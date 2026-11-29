Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a fost foarte ferm în privința recentului ordin dat privind valabilitatea cărnii de porc, care a stârnit nemulțumirea reprezentanților industriei cărnii.

”Nu îl retragem”, a anunțat categoric ministrul, într-o declarație acordată economedia.ro Totuși, oficialul MADR se arată deschids de a mai avea o rundă de discuții cu reprezentanții industriei.

În plus, ministrul susține că măsura nu va provoca o penurie de alimente și îi îndeamnă pe comercianți să cumpere carne de porc românească.

Florin Barbu: „Termenul de valabilitate este de 8 zile de la data sacrificării”

„Termenul de valabilitate este de 8 zile de la data sacrificării. E vorba de carne congelată. Se pune mare presiune pe ei din cauza importurilor. Avem peste 1,5 milioane de porci în ferme care așteaptă să fie sacrificați. Nu poți să dai 4,5 lei la poarta fermei și spata, mușchiul să fie 22-25 de lei. Toți au zis că va fi penurie la alimente când am dat plafonarea. Nu am văzut nici trei ani mai târziu”, a spus ministrul Agriculturii.

Florin Barbu a mai afirmat că ordinul va intra în vigoare în 30 de zile și că importurile pot continua, cu condiția ca produsele congelate să fie comercializate ca atare. Ministrul a mai spus că va invita din nou reprezentanții industriei la discuții, după întâlnirile avute cu ANSVSA și OPC.

„Nu retragem ordinul. Nu înțeleg ce probleme are Asociația Cărnii, că vorbim de abatorizare. Nu știu ce îi deranjează. Cred că sunt presiuni. Dacă au importat congelată, congelată se vinde. Vidată importată, importată se vinde vidată. Au fost întâlniri cu ANSVSA, OPC, acum două zile. O să îi chem să discutăm. Ordinul intră în 30 de zile. Îi îndemn pe rețelele comerciale să cumpere porc românesc. Marile magazine de retail trebuie să se conformeze și să cumpere. Pot să importe, dar să fie fresh. Cred că consumatorul trebuie să fie informat. Ordinul nu are nimic excepțional, ci doar reglementări clare, ca consumatorul să știe ce cumpără”, a adăugat ministrul.