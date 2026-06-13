Premierul desemnat Eugen Tomac se pregătește să solicite votul de învestitură al Parlamentului pentru noul Executiv, prezentând o echipă formată din 18 miniștri și trei vicepremieri. Lista propusă reunește tehnocrați, foști demnitari, reprezentanți ai mediului academic și persoane cu experiență în administrație, dar include și nume care au colaborat în trecut cu PSD sau cu foste guverne.

Potrivit informațiilor publicate de G4Media și Mediafax, trei dintre propunerile pentru portofolii importante sunt asociate cu PSD prin funcțiile ocupate anterior sau colaborările avute cu lideri social-democrați.

Trei miniștri cu legături anterioare cu PSD

La Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale este propus Nicolae Istudor, rector al Academiei de Studii Economice din București și unul dintre cei mai cunoscuți specialiști în economie agrară.

Nicolae Istudor conduce Academia de Studii Economice din București din martie 2016 și se află în prezent la al treilea mandat de rector, pe care l-a obținut în 2024. Anterior a ocupat funcțiile de prorector și șef al Catedrei „Economia și Tehnologia Producției Agricole și Alimentare” din cadrul ASE.

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Specializat în economie agroalimentară și dezvoltare rurală, Istudor are și experiență în administrația centrală. În perioada aprilie 2004 – ianuarie 2005, în Guvernul Adrian Năstase, a fost secretar de stat în Ministerul Agriculturii, cu responsabilități în domeniul dezvoltării rurale și al politicilor agricole, iar între 2001 și 2004 a ocupat funcția de director general în cadrul aceluiași minister.

El este profesor universitar doctor în cadrul ASE, unde predă discipline precum „Logistica întreprinderilor agroalimentare”, „Dezvoltare regională și rurală” și „Burse de mărfuri agroalimentare”.

Istudor este vicepreședinte al Consiliului Național al Rectorilor și președinte al Asociației Facultăților de Economie din România. De asemenea, a fost membru în organisme naționale și internaționale din domeniul cercetării și politicilor agricole, inclusiv expert în cadrul High Level Panel of Experts al FAO, potrivit edupedu.ro

Pentru funcția de ministru al Transporturilor și Infrastructurii este propus Ionuț Mașala, actual director economic în cadrul CNAIR. Numele său a fost asociat în spațiul public cu perioada în care compania a închiriat elicoptere pentru deplasările fostului ministru al Transporturilor Răzvan Cuc.

Un alt nume aflat pe listă este Vladimir Ionaș, propus pentru Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. Sociolog și director al institutului Avangarde, acesta a avut anterior un mandat de consilier în perioada în care Sorin Grindeanu a ocupat funcția de prim-ministru.

Carmen Moraru, propusă la Fonduri Europene

Pentru Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene este nominalizată Carmen Moraru, fost secretar de stat și funcționar cu experiență în gestionarea fondurilor europene.

Aceasta a lucrat în trecut în Ministerul Turismului în perioada în care instituția era condusă de Elena Udrea și a fost implicată în organizarea Galei Bute. Ulterior, a ocupat funcția de secretar de stat în Ministerul Fondurilor Europene.

Doi apropiați ai președintelui Nicușor Dan

Pe lista cabinetului se regăsesc și doi colaboratori apropiați ai președintelui Nicușor Dan.

Sorin Costreie este propus pentru funcția de ministru al Educației și Cercetării și ar urma să ocupe, în același timp, și una dintre funcțiile de vicepremier. Costreie a făcut parte din echipa prezidențială și este cunoscut pentru activitatea sa în mediul universitar.

La Ministerul Justiției este nominalizat Cosmin Soare-Filatov, de asemenea asociat echipei președintelui Nicușor Dan.

Structura completă a Guvernului Tomac

Conform listei care urmează să fie prezentată Parlamentului, echipa guvernamentală este formată din:

Prim-ministru: Eugen Tomac;

Vicepremier și ministru al Educației și Cercetării: Sorin Costreie;

Vicepremier fără portofoliu: Valeriu Nistor;

Vicepremier fără portofoliu: Bogdan Dumitru;

Ministrul Afacerilor Interne: Tiberiu Trifan;

Ministrul Finanțelor: Ionuț Simion;

Ministrul Apărării Naționale: Dănuț Sebastian Neculăescu;

Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului: Florin Duma;

Ministrul Sănătății: Ștefan Dragosloveanu;

Ministrul Afacerilor Externe: Luca Niculescu;

Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale: Nicolae Istudor;

Ministrul Transporturilor și Infrastructurii: Ionuț Mașala;

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene: Carmen Moraru;

Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor: Teodor Dulceață;

Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale: Diana Morar;

Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației: Vladimir Ionaș;

Ministrul Culturii: Mihai Ghyka;

Ministrul Energiei: Andrei Covatariu;

Ministrul Justiției: Cosmin Soare-Filatov.

Însă, Eugen Tomac trebuie să obțină votul de încredere al Parlamentului pentru ca noul Executiv să își poată începe activitatea. În zilele următoare, miniștrii propuși urmează să fie audiați în comisiile de specialitate, înaintea votului final din plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului.