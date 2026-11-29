Povestea Titanicului a rămas în istorie datorită extravaganței și a luxului și a faptului că s-a scufundat la primul său drum. Dar dincolo de luxul despre care s-a vorbit atât de mult, mai existau și clasele inferioare pentru călătorii mai puțin bogați. Iar diferența dintre aceste clase era vizibilă, nu doar la condițiile de cazare sau la dimensiunea cabinelor, ci și la cele culinare. Meniurile originale, păstrate până astăzi în colecții muzeale și private, dezvăluie ce mâncau pasagerii celebrului transatlantic în aprilie 1912.

Pentru pasagerii de la clasa întâi, mesele reprezentau adevărate experiențe gastronomice, cu preparate inspirate din bucătăria franceză. Cei de la clasa a doua beneficiau de meniuri consistente și variate. Asta în timp ce alimentația pasagerilor de la clasa a treia era mai simplă, dar deloc neglijată.

Conform documentelor istorice păstrate putem să reconstituim inclusiv meniurile din 14 aprilie 1912, ultima zi petrecută de pasageri la bord înaintea scufundării navei.

Clasa întâi: stridii, trufe, foie gras și deserturi sofisticate

Pentru pasagerii înstăriți, cina era principalul eveniment gastronomic al zilei. Meniul din 14 aprilie 1912, reprodus de Titanic Belfast, reflectă rafinamentul bucătăriei europene de la începutul secolului al XX-lea. Masa începea cu aperitive, stridii, consommé Olga și supă-cremă de orz. Urmau preparate din pește, carne de vită, pasăre și legume, însoțite de sosuri sofisticate. Printre acestea se numărau somon cu sos mousseline și castraveți, file de vită à la Lili, pui sotat în stil Lyonnais, dovlecei umpluți, rață friptă cu sos de mere, friptură de vită, porumbel tânăr fript, cu năsturel, sparanghel rece cu sos vinegretă și pateu de foie gras.

Fileul de vită à la Lili era unul dintre preparatele deosebit de sofisticate. Potrivit Titanic Belfast, carnea era însoțită de un sos de vin și unt, foie gras și trufe, servite pe un pat de cartofi preparați în stil Anna.

Între felurile de mâncare putea fi servit Punch Romaine, un preparat răcoritor pe bază de lămâie, albușuri bătute și rom, destinat neutralizării gusturilor înaintea următorului fel.

Eclerele de pe Titanic erau diferite de cele de astăzi

Nici deserturile nu erau mai puțin elaborate. Meniul includea budincă Waldorf, piersici în jeleu de Chartreuse, eclere cu ciocolată și vanilie și înghețată franțuzească. Potrivit aceluiași document, eclerele erau umplute cu cremă fiartă, aromatizată cu păstăi de vanilie.

Înghețata franțuzească era preparată cu ouă, având o consistență mai bogată decât varianta americană, care figura și ea în meniurile de la bord.

Un meniu original al prânzului servit pasagerilor de la clasa întâi pe 14 aprilie 1912 a fost prezentat de casa de licitații Christie’s. Documentul cuprinde preparate din mai multe tradiții gastronomice, printre care supa scoțiană cock-a-leekie, pe bază de praz și carne de pui, cotlete de oaie la grătar și pui à la Maryland. Mai figurau creveți conservați în unt condimentat, anșoa norvegiene, somon cu maioneză și galantină de pui. Oferta includea și bere lager de München, servită rece.

Meniul ilustrează caracterul internațional al gastronomiei practicate pe marile transatlantice ale epocii.

Clasa a doua: pui cu curry, curcan fript și budincă de prune

Pasagerii de la clasa a doua nu beneficiau de aceeași varietate de preparate sofisticate, însă meniurile lor erau consistente. Muzeul Național Maritim din Greenwich, Londra, păstrează exemplare originale ale meniului cinei din 14 aprilie 1912, salvate de supraviețuitoarele naufragiului. Printre preparatele înscrise în meniu se numărau supa limpede cu tapioca, eglefinul la cuptor cu sos picant, puiul cu curry și orez, mielul cu sos de mentă și curcanul fript cu sos de merișoare.

