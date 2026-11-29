G4Food prezintă „Radar G4Food”, retrospectiva săptămânală a celor mai importante știri din industria alimentară, retail și HoReCa. Posibile blocaje în aprovizionarea cu carne de porc, comerțul cu ridicata stagnează în primele 9 luni, piața berii este în declin accentuat, iar Artesana se pregătește să construiască o fabrică nouă de brânzeturi, la Tecuci.

Posibile blocaje în aprovizionarea cu carne de porc

Două mari asociații comerciale, Asociația Marilor Rețele Comerciale din România (AMRCR) și Asociația Națională a Comercianților Mici și Mijlocii din România (ANCMMR) avertizează asupra posibilității apariției unor blocaje în aprovizionarea cu carne de porc, exact în perioada sărbătorilor de iarnă.

Cele două organizații avertizează asupra efectelor noului ordin comun al MADR, ANSVSA și ANPC, care va intra în vigoare pe 19 decembrie 2026.

Conform acestui ordin comun, carnea proaspătă de porc refrigerată va avea un termen de valabilitate de maximum opt zile de la data sacrificării animalului. În acest interval trebuie să se desfășoare operațiunile de tranșare, ambalare, transport, distribuție și comercializare, iar consumatorul trebuie să aibă suficient timp pentru utilizarea produsului.

Reprezentanții comercianților contestă stabilirea acestui termen de către autorități, în locul producătorilor.

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Comerțul cu ridicata din România stagnează în primele nouă luni din 2026

Cifra de afaceri din comerțul cu ridicata din România a crescut cu doar 0,1% în primele nouă luni din 2026, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor Institutului Național de Statistică (INS). Comerțul cu ridicata al produselor agricole brute și al animalelor vii a înregistrat o scădere de 9,8%, în timp ce segmentul produselor alimentare, băuturilor și tutunului a pierdut 4%.

Datele INS arată o evoluție aproape stagnantă a comerțului cu ridicata din România în perioada ianuarie-septembrie 2026. Creșterea de 0,1% a cifrei de afaceri s-a menținut atât în seria brută, cât și în cea ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate.

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Piața berii în declin accelerat

Piața berii din România a înregistrat o contracție de 9% în primul semestru din 2026, după ce în 2025 coborâse deja la un minim istoric al ultimilor 20 de ani, de 14,4 milioane de hectolitri. Berarii României avertizează că, dacă tendința se menține, piața ar putea ajunge la numai 13,1 milioane de hectolitri la finalul anului și solicită menținerea accizei la nivelul actual în 2027 și 2028.

Asociația Berarii României susține că majorările succesive de accize și lipsa predictibilității fiscale au afectat producția locală, investițiile și contribuțiile sectorului la bugetul de stat. Solicitarea a fost prezentată la începutul săptămânii, în cadrul unei conferințe de presă organizate la București.

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Artesana se pregătește să construiască o fabrică nouă de brânzeturi, la Tecuci

Artesana, producătorul român de lactate fondat de Alina și Daniel Donici, pregătește construirea unei noi fabrici de brânzeturi la Tecuci, județul Galați. Investiția va fi finanțată printr-un credit bancar de 15 milioane de euro, a anunțat Alina Donici, cofondatoarea companiei, la Maratonul Profit la feminin, organizat de Profit.ro.

Potrivit acesteia, proiectul reprezintă o direcție complementară dezvoltării actuale a brandului, care produce deja lapte, iaurt și smântână.

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