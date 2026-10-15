Taste of Transylvania, festivalul dedicat gastronomiei transilvănene, începe vineri, 16 octombrie, la Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” din București. Evenimentul ajunge la cea de-a zecea ediție și se organizează pentru prima dată în Capitală, cu participarea a 36 de restaurante, branduri de băuturi și concepte gastronomice, demonstrații culinare, degustări și ateliere. Organizatorii estimează între 8.000 și 10.000 de vizitatori în cele trei zile.

Între 16 și 18 octombrie, gastronomia transilvăneană va fi prezentată publicului bucureștean într-un eveniment care aduce împreună rețete tradiționale, ingrediente locale și interpretări contemporane ale bucătăriei regionale. Taste of Transylvania se desfășoară în zona „Satul Nou” a Muzeului Național al Satului „Dimitrie Gusti”, într-un spațiu în care patrimoniul rural completează tema festivalului.

Ajuns la a zecea ediție, după nouă evenimente organizate în patru ani, festivalul își propune să apropie publicul de diversitatea gastronomică a Transilvaniei și să ofere restaurantelor participante ocazia de a-și prezenta propria interpretare a bucătăriei regionale.

„Vrem să aducem Transilvania mai aproape de publicul bucureștean”, a declarat Trucza Adorján László, fondatorul și directorul Taste of Transylvania, în cadrul conferinței de presă organizate pe 7 octombrie.

Alex Petricean: „Bucureștiul avea nevoie de un astfel de eveniment”

Printre chefii români care participă la festival se numără Alex Petricean, de la N.O.U.A. Bucătărie Românească, Mihai Toader, de la Soro.lume, și Adi Hădean, care ia parte pentru prima dată la Taste of Transylvania.

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Alex Petricean consideră că un astfel de eveniment poate contribui la redescoperirea unor preparate și rețete care riscă să dispară din alimentația contemporană.

„Cred că Bucureștiul, în primul rând, avea nevoie de un astfel de eveniment”, a afirmat chef-ul de la N.O.U.A. Bucătărie Românească.

Pentru Mihai Toader, festivalul are și o dimensiune culturală, întrucât pune în valoare diversitatea comunităților și tradițiilor culinare din România.

Taste of Transylvania „este un ambasador al multiculturalismului de pe teritoriul României”, a declarat acesta, subliniind că preparatele tradiționale pot fi reinterpretate fără ca ingredientele locale și legătura cu producătorii să fie pierdute.

Adi Hădean a vorbit despre contribuția gusturilor transilvănene la dezvoltarea vocabularului gastronomic românesc. În opinia sa, festivalul oferă și producătorilor din regiune ocazia de a-și prezenta produsele unui public din alte zone ale țării.

Chef cu stea Michelin din Italia și restaurante premiate

Ediția de la București reunește 36 de restaurante, branduri de băuturi și concepte gastronomice. Printre participanți se numără două restaurante distinse cu stele Michelin.

Unul dintre invitații internaționali este Simone Cantafio, chef italian asociat restaurantului La Stüa de Michil, distins cu o stea Michelin. Acesta va susține o demonstrație culinară sâmbătă, 17 octombrie, de la ora 18:00.

Programul demonstrațiilor include și nume cunoscute ale gastronomiei românești. Vineri, Mihai Toader va găti de la ora 15:00, Alex Petricean de la ora 19:00, iar Oana Coantă, de la Bistro de l’Arte, va susține o demonstrație de la ora 18:00.

Sâmbătă, publicul îi va putea urmări, printre alții, pe Radu Dumitrescu, de la Voilá, pe Kaszás Kornél, de la Babel Budapest, și pe Adi Hădean, într-o întâlnire programată la ora 17:00.

MasterChef, ateliere culinare și degustări

Festivalul include un spațiu dedicat emisiunii MasterChef, unde concurenții vor găti folosind ingrediente transilvănene. Degustările sunt programate zilnic, la orele 16:00 și 20:00.

O altă componentă a evenimentului este Taste Academy, care propune ateliere gratuite, cu teme practice și sesiuni de degustare. Printre activitățile anunțate se numără ateliere de preparare a gomboților, pastelor, chișcăi și alivencilor, precum și sesiuni dedicate cafelei și mierii. Participarea la workshopuri necesită înscriere.

În zona Joy Cooking by PPC sunt programate demonstrații culinare susținute de chefi, dar și sesiuni în care gospodine și bucătari profesioniști gătesc pornind de la aceleași ingrediente. Formatul pune în dialog experiența bucătăriei de acasă și tehnicile folosite în restaurante.

Oferta este completată de degustări de vinuri și băuturi, cu nume precum Oremus, Vega Sicilia și Clandestin Champagne, dar și de momente de muzică live.

Brunch cu preparate la discreție, duminică

Unul dintre momentele speciale ale festivalului este brunchul programat duminică, 18 octombrie, de la ora 11:00. Timp de două ore, participanții vor avea acces la preparate servite la discreție, într-o experiență pentru care este necesar un bilet separat.

Programul muzical va fi completat de Floare de Maidan, proiect din familia Subcarpați. Biletul pentru brunch include și accesul la festival în ziua de duminică.

Cât costă și când poate fi vizitat festivalul

Taste of Transylvania se desfășoară în zona „Satul Nou” a Muzeului Național al Satului „Dimitrie Gusti”, de pe Șoseaua Kiseleff nr. 28. Accesul se face prin poarta „Transilvania”, dinspre Parcul Herăstrău, în zona Arcului de Triumf.

Programul festivalului este următorul:

Vineri, 16 octombrie: 12:00-21:00.

Sâmbătă, 17 octombrie: 11:00-21:00.

Duminică, 18 octombrie: 13:00-18:00. Participanții la brunch pot intra de la ora 11:00.

Biletele sunt disponibile pe platforma Entertix. Biletul de o zi include două preparate la alegere dintre cele disponibile la restaurantele participante, iar abonamentul de weekend include trei preparate. Sunt disponibile și bilete pentru experiențele gastronomice speciale, cu meniuri-surpriză.

Accesul la festival include și vizitarea Muzeului Satului în intervalul obișnuit de funcționare, între orele 09:00 și 19:00. După această oră, evenimentul continuă în zona „Satul Nou”, până la ora 21:00.

Prin ediția de la București, organizatorii vor să aducă în atenția publicului o bucătărie regională construită pe diversitate culturală, ingrediente locale și rețete transmise între generații, într-un dialog cu gastronomia contemporană.