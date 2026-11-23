În această vară, un restaurant din Galicia a reclamat că un grup de clienți a încercat să evite plata notei folosind un clip video în care apăreau insecte pe față de masă. Localul a suspectat că imaginile au fost manipulate cu ajutorul inteligenței artificiale, a amenințat că cheamă poliția, iar clienții au plătit în cele din urmă. Cazul a devenit viral după ce Jesús Soriano, creatorul contului Soy Camarero, l-a relatat pe rețelele sociale, primind informația direct de la proprietari. „Mi-a ajuns prin mesaj privat pe Instagram și am vorbit cu proprietarii, pentru că era prima dată când vedeam așa ceva”, explică el, convins că nu va fi ultimul episod: „Pe măsură ce tehnologia avansează, cu siguranță vor începe să apară tot mai multe cazuri”, relatează El Pais.

Fenomenul nu se oprește în sala de mese. În lanțul de burgerii Deleito, cu 13 locații în Spania, lupta se duce de peste un an pe frontul livrărilor la domiciliu. Gerard Moreno, partener și director de operațiuni al grupului, povestește că au început să observe reclamații tot mai sofisticate: dincolo de clasicele „îmi lipsește un burger” sau „a ajuns în stare proastă”, au apărut situații în care „fotografia fusese retușată pentru a părea că produsul are mucegai sau că este foarte degradat”, totul pentru a obține o rambursare.

Ca să nu pierzi bani trebuie făcute „fotografii-dovadă” înainte de livrare

Când reclamațiile au început să afecteze bugetul, impactul a devenit greu de ignorat. „Vorbim despre pierderi de 500 sau 600 de euro pe lună pentru fiecare local”, estimează Moreno, ceea ce însemna aproximativ 5.000–6.000 de euro lunar la nivelul întregii rețele.

Pentru a se proteja, compania a decis să fotografieze fiecare comandă înainte de a părăsi bucătăria, folosind o aplicație ca să aibă dovada exact ce a fost trimis și în ce stare, precum și detalii de trasabilitate (ora gătirii, momentul pregătirii sau durata livrării). „Restaurantele care nu vor implementa un sistem asemănător celui nostru vor deveni o sită; acesta este, cu adevărat, viitorul”, afirmă Moreno.

Și platformele de livrare spun că au fost nevoite să își ajusteze procedurile din cauza AI. Just Eat a confirmat pentru El Comidista că este familiarizată cu acestă înșelătorie digitală, o tendință în creștere atât în Spania, cât și în alte piețe, și că aplică o „verificare multifactorială” pentru a evalua autenticitatea cererilor de rambursare, fără a detalia mecanismele exacte, pentru a nu oferi indicii celor care încearcă să ocolească regulile.

Limitele detectoarelor AI

Chiar și cu filtre suplimentare de control, certitudinea absolută lipsește. Un indiciu tehnic sau o anomalie vizuală poate ridica semne de întrebare, dar nu oferă un verdict incontestabil. Marc Masip, redactor-șef la platforma catalană de verificare a informațiilor Verificat, sintetizează limitele tehnologiei:

„Unele instrumente includ filigrane invizibile, iar detectoarele pot oferi indicii utile, însă nu toate modelele le folosesc, iar aceste sisteme greșesc și ele, deoarece lucrează cu probabilități, nu cu certitudini.”

Dincolo de falsurile bine realizate, apare și reversul medaliei: suspiciunea constantă asupra imaginilor reale. „Fotografia își pierde credibilitatea ca dovadă a realității”, observă Masip. Când căutăm obsesiv zone neclare, umbre atipice sau detalii ciudate, riscăm să vedem trucaje acolo unde nu există și să folosim replica „e făcută cu AI” pentru a contesta orice probă, un detaliu important atunci când de o imagine depind rambursarea unei note, despăgubirea unui client sau reputația unui local.

Limitele retușului în reclame

Potrivit surselor din cadrul Organizației Consumatorilor și Utilizatorilor Spanioli, modificarea unei fotografii pentru a obține o rambursare necuvenită poate atrage răspundere civilă și, dacă există intenția de înșelăciune pentru un câștig material, poate intra sub incidența infracțiunii de înșelăciune.

Privind în sens invers, atunci când un restaurant își editează fotografiile din meniu pentru a face preparatele mai atrăgătoare, aceeași organizație explică unde este limita: retușul este acceptabil atâta timp cât nu creează o așteptare substanțial diferită față de ceea ce ajunge efectiv în farfurie.

Așa cum avertizează Marc Masip, de la Verificat, a suspecta totul este la fel de problematic ca a crede totul. Inteligența artificială nu a inventat nici fuga de plată, nici fotografiile comerciale exagerat de apetisante, însă a făcut ca, la următorul fir de păr din supă, să fie nevoie mai întâi să verificăm dacă firul de păr există cu adevărat.