudor, fost secretar de stat în Guvernul Năstase, rămâne în cărți pentru MADR
Sursa foto: fb Eugen Tomac
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne in Discover Urmărește-ne in Discover
Cuprins
  1. Trei miniștri cu legături anterioare cu PSD
  2. Carmen Moraru, propusă la Fonduri Europene
  3. Doi apropiați ai președintelui Nicușor Dan
  4. Structura completă a Guvernului Tomac

Premierul desemnat Eugen Tomac se pregătește să solicite votul de învestitură al Parlamentului pentru noul Executiv, prezentând o echipă formată din 18 miniștri și trei vicepremieri. Lista propusă reunește tehnocrați, foști demnitari, reprezentanți ai mediului academic și persoane cu experiență în administrație, dar include și nume care au colaborat în trecut cu PSD sau cu foste guverne.

Potrivit informațiilor publicate de G4Media și Mediafax, trei dintre propunerile pentru portofolii importante sunt asociate cu PSD prin funcțiile ocupate anterior sau colaborările avute cu lideri social-democrați.

 

Trei miniștri cu legături anterioare cu PSD

 

La Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale este propus Nicolae Istudor, rector al Academiei de Studii Economice din București și unul dintre cei mai cunoscuți specialiști în economie agrară.

Nicolae Istudor conduce Academia de Studii Economice din București din martie 2016 și se află în prezent la al treilea mandat de rector, pe care l-a obținut în 2024. Anterior a ocupat funcțiile de prorector și șef al Catedrei „Economia și Tehnologia Producției Agricole și Alimentare” din cadrul ASE.  

- articolul continuă mai jos -

Specializat în economie agroalimentară și dezvoltare rurală, Istudor are și experiență în administrația centrală. În perioada aprilie 2004 – ianuarie 2005, în Guvernul Adrian Năstase, a fost secretar de stat în Ministerul Agriculturii, cu responsabilități în domeniul dezvoltării rurale și al politicilor agricole, iar între 2001 și 2004 a ocupat funcția de director general în cadrul aceluiași minister.  

El este profesor universitar doctor în cadrul ASE, unde predă discipline precum „Logistica întreprinderilor agroalimentare”, „Dezvoltare regională și rurală” și „Burse de mărfuri agroalimentare”.  

  Istudor este vicepreședinte al Consiliului Național al Rectorilor și președinte al Asociației Facultăților de Economie din România. De asemenea, a fost membru în organisme naționale și internaționale din domeniul cercetării și politicilor agricole, inclusiv expert în cadrul High Level Panel of Experts al FAO, potrivit edupedu.ro  

Pentru funcția de ministru al Transporturilor și Infrastructurii este propus Ionuț Mașala, actual director economic în cadrul CNAIR. Numele său a fost asociat în spațiul public cu perioada în care compania a închiriat elicoptere pentru deplasările fostului ministru al Transporturilor Răzvan Cuc.

 

Un alt nume aflat pe listă este Vladimir Ionaș, propus pentru Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. Sociolog și director al institutului Avangarde, acesta a avut anterior un mandat de consilier în perioada în care Sorin Grindeanu a ocupat funcția de prim-ministru.

 

Carmen Moraru, propusă la Fonduri Europene

 

Pentru Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene este nominalizată Carmen Moraru, fost secretar de stat și funcționar cu experiență în gestionarea fondurilor europene.

Aceasta a lucrat în trecut în Ministerul Turismului în perioada în care instituția era condusă de Elena Udrea și a fost implicată în organizarea Galei Bute. Ulterior, a ocupat funcția de secretar de stat în Ministerul Fondurilor Europene.

 

Doi apropiați ai președintelui Nicușor Dan

 

Pe lista cabinetului se regăsesc și doi colaboratori apropiați ai președintelui Nicușor Dan.

 

Sorin Costreie este propus pentru funcția de ministru al Educației și Cercetării și ar urma să ocupe, în același timp, și una dintre funcțiile de vicepremier. Costreie a făcut parte din echipa prezidențială și este cunoscut pentru activitatea sa în mediul universitar.

 La Ministerul Justiției este nominalizat Cosmin Soare-Filatov, de asemenea asociat echipei președintelui Nicușor Dan.

