Greutatea corporală poate influența semnificativ presiunea exercitată asupra articulațiilor. Dr. Alin Pandea, medic primar ortoped specializat în terapia durerii, a explicat, în cadrul podcastului „Fântâna de sănătate”, de la G4Food, de ce genunchii și coloana sunt afectate de kilogramele în plus și cum se resimte fiecare kilogram peste greutatea optimă. Medicul a vorbit și despre dificultatea procesului de slăbire, explicând de ce simpla voință nu este întotdeauna suficientă și de ce este important să intervenim înainte ca masa musculară să se piardă.

Cu cât sunt afectate mai mult genunchii și coloana de kilogramele în plus

Kilogramele acumulate peste greutatea optimă nu înseamnă doar o sarcină suplimentară pentru corp. Potrivit medicului, presiunea exercitată asupra unor articulații precum genunchii și coloana vertebrală poate fi mult mai mare decât ne-am imagina.

„Chiar mai mult decât am crede. Le spun pacienților mei că, în mare, coloana este afectată de patru ori mai mult pentru fiecare kilogram în plus peste greutatea ideală, iar genunchiul de șase ori mai mult. Poate nu pare foarte mult când o spunem așa, dar vin cu un exemplu, când văd că nu este foarte clar ce înseamnă de șase ori mai mult. Gândiți-vă dacă am avea 10 kg în plus peste greutatea ideală, genunchii noștri s-ar purta ca și cum am avea un ghiozdan de 60 de kg în spate, pe care l-am lua și când mergem la masă, și când mergem la sport, și când mergem la serviciu, oricând. Ele ar fi tot timpul acolo. Dintr-odată, să te gândești că ai duce un ghiozdan de 60 de kg în spate, parcă începi să percepi. Contează foarte mult greutatea în plus și nu doar faptul că este un săculeț.”

Medicul atrage atenția că efectele nu trebuie privite doar prin prisma greutății în sine. Contează și locul în care se acumulează țesutul adipos, dar și felul în care organismul reacționează atunci când încercăm să slăbim.

De ce nu este suficient să ne bazăm doar pe voință atunci când vrem să slăbim

Dr. Alin Pandea spune că grăsimea corporală nu trebuie privită doar ca un surplus pe care îl putem elimina printr-o simplă decizie. Medicul explică faptul că organismul are propriile mecanisme de conservare, iar acestea pot face procesul de slăbire mai dificil decât pare la prima vedere.

„Uitați, de exemplu, grăsimea abdominală. Nu vorbim doar de faptul că avem o centură care aduce un 40 de kg în plus. Ideea este că, așa cum îmi place mie să explic pacienților, și nu vreau să intru pe teritoriul colegilor nutriționiști, grăsimea este un organ al corpului, iar corpul nostru are un instinct de supraviețuire fantastic. Șansele ca eu să-mi propun să slăbesc doar cu voință, dar fără să fac nimic altceva, este ca și cum mi-aș propune să-mi operez respirația și să nu mai respir. N-o să pot niciodată, pentru că instinctul de conservare a organismului va bate. Așa e și cu grăsimea. Și atunci, vreau să scap de kilogramele în plus. Nu merge doar să mă gândesc: bun, dau centura aia jos, ci trebuie să lupt activ cu organismul ca să-mi fie bine sau, cum ar spune americanul, trebuie să spargem ouăle ca să facem omletă. Până să fie bine, trebuie să și lucrăm.”

Medicul subliniază că menținerea unei greutăți optime trebuie să fie o preocupare pe termen lung, nu o schimbare începută abia în momentul în care apar durerile.

„Kilogramele în plus sunt foarte, foarte importante și, dacă ne și uităm pe stradă, majoritatea pacienților care se vaită de dureri, în special la vârsta a doua și a treia, sunt pacienții care sunt un pic supraponderali. Pacienții care sunt atenți la greutatea lor, cel mai probabil nu prea îi vedem prin cabinet cu dureri, cu afecțiuni cronice. Bineînțeles, nu vorbim de fracturi, incidente, accidente și așa mai departe. Deci este obligatoriu să avem grijă la greutate și trebuie să începem din timp, pentru că, pe măsură ce trec anii, mai degrabă suntem predispuși să luăm kilograme în plus, că sedentarismul, că oboseala, că timpul, că serviciul, copiii, nepoții.”

De ce poți avea aceeași greutate, dar mai puțină masă musculară

O altă schimbare care apare odată cu înaintarea în vârstă este pierderea masei musculare. Astfel, chiar dacă numărul kilogramelor de pe cântar rămâne aproximativ același, proporția dintre țesutul adipos și masa musculară se poate modifica.

Dr. Alin Pandea atrage atenția că acest lucru contează și pentru felul în care articulațiile sunt susținute de musculatură.

„Masa musculară se pierde. Și atunci, chiar dacă posibil să avem cam aceeași greutate, sunt sigur că, de fapt, proporțional, e mai mult țesut adipos decât masă musculară.”

Medicul a adus în discuție și situația copiilor supraponderali, la care greutatea în exces și lipsa mișcării pot influența dezvoltarea aparatului locomotor.

„Dacă ne uităm și la copii, de exemplu, pentru că vedem copii supraponderali, obezi și chiar cu diferențe de postură, de mers, bineînțeles, acele articulații, cum se dezvoltă ele la vârsta adultă? Dacă pornesc, vă dați seama că se vor dezvolta foarte defectuos și vor fi foarte dureroase. Mai ales în cazul copiilor, musculatura se dezvoltă, ar trebui să se dezvolte mai repede decât sistemul osos, pentru că sistemul osos e în creștere și atunci, dacă fac sport, musculatura mea se dezvoltă armonios și susține articulația, susține buna dezvoltare a cartilajelor de creștere. În schimb, sunt supraponderal, nu mă mișc. Nu numai că n-am pe cineva care să-mi susțină articulațiile, ci, din contră, aduc o presiune suplimentară, adică mult mai rău decât o persoană care are o greutate normală, dar nu face sport.”