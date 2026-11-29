Prăjitura Carpați făcea parte din mesele de sărbătoare ale unor familii din Craiova, dar răspândirea ei nu era uniformă nici măcar în interiorul orașului. Rețeta circula între vecine și familii, într-un mecanism pe care Cosmin Dragomir îl descrie drept „bucătărie mimetică”. În partea finală a podcastului „Disputandum” realizat de jurnalistul Cosmin Dragomir la G4Food, patistry chef-ul Mihaela Ruxanda a vorbit despre dulciurile pregătite în familia sa de sărbători. Cozonacul și prăjitura Carpați erau printre preparatele făcute de mama sa. Întreată dacă acestea puteau fi considerate deserturi ale mesei tradiționale oltenești, Ruxanda confirmă, dar introduce o nuanță interesantă.

În Craiova, obiceiul putea varia chiar de la un cartier la altul. „La noi se făcea”, spune Ruxanda despre prăjitura Carpați, amintind în special zona Craiovița. În alte părți ale orașului, tradiția nu era neapărat aceeași.

Ce este „bucătăria mimetică”

Cosmin Dragomir leagă fenomenul de „bucătăria mimetică”: un preparat este gustat într-o casă, rețeta este cerută, iar apoi începe să circule în comunitate. „Te-a invitat la o cafea, ai gustat, i-ai cerut rețeta”, rezumă jurnalistul mecanismul prin care un desert putea ajunge, treptat, pe mesele unei întregi străzi sau scări de bloc.

Exemplul arată și modul în care se pot forma tradițiile culinare urbane. Nu toate rețetele considerate ulterior „clasice” apar simultan într-o regiune. Unele se răspândesc din familie în familie și devin, în timp, parte din memoria gastronomică locală.