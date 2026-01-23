Deși pare ceva extrem de simplu, orezul cu lapte necesită cantități precise, nu se poate pregăti „la ochi”. Asta dacă vrei să obții un desert dulce și cremos, așa cum îți aduci aminte că îl făceau mama și bunica. Există o proporție de 1 la 5 între orez și lapte, pentru ca rezultatul să fie perfect.

Ingrediente

1 l de lapte (preferabil integral)

200 de gr de orez cu bobul rotund

100-150 de grame de zahăr

Coajă de lămâie, portocală (fără partea albă, care e amară)

Un praf de sare

Un baton de scorțișoară

Un plic de zahăr vanilat sau o păstaie de vanilie.

Preparare orez cu lapte

Păstaia de vanilie se desface, se extrage conținutul. Se taie fâșii subțiri de coajă de lămâie, portocală.

Puneți la fiert, la foc mic, laptele cu orezul, cojile de citrice, praful de sare, batonul scorțișoară, păstaia de vanilie și conținutul acesteia. Amestecăm cu delicatețe, să nu se lipească, dar nici să nu se facă praf orezul.

După 15- 18 minute când orezul e ca și fiert se adaugă zahărul și se mai fierbe încă 2-3 minute.

La final, scoatem păstaia de vanilie, cojile de citrice și batonul de scorțișoară.

Truc pentru un orez cremos

Dacă vreți ca orezul să fie extrem de cremos și fin, puneți la final un cub, două de unt.

Servire

Se toarnă în boluri sau pahare. Mie mi-au ieșit 10 boluri mici. Dacă doriți mai puțin reduceți cantitățile.

Se servește rece, cu fructe, nuci, stafide sau fructe uscate/coapte, dulceață și orice altceva vă place sau simplu și pudrat cu scorțișoară.