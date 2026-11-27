Alergatul, mersul pe bicicletă și înotul sunt activități care pot ajuta la slăbit, însă dezvoltarea musculaturii ar trebui să fie o prioritate, mai ales pentru persoanele care au kilograme în plus și vor să-și protejeze articulațiile. Dr. Alin Pandea, medic primar ortoped specializat în terapia durerii, a explicat, în cadrul podcastului „Fântâna de sănătate”, realizat de G4Food, cum ar trebui construit un program de mișcare și de ce antrenamentele de forță nu ar trebui să lipsească din rutina săptămânală.

De ce antrenamentele de forță sunt importante pentru persoanele care vor să slăbească

Persoanele supraponderale care încep să facă sport pentru a pierde în greutate aleg adesea alergarea sau alte forme de cardio. Acestea pot fi utile, însă medicul spune că întărirea musculaturii ar trebui să fie primul obiectiv, mai ales atunci când articulațiile sunt deja supuse unei presiuni suplimentare.

„Dacă vrem să fim corecți, ideal, exercițiul fizic cu greutăți este cel care va dezvolta musculatura. Nu putem din prima sau nu suntem învățați cu așa ceva, pentru că modelul acesta de exercițiu fizic cu greutăți nu e foarte vechi. În schimb, de alergat se cam știe. Bun, pentru slăbit, exercițiile de tip cardio, alergat, bicicletă, înot, mers în ritm mai rapid sunt bune. Dar pe mine mă interesează în primul rând să întăresc musculatura și după aceea să o slăbesc.”

Cum ar trebui să arate un program de mișcare

Medicul recomandă începerea antrenamentului cu o perioadă scurtă de încălzire, urmată de exerciții de forță. Cardio-ul poate fi adăugat la finalul ședinței.

„De exemplu, într-un program ideal, măcar de două ori pe săptămână ar trebui să încep ușor cu ceva exercițiu de cardio, 5-10 minute, pe care să-l folosesc pe post de exercițiu de încălzire. Ar trebui să lucrezi cel puțin 40 de minute de exercițiu fizic cu forță. Și dacă este să mă roage cineva să-i dau un sfat, dacă nu, oricum o să zic ce fac eu: niciodată nu trebuie să lipsească musculatura fesieră și umeri, pentru că primii mușchi sunt ăia care ne vor ajuta să mergem și la bătrânețe, iar cu ceilalți vom apuca să luăm lucruri, să le cărăm.”

Dr. Alin Pandea subliniază că musculatura trebuie lucrată echilibrat, deoarece grupele musculare funcționează împreună și contribuie la susținerea corpului în mișcările de zi cu zi.

„Tot ce se întâmplă în afară de aceste două grupe musculare, bineînțeles că este un bonus, pentru că mușchii noștri merg în sistem de susținere. Dacă vreau să întind mâna, nu-mi trebuie doar un biceps bun, îmi trebuie și tricepsul să funcționeze. Așa e și cu musculatura abdominală și a spatelui.”

De ce este util cardio-ul după antrenamentul de forță

După exercițiile de forță, medicul recomandă adăugarea unei perioade de activitate cardio. Aceasta poate însemna alergare, mers pe bandă sau pur și simplu întoarcerea pe jos de la sală.

„După care, dacă am reușit să fac măcar 40 de minute, bineînțeles că ar fi cu cât mai mult, cu atât mai bine, dar după 40 de minute, dacă voi reuși să mai fac 20 de minute de cardio, care pot însemna alerg, merg pe bandă sau pur și simplu mă duc la sală pe jos și cele 20 de minute după ce mi-am terminat antrenamentele le voi merge pe jos până acasă. În momentul acela, energia de care are nevoie organismul va fi luată din țesutul adipos, nu din mușchi. Deci nu numai că reușesc să-mi întăresc musculatura, nu numai că reușesc să slăbesc, dar merg la pachet și cu remodelarea corporală, că e important și asta. Vrem să arătăm bine, dar să nu atârne pe aici, pe colo.”

Cât de des ar trebui să facem mișcare

Un program de acest tip nu presupune, în opinia medicului, petrecerea zilnică a mai multor ore în sala de sport. Consecvența este importantă, iar două antrenamente pe săptămână pot reprezenta un început.

„Și atunci asta ar fi configurația ideală. Dacă reușim măcar de două ori pe săptămână, deci o oră, o oră și zece, și să fim atenți la ce mâncăm, eu sunt sigur că oricare dintre noi poate avea statusul acela, senzația aceea de bine, în care sunt mai mobil, mă simt mai independent, mă aplec mai ușor să-mi închid șireturile, car mai ușor sacoșe de la supermarket, mă simt mai încrezător.”

Medicul precizează că nu este nevoie ca întreaga activitate fizică să se desfășoare la sală, însă mișcarea trebuie să rămână prezentă și în restul săptămânii.

„Nu zice nimeni că trebuie să ne mutăm la sală. Acuma, bineînțeles că fiecare, cum ne permite timpul, dar, în esență, cred că o oră de două ori pe săptămână cam ar trebui să poată oricine.”