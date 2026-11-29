În fiecare an, odată cu apropierea sărbătorilor, pare că primim aceeași invitație: să mâncăm mai mult. Mai mult decât de obicei, mai mult decât ne este foame, mai mult decât ne trebuie. Frigiderul trebuie să fie plin, masa trebuie să fie încărcată, iar fiecare vizită trebuie să se încheie cu ceva bun mâncat, chiar dacă tocmai am terminat o masă consistentă.

Dar oare corpul nostru știe că vin sărbătorile? Știe că este Ajunul Crăciunului, că avem musafiri sau că am pregătit trei feluri de desert? Nu. Corpul nu are un calendar festiv și nici nu își modifică brusc nevoile energetice pentru că am intrat în luna decembrie. Are aceleași mecanisme de foame, sațietate și reglare a apetitului pe care le are în orice altă perioadă a anului.

Excesul alimentar de sărbători este, de multe ori, mai degrabă unul învățat și întreținut social decât o nevoie reală a organismului. Îl construim din tradiții, obiceiuri, amintiri, presiunea familiei și mesajul repetat că „de sărbători trebuie să ne facem toate poftele”. Ajungem să mâncăm nu pentru că ne este foame, ci pentru că este acolo, pentru că așa se face, pentru că ne-a oferit cineva sau pentru că nu vrem să refuzăm gazda.

Mâncăm de foame sau mâncăm pentru că așa ne-am obișnuit?

Mâncarea are o componentă emoțională puternică. Sarmalele ne pot duce cu gândul la copilărie, cozonacul la bunici, iar mirosul de portocale și scorțișoară ne poate readuce în minte Crăciunuri de demult. Este firesc să avem aceste asocieri. Mâncarea nu înseamnă doar nutrienți, ci și apartenență, familie, tradiție și bucurie.

Problema apare atunci când emoția devine un motiv pentru a mânca fără măsură. Gustăm din toate, repetăm porția, mai luăm o felie de cozonac, deși suntem deja sătui. Nu mai suntem atenți la semnalele corpului, ci la ceea ce se întâmplă în jurul mesei.

Uneori mâncăm din nostalgie, alteori din plictiseală, oboseală sau stres. După un an aglomerat, mâncarea poate deveni recompensa pe care ne-o oferim. „Am muncit tot anul, merit și eu!” Este un gând pe care îl înțeleg, dar merităm să ne bucurăm și fără să ne punem organismul la încercare.

Porția contează mai mult decât interdicția

Nu cred că soluția este să ne interzicem preparatele tradiționale sau să transformăm sărbătorile într-un exercițiu de disciplină alimentară. Nu trebuie să refuzăm sarmalele, salata de boeuf, cozonacul sau prăjiturile făcute în casă. Dar putem să ne uităm mai atent la cantitate.

O porție de sarmale, alături de puțină mămăligă și salată, poate fi o masă foarte potrivită. Nu avem nevoie de zece sarmale, două felii de pâine, mămăligă, salată de boeuf și trei feluri de desert la aceeași masă. Putem alege ce ne place cu adevărat, putem mânca încet și ne putem opri atunci când apare senzația de sațietate.

La fel și cu desertul. O felie de cozonac savurată cu plăcere este suficientă pentru a ne bucura de gustul sărbătorilor. Nu trebuie să mâncăm din fiecare prăjitură doar pentru că este pe masă sau pentru că cineva insistă.

Cumpătarea nu înseamnă frustrare. Înseamnă să alegi, să te bucuri și să te oprești la timp.

Putem păstra gustul sărbătorilor și cu alegeri mai echilibrate

Nu este nevoie să schimbăm complet meniul tradițional. Putem însă să aducem câteva ajustări care fac diferența. În loc să avem la fiecare masă preparate grele, putem alterna mesele consistente cu unele mai simple. Putem pune pe masă salate de sezon, sfeclă coaptă, varză roșie, murături, citrice, mere sau pere. Putem pregăti pește la cuptor, legume coapte, supe sau ciorbe, fără să simțim că am renunțat la spiritul sărbătorilor.