 

Structura completă a Guvernului Tomac

 

Conform listei care urmează să fie prezentată Parlamentului, echipa guvernamentală este formată din:

 Prim-ministru: Eugen Tomac;

Vicepremier și ministru al Educației și Cercetării: Sorin Costreie;

Vicepremier fără portofoliu: Valeriu Nistor;

Vicepremier fără portofoliu: Bogdan Dumitru;

Ministrul Afacerilor Interne: Tiberiu Trifan;

Ministrul Finanțelor: Ionuț Simion;

Ministrul Apărării Naționale: Dănuț Sebastian Neculăescu;

Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului: Florin Duma;

Ministrul Sănătății: Ștefan Dragosloveanu;

Ministrul Afacerilor Externe: Luca Niculescu;

Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale: Nicolae Istudor;

Ministrul Transporturilor și Infrastructurii: Ionuț Mașala;

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene: Carmen Moraru;

Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor: Teodor Dulceață;

Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale: Diana Morar;

Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației: Vladimir Ionaș;

Ministrul Culturii: Mihai Ghyka;

Ministrul Energiei: Andrei Covatariu;

Ministrul Justiției: Cosmin Soare-Filatov.

Însă, Eugen Tomac trebuie să obțină votul de încredere al Parlamentului pentru ca noul Executiv să își poată începe activitatea. În zilele următoare, miniștrii propuși urmează să fie audiați în comisiile de specialitate, înaintea votului final din plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

Articole / Reportaje
13 iun.
Premieră națională: campionatul gastronomic pentru elevi, ”Școala de Gust”/ Preparatul care a câștigat juriul: file de păstrăv confiat, servit cu mămăligă din păsat și boia afumată,cu sos de pătrunjel și leurdă
Premieră națională: campionatul gastronomic pentru elevi, ”Școala de Gust”/ Preparatul care a câștigat juriul: file de păstrăv confiat, servit cu mămăligă din păsat și boia afumată,cu sos de pătrunjel și leurdă
Articole / Reportaje
12 iun.
Proprietarul unei mici afaceri cu burgeri a devenit viral dezvăluind secretul prin care a menținut prețurile neschimbate din 2006 până în prezent
Proprietarul unei mici afaceri cu burgeri a devenit viral dezvăluind secretul prin care a menținut prețurile neschimbate din 2006 până în prezent
Articole / Reportaje
12 iun.
O ursoaică cu trei pui a intrat de două ori într-o casă din Bușteni / Animalele au mers direct la frigider în căutare de hrană
O ursoaică cu trei pui a intrat de două ori într-o casă din Bușteni / Animalele au mers direct la frigider în căutare de hrană
Articole / Reportaje
12 iun.
Țara europeană care își reinventează gastronomia după decenii de comunism/ Povestea renașterii culinare care a atras atenția Michelin și National Geographic
Țara europeană care își reinventează gastronomia după decenii de comunism/ Povestea renașterii culinare care a atras atenția Michelin și National Geographic
Articole / Reportaje
12 iun.
ANPC: Nereguli la peste 120 de tone de legume verificate / Aproape 27 de tone conțineau pesticide, deși documentele indicau absența reziduurilor
ANPC: Nereguli la peste 120 de tone de legume verificate / Aproape 27 de tone conțineau pesticide, deși documentele indicau absența reziduurilor

Cele mai noi articole

Ciocolata neagră și sănătatea inimii. Ce spun cardiologii despre efectele asupra colesterolului
Ciocolata neagră și sănătatea inimii. Ce spun cardiologii despre efectele asupra colesterolului
Țara în care vinul are o istorie de 6000 de ani / Experiența culinară trăită de Stamps On The Passport în Armenia: „Nu este o destinație de bifat, ci una de trăit. Și, inevitabil, de gustat”
Țara în care vinul are o istorie de 6000 de ani / Experiența culinară trăită de Stamps On The Passport în Armenia: „Nu este o destinație de bifat, ci una de trăit. Și, inevitabil, de gustat”
VIDEO | Tania Fântână (nutriționist): „Anxietatea nu este nici doar psihologică, nici doar metabolică” / Cum influențează alimentația și stilul de viață starea de neliniște permanentă
VIDEO | Tania Fântână (nutriționist): „Anxietatea nu este nici doar psihologică, nici doar metabolică” / Cum influențează alimentația și stilul de viață starea de neliniște permanentă
Fața nevăzută a agriculturii. Peste 1.600 de accidente mortale și riscuri majore de incendiu
Fața nevăzută a agriculturii. Peste 1.600 de accidente mortale și riscuri majore de incendiu
VIDEO Primul vin de cireșe din lume/ Cel sec merge perfect cu carne sau pește. Cel dulce este fermentat prin proceduri speciale și este minunat lângă brânzeturi sau ciocolată
VIDEO Primul vin de cireșe din lume/ Cel sec merge perfect cu carne sau pește. Cel dulce este fermentat prin proceduri speciale și este minunat lângă brânzeturi sau ciocolată