Garniturile includeau mazăre verde, piure de napi, orez și cartofi fierți sau copți. Iar la desert, pasagerii puteau alege dintre budincă de prune, jeleu de vin, prăjituri cu nucă de cocos, înghețată americană, fructe și nuci. Masa se încheia cu brânzeturi, biscuiți și cafea.

Comparativ cu meniul de la clasa întâi, preparatele erau mai apropiate de bucătăria britanică tradițională, dar ofereau în continuare numeroase opțiuni.

Clasa a treia: patru mese pe zi, inclusiv friptură de vită

Contrar imaginii pe care am putea-o avea despre călătoria la clasa a treia, pasagerii nu erau hrăniți doar cu pâine și supă. Meniul din 14 aprilie 1912 cuprindea patru mese. La micul dejun se serveau terci de ovăz cu lapte, hering afumat, cartofi copți în coajă, șuncă și ouă. Acestea erau completate de pâine proaspătă cu unt, marmeladă, ceai și cafea.

Masa principală a zilei, servită la prânz, includea supă de orez, friptură de vită cu sos brun, porumb dulce și cartofi fierți, iar la desert se serveau budincă de prune cu sos dulce și fructe.

Masa de după-amiază cuprindea carne rece, brânză, murături, pâine cu unt, smochine fierte cu orez și ceai.

Ultima masă a zilei era mai simplă, fiind alcătuită dintr-un terci subțire de cereale, biscuiți și brânză.

Meniuri pe cărți poștale și preparate kosher

O particularitate interesantă era forma meniurilor destinate pasagerilor de la clasa a treia. Acestea erau imprimate pe cartonașe care puteau fi folosite și drept cărți poștale. Pasagerii le puteau trimite rudelor, povestindu-le despre călătoria lor peste Atlantic. Pentru compania White Star Line, practica reprezenta și o modalitate de promovare a serviciilor sale. Mulți dintre călătorii de la clasa a treia erau emigranți care plecau în Statele Unite pentru a se alătura familiilor sau pentru a începe o viață nouă.

Diversitatea pasagerilor a influențat și organizarea serviciilor alimentare de la bord. Astfel, documentele păstrate vorbesc despre existența unui bucătar destinat pregătirii alimentelor kosher pentru pasagerii evrei de la clasa a treia. Acesta se numea Charles Kennell, avea 30 de ani și se născuse în Africa de Sud. Înainte de a lucra pe Titanic, fusese angajat pe Olympic, nava-soră a celebrului transatlantic. Nu s-au păstrat însă meniuri care să indice exact ce preparate kosher au fost servite pe Titanic.

Trei meniuri, povestea unei societăți

Cercetătoarea Andrea Broomfield a analizat diferențele dintre mesele servite pe Titanic într-un studiu publicat în 2009 în revista academică Gastronomica, editată de University of California Press. Intitulat „The Night the Good Ship Went Down: Three Fateful Dinners Aboard the Titanic”, studiul examinează alimentația de la bord în contextul relațiilor sociale, al consumului și al culturii anglo-americane din perioada premergătoare Primului Război Mondial.

Meniurile păstrate de pe Titanic reprezintă, astfel, mai mult decât o simplă enumerare a unor preparate culinare. Ele constituie documente ale unei epoci în care statutul social determina inclusiv felul în care oamenii mâncau, ingredientele la care aveau acces și modul în care le era servită masa.

La mai bine de un secol de la scufundarea transatlanticului, aceste documente oferă o imagine a gastronomiei de la începutul secolului al XX-lea, de la rafinamentul bucătăriei franceze până la preparatele simple și consistente destinate emigranților.