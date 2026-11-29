Gastronomia chinezească și oud-ul arab se numără printre tradițiile propuse pentru înscrierea în Patrimoniul Cultural Imaterial UNESCO. Cele două candidaturi au fost selectate dintre 62 de propuneri analizate de un comitet al Organizației Națiunilor Unite, potrivit Mediafax.

Această nominalizare vizează cunoștințele și practicile chinezești legate de prepararea și consumul alimentelor.

De altfel, dosarul include tehnici culinare, ustensile tradiționale și obiceiuri specifice meselor zilnice sau festive.

Printre tehnicile menționate se numără folosirea cuțitului, gătitul la abur și fermentarea. Wok-ul și bețișoarele fac, de asemenea, parte din această tradiție.

Dosarul de nominalizare evidențiază și filosofia culinară chinezească, care urmărește armonia dintre oameni și natură, precum și echilibrul celor cinci gusturi.

Cele cinci gusturi sunt acru, dulce, amar, picant și sărat. Tradiția culinară pune accentul pe o alimentație sănătoasă și pe armonia ingredientelor.

Oud-ul arab, celebrul instrument cu coarde, propus pentru UNESCO

O altă nominalizare importantă vizează oud-ul, celebrul instrument oriental cu coarde. Propunerea a fost depusă împreună de 16 state arabe.

Oud-ul este prezent în numeroase contexte culturale și sociale. Melodiile sale răsună în cafenele, la nunți și în coloanele sonore ale filmelor.

În total, 18 candidaturi din acest an sunt multinaționale. Mai multe țări din Asia Centrală și-au unit eforturile pentru recunoașterea tradițiilor lor.

Printre acestea se numără Kazahstan, Kârgâzstan și Tadjikistan. Lor li s-au alăturat Iranul, Azerbaidjanul, Turcia și Mongolia.

Ucraina, Polonia și Lituania promovează împreună tradițiile Ajunului Crăciunului. Polonia, Austria și Luxemburg propun recunoașterea sărbătorilor dedicate Sfintei Barbara.

Decizia privind această ultimă candidatură va coincide cu sărbătoarea din 4 decembrie. Data marchează tradițional festivalul mineritului.

Eswatini susține recunoașterea festivalului dedicat fructului marula

Patru state africane ar putea obține prima lor înscriere pe lista UNESCO. Fiecare propune o tradiție reprezentativă pentru propria identitate culturală.

Lesotho promovează mokorotlo, pălăria conică emblematică reprezentată și pe steagul național. Sudanul de Sud propune ritualul funerar yigga.

Eswatini susține recunoașterea festivalului dedicat fructului marula. Tanzania promovează muzica singeli, un gen reprezentativ pentru cultura locală.

Alte propuneri vizează tradiții culinare și produse cu valoare culturală. Printre acestea se află pâinea cu susan din Ierusalim, cunoscută drept ka’ak Al-Quds.

În plus, lista include și baclavaua, alături de sosuri tradiționale din culturile mayașe. Toate aceste nominalizări evidențiază diversitatea patrimoniului gastronomic internațional.