În noaptea de 29 spre 30 noiembrie, oamenii din satul tradițional românesc ungeau cu usturoi tocurile ușilor și ale ferestrelor. Obiceiul nu se limita însă la locuință. Și grajdurile trebuiau protejate de forțele malefice despre care se credea că își fac apariția în noaptea Sfântului Andrei, explică muzeografa Gabriela Filip, într-un interviu pentru G4Food.

Folosit în alimentație, usturoiul avea în lumea satului și o importantă funcție ritualică. Oamenii îi atribuiau puterea de a-i proteja de boli, farmece și alte primejdii. În calendarul popular, noaptea Sfântului Andrei era asociată cu numeroase credințe și superstiții legate de apariția strigoilor. „Era, practic, o noapte în care se instaura, pentru câteva ore, haosul, dezechilibrul”, explică muzeografa Gabriela Filip.

Pentru oamenii din satul tradițional românesc, această perioadă trebuia întâmpinată printr-o serie de gesturi menite să protejeze gospodăria și membrii familiei. Iar usturoiul era unul dintre alimentele cărora li se atribuiau asemenea puteri protectoare. „Oamenii, având credința că usturoiul o să îi protejeze de boli și de farmece, atât pe ei, pe membrii familiei, cât și casa, gospodăria, dar și animalele cu care mergeau la câmp, alegeau să ungă, în ajun de Sântandrei, tocul ușilor și al ferestrelor, și de la casă, și de la grajd”, explică muzeografa.

Protecția animalelor avea o importanță deosebită într-o gospodărie în care acestea contribuiau la asigurarea hranei și la desfășurarea muncilor agricole.

De ce erau unse ușile și ferestrele cu usturoi

În credințele populare, locurile prin care se putea pătrunde în gospodărie erau protejate prin acest gest ritualic. „Tocurile acestea erau unse cu usturoi, tocmai în semn de protecție, pentru a fi feriți de orice vrăjitorii sau alte lucruri care cauzau o stare de dezechilibru”, spune Gabriela Filip. Usturoiul dobândea astfel o funcție diferită de cea pe care o avea în bucătăria țărănească. Alimentul devenea un mijloc simbolic prin care oamenii încercau să păstreze siguranța și echilibrul gospodăriei.

Întrebată de ce tocmai usturoiului îi erau atribuite asemenea puteri, muzeografa amintește și o posibilă interpretare religioasă, legată de simbolul crucii care apare deseori în usturoi atunci când este tăiat, simbol pe care oamenii îl asociau cu aspectul usturoiului tăiat. Această interpretare ilustrează legătura dintre credințele populare și simbolistica religioasă creștină.

Usturoiul nu era însă folosit în scop ritualic doar în noaptea Sfântului Andrei. „Nu era folosit doar de Sânt Andrei, era folosit și la alte mari sărbători, dar întotdeauna era folosit în acest scop de protecție, întotdeauna usturoiul proteja”, mai explică muzeografa, referindu-se la credințele tradiționale.

Calendarul popular și cel creștin se întâlneau în lumea satului

Obiceiurile practicate în ajunul Sfântului Andrei reflectau o îmbinare a credințelor populare cu respectarea sărbătorilor religioase. „Avem din nou această legătură între calendarul popular și calendarul creștin, pentru că oamenii credeau foarte mult în Dumnezeu, credeau în tot ceea ce era sfânt”, arată muzeografa. În zilele marilor sărbători, oamenii evitau muncile obișnuite din gospodărie și respectau practicile transmise de generațiile anterioare.

Deși unele dintre aceste obiceiuri sunt astăzi mai puțin răspândite, Gabriela Filip consideră importantă păstrarea memoriei lor. Ele vorbesc despre modul în care oamenii satului tradițional înțelegeau lumea, despre temerile și credințele lor, dar și despre semnificațiile pe care le atribuiau unor alimente obișnuite.

În noaptea Sfântului Andrei, usturoiul nu mai era doar un ingredient din bucătărie. În imaginarul popular, devenea un simbol al protecției familiei, animalelor și întregii gospodării.