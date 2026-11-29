Proteinele contribuie la menținerea masei musculare, în timp ce vitamina D și calciul sunt esențiale pentru sănătatea oaselor, alături de Omega-3 și alte alimente cu rol antiinflamator. Invitat în podcastul „Fântâna de sănătate”, de la G4Food, Dr. Alin Pandea, medic primar ortoped, a explicat ce ar trebui să includem în meniul săptămânal, de ce este mai greu decât pare să atingem necesarul zilnic de proteine și cum ar trebui să arate o farfurie echilibrată.

Proteinele, vitamina D și calciul, nutrienți importanți pentru oase și musculatură

Întrebat care sunt cele mai importante alimente și substanțe nutritive pentru sănătatea oaselor, cartilajelor și musculaturii, Dr. Alin Pandea indică proteinele, vitamina D și calciul.

„Clar, cele mai importante alimente pe care trebuie să le avem în vedere: proteina, tocmai ce am vorbit de masa musculară, iar pentru sănătatea oaselor, vitamina D și calciu. Indiferent că stăm noi la soare sau că nu stăm suficient, acestea trei sunt de bază”, explică medicul.

Un alt nutrient pe care îl recomandă este Omega-3, datorită rolului său antiinflamator. Printre sursele alimentare menționate se numără peștii mici, precum hamsiile și heringul.

„Ce îmi place mie întotdeauna să recomand, dacă se poate, este Omega-3, pentru rolul antiinflamator. Și automat pe acesta îl găsim foarte des în peștișorii mici. Doar din consum frecvent, de două-trei ori pe săptămână, de hamsii, hering și așa mai departe, putem avea un aport de Omega-3 foarte, foarte bun, care este un puternic antiinflamator”, spune Dr. Alin Pandea.

Câte proteine ar trebui să consumăm zilnic? Exemplul oferit de medic pentru o persoană de 70 de kilograme

Medicul atrage atenția că multe persoane consideră că mănâncă suficiente proteine, fără să știe însă cât înseamnă, în realitate, necesarul zilnic. În explicația sa, Dr. Alin Pandea folosește un reper de 1,6 grame de proteine pentru fiecare kilogram de greutate corporală.

„Scopul care este? Să întărim masa musculară, iar proteina este obligatorie. Doar că trebuie să avem un pic grijă, că mulți pacienți spun: «Dar eu mănânc suficientă proteină». Nu e chiar așa. Ar trebui să mâncăm de 1,6 ori mai mult decât greutatea noastră, să însemne proteina”, afirmă medicul.

Pentru o persoană care cântărește 70 de kilograme, acest reper ar însemna aproximativ 100 de grame de proteine pe zi. Nu este însă întotdeauna simplu să atingem această cantitate doar prin mesele obișnuite.

„Dacă vorbim de un pacient de 70 de kilograme, ar cam trebui să mănânce undeva la vreo 100 de grame de proteină. O bucată bună de vită nu are mai mult de 35-40 de grame. Nu mănâncă nimeni trei bucăți de vită pe zi. Un piept de pui, 25-30. Dar asta nu înseamnă că e imposibil. Avem tot felul de trucuri”, explică Dr. Alin Pandea.

Avocado cu ou, iaurt grecesc și brânză cottage: exemple de alimente bogate în proteine

Printre variantele prin care putem crește aportul de proteine, medicul enumeră iaurturile, brânzeturile, ouăle și carnea. El vorbește și despre posibilitatea suplimentării, atunci când este nevoie.

„Putem să apelăm și la varianta de suplimentare cu prafuri, iaurturi de băut. Exact cum ați spus și dumneavoastră, avocado. Combinația de avocado cu ou este unul dintre cele mai subestimate moduri de a începe ziua. Avem iaurturile, brânzeturile, dintre care cea mai mare cantitate de proteină este în cottage cheese și după aceea urmează iaurtul grecesc”, spune medicul.

Aportul poate fi distribuit pe parcursul zilei, fără să fie nevoie ca întreaga cantitate să fie consumată la o singură masă.

