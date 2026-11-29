Am profitat de recepția dată de Consulatul României la Barcelona cu ocazia Zilei Naționale a României, pentru a discuta cu vicepreședintele Consiliului Județean Timiș, Alin Popoviciu despre ceea ce promovează ei ca și produs bănățean, având în vedere că în 2028, Banatul va fi Regiune Gastronomică Europeană.

„Sunt foarte multe mezeluri în Banat, pentru că știți foarte bine, acolo la noi există și Comtim, care este cea mai mare societate de creștere a porcilor. Și aici, în Spania, cum se știe, carnea de porc este una dintre preferatele spaniolilor, încercăm să le prezentăm multe produse din carne de porc aici și să le arătăm că și la noi, în Banat, găsesc produse extrem de bune și pot să vină cu-ncredere (să viziteze sau să investeazcă-n.r.).

Noi suntem de principiu, ca un business să fie bun și ca un om să vină să investească cu-ncredere la tine acasă, în primul rând, trebuie să-i arăți și cum îl ospățești, și cum îl servești, și cum îl primești și, tocmai de aceea, îmbinăm utilul cu plăcutul, și anume, la fiecare aceste întâlniri pe care le avem în capitalele europene, cu oamenii de afaceri, facem împreună cu ambasadele de acolo, consulatele României, câte o recepție la care invităm oamenii de afaceri din țara respectivă, după ce am discutat cu ei.

Cum a fost ieri, de exemplu, (în Barcelona -n.r.) în care toată ziua am avut acest discuții dintre oamenii de afaceri spaniori și oamenii de afaceri români pe care i-am adus cu noi, și i-am invitat apoi, în această seară, la această recepție, având în vedere că se apropie și ziua națională a României. Dar facem acest lucru de fiecare dată unde mergem, într-o zi discutăm probleme de business și în cealaltă zi încercăm să reprezentăm partea de networking și cu mâncare și cu tot ceea ce ținem ca un eveniment. Să nu fie numai teorie, să fie și gustul”.

Iar dacă vorbim despre vinuri, cele servite la recepție au fost toate din Banat.

„Aici, în primul rând, promovăm Recașul, spune Popoviciu, este foarte important, dar avem mai multe crame, avem și Aramica, aici sunt mai multe crame pe care le promovăm. Nu putem aduce toate cramele, dar, în general, de fiecare dată venim cu câte o cramă și o promovăm la câte un eveniment de la noi din Banat. Dar, în primul rând, e clar că Recașul este cel mai cunoscut și este chiar un vin care, spre surprinderea mea, este apreciat și în Spania”.

Consulatul României din Barcelona a organizat marți 24 noiembrie o recepție de Ziua Națională a României la Recinte de Sant Pau, o locație istorică în Barcelona, împreună cu cei de la Visit Timiș, care au adus pentru spanioli și românii din diasporă salamul de Banat sau vinul de Recaș.