Putem înlocui o parte dintre garniturile foarte consistente cu legume de sezon și putem avea fructe la îndemână atunci când vrem ceva dulce și proaspăt. Nu pentru că aceste alimente ar „anula” caloriile sarmalelor sau ale cozonacului, ci pentru că aduc varietate, fibre și echilibru în meniul nostru.

Un alt lucru simplu este să nu pregătim cantități care ar putea hrăni un cartier întreg. De multe ori, gătim prea mult din teama că nu va ajunge. Iar dacă mâncarea este acolo, o consumăm zile la rând, chiar și atunci când nu ne mai dorim.

Stresul, oboseala și mâncatul emoțional

Sărbătorile vin și cu multă agitație: cumpărături, curățenie, gătit, drumuri, vizite și așteptări din partea familiei. Când suntem obosiți și dormim puțin, ne poate fi mai greu să ne reglăm apetitul și impulsurile alimentare. Unii oameni caută energia rapidă din dulciuri, alții mănâncă mai mult pentru confort, iar alții își pierd pofta de mâncare.

În aceste momente, merită să ne întrebăm: îmi este foame sau am nevoie de o pauză? Sunt obosit, stresat, tensionat sau pur și simplu caut un moment de răsfăț?

Uneori, răspunsul nu este încă o porție de mâncare, ci o plimbare, câteva minute de liniște, somn, o conversație cu cineva drag sau pur și simplu permisiunea de a nu face totul perfect.

Fără vinovăție după masă și fără promisiuni de înfometare de a doua zi

Poate cea mai neplăcută parte a exceselor alimentare nu este doar disconfortul fizic, ci vinovăția care urmează. Ne spunem că am exagerat, că am stricat tot ce am făcut până atunci și că de luni trebuie să începem o dietă drastică. Intrăm într-un cerc al excesului, urmat de restricție, apoi din nou de exces.

O masă mai bogată nu anulează obiceiurile bune construite în timp. Dar nici nu este nevoie să transformăm fiecare zi de sărbătoare într-un maraton alimentar. Dacă am mâncat mai mult la prânz, revenim la mesele obișnuite atunci când ne este foame. Nu sărim peste mese ca să compensăm, nu ne pedepsim prin sport și nu așteptăm luna ianuarie pentru a reveni la echilibru.

Și încă ceva: nu trebuie să plecăm de la masa de Crăciun cu cinci kilograme în plus și nici să ne simțim vinovați pentru că am mâncat câteva preparate preferate. Câteva zile cu mese diferite nu înseamnă automat o creștere importantă de grăsime corporală. O parte din variațiile de pe cântar pot veni din retenția de apă, aportul mai mare de sare și carbohidrați sau din conținutul digestiv.

Sărbătorile nu sunt un concurs de mâncat

Poate că ar fi timpul să schimbăm puțin felul în care privim masa de sărbătoare. Să nu mai măsurăm bucuria în numărul de preparate de pe masă, în câte porții am mâncat sau în cât de mult am reușit să gătim. Să ne bucurăm de oameni, de conversații, de timp petrecut împreună și de preparatele care chiar ne plac.

Nu avem nevoie să mâncăm până nu mai putem pentru a simți că am sărbătorit. Nu trebuie să gustăm din toate, nu suntem obligați să terminăm din farfurie și nici să acceptăm încă o porție doar ca să nu supărăm pe cineva.

Putem păstra tradițiile, putem mânca românește, putem avea cozonac pe masă și ne putem bucura de toate acestea cu măsură.

Corpul nostru nu are nevoie de excese pentru a simți că este Crăciunul. Are nevoie de hrană, odihnă și echilibru. Iar noi avem nevoie să ne bucurăm de sărbători fără să transformăm mâncarea nici în dușman, nici în singura sursă de bucurie.