„La prânz putem să ne gândim la un piept de pui, astfel încât, dacă eu am 30-40 de grame de proteină dimineața, încă 20-30 la prânz, seara 20 de grame de proteină pot să mănânc o vită doar cu o salată ușoară, fără multe. Deci nu e imposibil”, explică Dr. Alin Pandea.

Chiar și așa, medicul recunoaște că atingerea unui aport de aproximativ 100 de grame de proteine în fiecare zi poate fi dificilă.

„Trebuie să avem foarte clar în minte că 100 de grame de proteină pot însemna puțin, dar, de fapt, este destul de greu. Nu sunt foarte mulți oameni care chiar reușesc. Nici eu nu cred că reușesc. Cu toate că știu, nu reușești tot timpul să mănânci 100 de grame de proteină”, afirmă acesta.

Omega-3, turmericul, curcumina, soia și avocado, alimente cu rol antiinflamator

Pe lângă proteine, medicul recomandă să avem în vedere și alimentele care pot contribui la aportul de substanțe cu rol antiinflamator. În această categorie menționează Omega-3, turmericul, curcumina, soia și avocado.

„Celălalt obiectiv al alimentelor este să aibă rol antiinflamator. Și aici sunt cunoscute foarte clar, exact cum am spus, Omega-3, rolul turmericului, curcuminei, soia, avocado. Majoritatea pe care le găsim ușor în alimente au și rol pentru imunitate, dar, în scopul discuției noastre, cam acestea sunt cele mai bogate în substanțe cu rol antiinflamator”, spune Dr. Alin Pandea.

Recomandarea sa este ca aceste alimente să fie incluse în mod regulat în dietă, de câteva ori pe săptămână.

„Bineînțeles că sunt și mai multe, dar cred că dacă am introduce aceste alimente în alimentație de câteva ori pe săptămână, ar trebui să fie mai mult decât foarte bine”, adaugă medicul.

Cum ar trebui să arate farfuria ideală pentru sănătatea oaselor și a musculaturii

Dr. Alin Pandea recomandă să privim mesele principale ca pe o combinație între surse de proteine, vegetale și alimente care aduc fibre și alți nutrienți. Nu este vorba despre o farfurie perfectă, ci despre una suficient de variată pentru a susține organismul.

„Ar trebui să ne învățăm să privim masa principală, farfuria aceea. Nu vorbim de farfuria perfectă, dar de o farfurie care să ne ajute în scopul nostru sau să avem o stare de bine. Ar trebui, practic, să avem o parte de proteină animală, fie că înseamnă ou, brânză, pește sau carne. Asta pentru proteină și o parte de vegetale care să însemne fibre, să ne dea și energie, să aibă și rol antiinflamator”, explică medicul.

În această combinație pot intra și condimente precum turmericul și ghimbirul, care diversifică alimentația și aduc compuși diferiți față de cei din produsele de origine animală.

„Aceste condimente nu se pun degeaba, turmericul, tot felul de… eu știu, ghimbirul. Dau culoare, dau un aspect bun și mai luăm ceva în plus, adică ceva ce nu poți să regăsești în produsele animale, de exemplu”, spune Dr. Alin Pandea.

Medicul subliniază și importanța combinării alimentelor și a diversității, nu doar pentru a evita monotonia meniului, ci și pentru a asigura un aport cât mai variat de nutrienți.

„Spre idealul farfuriei ar trebui să fie clar proteină și, dacă simțim noi că n-avem nevoie, mușchiul are nevoie. Și, exact cum ați spus, carbohidrați pentru energie, fibre pentru o bună funcționare a întregului sistem digestiv. Și da, este foarte importantă diversificarea”, conchide medicul.

De ce contează și varietatea legumelor din farfurie

Dr. Alin Pandea atrage atenția și asupra culorilor legumelor, care pot indica prezența unor pigmenți cu rol biologic.

„Nu degeaba este vorba aceea că, pe lângă proteină, legumele, cu cât sunt mai colorate, cu atât sunt mai bune, pentru că coloritul acela probabil că vine din anumiți pigmenți, dar care la bază au și rol antiinflamator. Dar da, trebuie să nu uităm de proteină”, spune medicul.