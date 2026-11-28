Recomandarea celor 10.000 de pași pe zi are o origine comercială și nu reprezintă o regulă medicală universală, explică Dr. Alin Pandea, medic primar ortoped specializat în terapia durerii. Invitat la podcastul „Fântâna de sănătate”, de la G4Food, medicul spune că, pentru eficiența mersului pe jos, contează și ritmul în care facem pașii. Câteva mii de pași parcurși într-un ritm mai alert pot fi mai utile decât o plimbare lentă de 10.000 de pași.

De unde a apărut recomandarea celor 10.000 de pași pe zi

Cei 10.000 de pași au devenit un obiectiv popular pentru persoanele care vor să facă mai multă mișcare. Potrivit medicului, cifra nu a pornit însă de la o recomandare medicală, ci de la o campanie comercială asociată cu vânzarea pedometrelor.

„Cu mersul acesta pe jos trebuie să nu uităm faptul că cei 10.000 de pași au fost inventați de o firmă de pedometrie ca să le vândă cu ocazia Olimpiadei din Tokyo din 1964 și dă bine la public 10.000, că e un rotund.” Medicul spune că, dacă obiectivul este eficiența mișcării, nu trebuie să ne concentrăm exclusiv pe atingerea unui număr fix de pași.

De ce contează ritmul în care mergem

În locul unei plimbări lente, Dr. Alin Pandea recomandă un mers mai alert, care să crească intensitatea efortului. Ca reper, medicul vorbește despre 3.000-4.000 de pași parcurși într-un ritm mai rapid.

„Dacă e să fim mai eficienți, mai bine mergem 3.000-4.000 de pași, dar într-un ritm un pic mai rapid, ca și cum ne-am grăbi să nu întârziem, nu știu, la aeroport, la medic, suntem undeva, suntem în întârziere și ridic un pic nivelul mersului. Acei 3.000-4.000 de pași sunt mult mai utili decât mersul așa agale, de 10.000 de pași pe zi.”

Așadar, nu doar numărul pașilor contează, ci și intensitatea efortului. O plimbare în ritm alert poate fi o alternativă mai eficientă pentru cei care vor să introducă mișcarea în rutina zilnică.

Sunt inutili cei 10.000 de pași dacă nu îi facem în ritm alert?

Medicul nu spune că atingerea pragului de 10.000 de pași nu are niciun beneficiu. Dimpotrivă, chiar și mersul pe jos într-un ritm obișnuit este preferabil sedentarismului.

„Dar nu se înțelege că n-au și ei rolul lor. Lucrez 12 ore pe zi la birou și singurul exercițiu pe care îl pot face sunt ăia 10.000 de pași. OK, este insuficient, dar clar e mai bine decât nimic.”