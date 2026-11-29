Cartofii copți par una dintre cele mai simple garnituri, dar obținerea unei cruste aurii și crocante, păstrând în același timp interiorul pufos, depinde de câteva detalii importante. Chef-ul britanic Adam Byatt propune o metodă fără tehnici complicate, în care contează soiul de cartofi, felul în care sunt tăiați, timpul de fierbere și, mai ales, tava în care sunt puși la cuptor. Rețeta sa, prezentată într-un videoclip publicat pe YouTube, a strâns peste 824.000 de vizualizări.

Cartofii trebuie tăiați cu un cuțit foarte bine ascuțit

Adam Byatt spune că nu este nevoie de metode complicate pentru a obține cartofi copți reușiți. Nu recomandă să fie înțepați cu furculița, să fie acoperiți cu făină de orez sau să fie prăjiți în baie de ulei. În schimb, insistă asupra unor detalii aparent banale, începând cu modul în care sunt curățați și tăiați.

Pentru rețetă, chef-ul folosește cartofi Maris Piper, un soi pe care îl preferă pentru acest preparat. Recomandă bucăți de dimensiuni medii, nu foarte mici, astfel încât să se gătească uniform.

„Cel mai important lucru, partea despre care cred că este cu adevărat importantă și pe care oamenii nu o realizează, este să tai cartoful cu un cuțit foarte bine ascuțit și să obții o suprafață frumos netedă”, explică Adam Byatt.

El arată că suprafața tăiată trebuie să fie cât mai uniformă, iar bucățile să aibă suficient spațiu pentru a se rumeni. În opinia sa, acest detaliu contează mai mult decât pare la prima vedere.

Cartofii nu trebuie fierți până când încep să se destrame

După ce îi curăță și îi taie, Adam Byatt pune cartofii într-o oală cu apă rece și puțină sare. Îi aduce la fierbere, dar avertizează că nu trebuie lăsați atât de mult încât să se rupă sau să se transforme într-o pastă.

„Nu vrem să îi fierbem prea mult. […] Pot să trec cu cuțitul prin cartof, fără probleme, dar nu trebuie să ajungă până în punctul în care îl străpungem complet. Cartoful este aproape gătit, dar nu chiar. Opriți-vă în acest moment”, explică bucătarul în timp ce verifică textura.

În demonstrația sa, cartofii fierb aproximativ 20 de minute, însă timpul poate depinde de dimensiunea bucăților și de soiul folosit. Important este ca aceștia să fie suficient de moi pentru a putea fi gătiți mai departe, dar să își păstreze forma.

După scurgerea apei, Byatt îi lasă aproximativ zece minute să elimine aburul și umezeala. Îi acoperă cu un prosop și îi lasă deoparte, apoi îi scutură energic în vas.

Scopul este să obțină o suprafață ușor zdrențuită și pufoasă, care să se rumenească bine în cuptor.

„Vreau să fie pufoși, dar să își păstreze forma. Dacă îi fierbeți prea mult în această etapă, se vor rupe și se vor transforma într-un piure. Nu asta ne dorim”, avertizează el.

Tava trebuie încinsă în cuptor, nu doar pe aragaz

Un alt detaliu asupra căruia chef-ul insistă este recipientul folosit pentru coacere. Adam Byatt recomandă o tavă grea, cu bază solidă, care să păstreze căldura. Aceasta trebuie introdusă în cuptor împreună cu grăsimea, înainte de a adăuga cartofii.

Pentru rețeta sa, folosește grăsime de rață, dar spune că se poate opta și pentru grăsime de vită sau ulei de măsline. Preferă totuși grăsimea de rață, deoarece consideră că oferă cel mai bun rezultat.

„Nu trebuie să vă zgârciți cu grăsimea. Trebuie să fie destul de multă. […] Tava întreagă trebuie să fie fierbinte și asta este foarte important. Nu este suficient să încălziți tava pe aragaz. Trebuie să o încingeți în cuptor”, explică Adam Byatt.

După ce grăsimea s-a încins, adaugă un cățel întreg de usturoi, tulpini de cimbru și cartofii fierți și scurși. Bucățile trebuie să aibă suficient loc în tavă, pentru a putea fi întoarse și rumenite pe toate părțile.

Chef-ul recomandă să fie manipulați cu grijă, dar și să nu fie înghesuiți. În acest fel, fiecare bucată intră în contact cu grăsimea fierbinte și capătă culoarea dorită.

Cât timp se coc și când trebuie întorși

După ce sunt așezați în tava încinsă, cartofii sunt condimentați cu puțină sare și introduși din nou în cuptor. În demonstrația video, Adam Byatt reduce temperatura la 180 de grade Celsius și îi mai lasă aproximativ 30 de minute, întorcându-i pe parcurs.

Prepararea durează în total aproximativ o oră, iar chef-ul spune că răbdarea este unul dintre secretele rezultatului final.

La sfârșit, cartofii trebuie să aibă o crustă bine rumenită și crocantă. Byatt îi scoate din tavă și îi presară cu cimbru proaspăt tocat, pentru aromă și prospețime. Mai adaugă puțină sare înainte de servire.

„Au stat aproximativ o oră în cuptor. Durează ceva timp și acesta este secretul. Îi tai frumos, îi aduci la fierbere, dar nu îi fierbi prea mult. Folosești suficientă grăsime și cartoful potrivit”, spune bucătarul.

Rețeta de cartofi copți cu grăsime de rață și cimbru

Ingrediente:

2 kg de cartofi Maris Piper

Sare de mare Maldon

Grăsime de rață

1 căpățână de usturoi

1 legătură de cimbru proaspăt

Mod de preparare:

Curăță cartofii de coajă și taie-i în bucăți de dimensiuni cât mai apropiate, folosind un cuțit bine ascuțit. Pune-i într-o oală cu apă rece și puțină sare. Adu apa la fierbere și gătește cartofii până când sunt aproape fierți, dar își păstrează forma. Scurge-i și lasă-i aproximativ zece minute să elimine aburul și umezeala. Scutură apoi vasul pentru a obține o suprafață ușor pufoasă. Pune grăsimea de rață într-o tavă grea și încălzește-o în cuptor. Adaugă usturoiul tăiat în jumătate, cimbrul și cartofii. Amestecă atent, astfel încât bucățile să fie acoperite cu grăsime. Presară puțină sare și coace la 180 de grade Celsius, întorcând cartofii pe parcurs, până când devin aurii și crocanți. În demonstrația lui Adam Byatt, etapa finală durează aproximativ 30 de minute. La final, îndepărtează usturoiul și presară cimbru proaspăt tocat. Servește imediat.