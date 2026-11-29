Pentru Kenji Miura, cunoscut în mediul online drept The Japan Guy, micii românești au o regulă simplă: trebuie mâncați cu muștar. Născut în București și crescut în Osaka, acesta a povestit în podcastul „Vreau să știu”, realizat de Cătălin Oprișan, ce obiceiuri culinare a păstrat din Japonia, de ce bunicii săi se supără dacă un client nu termină tot din farfurie, cum arată Crăciunul în familia sa și de ce, la început, mâncarea românească i s-a părut prea grasă.
Jumătate japonez, jumătate român, Kenji este un fan declarat al micilor românești, pe care spune că îi mănâncă întotdeauna cu muștar, chiar dacă în Japonia nu există nici mici și nici acest tip de muștar.
„M-a surprins când am intrat aici, pentru că muștarul ăsta eu îl folosesc când mănânc micii. Ascultă-mă, dacă nu au muștar, sunt degeaba. În Japonia cârnați există, dar nu sunt așa, cu grăsimea asta în ei, sunt puțin mai simpli. Noi avem mai mult maioneză.”
Întrebat de ce bucătăria japoneză pare atât de diferită față de cea românească, Kenji explică faptul că japonezii evită să acopere gustul natural al ingredientelor cu sare sau condimente.
„Legumelor noi nu le punem multă sare, absolut deloc. De aceea încercăm să mâncăm ceva care nu e foarte condimentat. La fel este și supa miso. E foarte simplă. De fapt, supa miso se face doar cu o pastă din soia, pe care doar o opărești în apă. Dar sunt mai multe feluri de soia. De exemplu, există soia roșie, în funcție de zona din care provine, și are un alt gust. Nouă ne place ca mâncarea să fie foarte simplă. De exemplu, uite, un român, dacă vine în Japonia și mănâncă prima masă la un restaurant, primește doar un pește. Un pește mic, doar băgat la cuptor, orez și după aceea o supă, cum se cheamă? Supa miso. Un om crede că: «Mamă, dar n-au gust chestiile astea». Nu sunt condimentate.”
Același principiu se aplică și la cafea, pe care mulți japonezi preferă să o bea neagră, fără lapte sau zahăr.
„În Japonia, nu te vede nimeni cu ochi răi dacă pui lapte într-o cafea, neapărat, dar sunt mai mulți oameni care gândesc că, dacă bei o cafea simplă, așa cum e ea inițial, e mai bine, ca să îi înțelegi gustul pe care îl are de fapt. Uite, cafeaua este de mai multe feluri: unele sunt mai acre, altele mai amare, cu mai multe nuanțe, știi? Și lucrul acesta este foarte important pentru un japonez.”
Deși acum apreciază preparatele românești, acomodarea de după venirea la facultate în București nu a fost ușoară.
„Primele trei-patru luni, când învățam româna în România, a fost greu. Adică mie mi se părea că mâncarea era prea grăsoasă. Era grețoasă așa, din cauza grăsimii, și îmi stricam foarte mult burta.”
Bunicii lui Kenji locuiesc la casă, în apropiere de Tokyo, dar nu cresc animale în curte și nu au tradiția tăierii porcului, obicei pe care el l-a văzut abia în România. În schimb, părinții tatălui său au un restaurant de ramen, unde regula de a termina tot din bol este sfântă.
„Ei, de exemplu, se supărau foarte mult când lăsa un client mâncare în farfurie. Îi ziceau direct: dacă lăsa și supa, se supărau foarte rău. Adică: «De ce n-ai mâncat totul? De ce n-ai mâncat?». Așa este cultura noastră. Este important să mănânci tot ce ți se dă în farfurie, nu contează prețul. Și dacă îți place, și dacă nu îți place, trebuie să mănânci. Și la școală, de exemplu, nu contează dacă ai o mâncare, o porție care nu îți place ție, trebuie s-o mănânci neapărat.”
Aceeași rigoare se vede și pe stradă, unde nimeni nu mănâncă în mers.
„N-ai voie. Adică nu ai voie să mergi și să mănânci. Trebuie doar să stai undeva într-un colț, să stai jos pe o bancă sau în picioare, pe loc. Deci nu în mișcare. Nici înghețata, de exemplu, nu ai voie s-o mănânci mergând. Absolut deloc. Cu apa este mai ok, dar mâncarea nu. Hârtia o pui în buzunar sau în geantă, în rucsac, în ce ai, și te duci cu ea acasă.”
Când Cătălin Oprișan îl întreabă cum arată ieșirile la iarbă verde în Japonia, Kenji îi explică faptul că oamenii vin cu mâncarea gătită de acasă, iar grătarul japonez (yakiniku) este mai degrabă o experiență de restaurant.
„Nu se fac grătare aici. Este mai mult o zonă de camping unde toată lumea stă liniștită, are un suc, mâncare făcută de acasă, fără muzică. Grătarul japonez, ăla cu placa metalică și cu lemn, cu carne tăiată mai subțire, vine mai mult de la restaurante, nu este un grătar clasic la iarbă verde. Oamenii vin cu mâncare pregătită sau cu salată pregătită.”
Născut în București și mutat în Osaka la vârsta de cinci ani, Kenji povestește că sărbătorile de iarnă în Japonia au un meniu complet diferit de masa tradițională din România.
„În Japonia bradul nu este împodobit cu așa de multe lucruri. Sunt, de exemplu, trei-patru crengi, câteva lumini și gata. Cam așa este. Noi de Crăciun luăm mâncare de la KFC. Și după aceea luăm și un tort de undeva din Japonia. Iar de Anul Nou mergem la templu, cu tatăl meu.”
Conținut editorial asistat de inteligența artificială și verificat de editor uman.
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